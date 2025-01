Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciót kap a Google Chrome, ami például akkor jöhet majd jól, ha szokott hosszú PDF-eket küldeni másoknak – de a fájlnak csak egy adott pontját szeretné megmutatni a másik félnek.","shortLead":"Új funkciót kap a Google Chrome, ami például akkor jöhet majd jól, ha szokott hosszú PDF-eket küldeni másoknak – de...","id":"20250106_google-chrome-bongeszo-kiemelt-szoveg-megosztasa-link-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"a8a96ebb-350a-4fa7-b59f-2d26fda31feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_google-chrome-bongeszo-kiemelt-szoveg-megosztasa-link-uj-funkcio","timestamp":"2025. január. 06. 10:03","title":"Rendkívül hasznos funkció érkezik a Chrome böngészőbe, már ön is kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” – írta a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” –...","id":"20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"433f5cf9-52b4-4c81-8f78-8e8042187d71","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. január. 06. 11:14","title":"Magyar szerint az előrehozott választás a Fidesznek is jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f6c213-c913-4474-ad4e-50c0e5717047","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A magyar állami energiacég kivásárolja a német E.On-t Románia második legnagyobb gázcégéből. ","id":"20250106_Igy-unnepelt-Demi-Moore-csaladja-Golden-Globe-dij-Instagram-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc5e404-7467-4fbd-b5a7-ce1a77e9ccc1.jpg","index":0,"item":"a35156c3-6c09-460d-b327-79fa88adc2e7","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Igy-unnepelt-Demi-Moore-csaladja-Golden-Globe-dij-Instagram-video","timestamp":"2025. január. 06. 09:16","title":"Így tombolt Demi Moore családja, amikor a színésznő megkapta a Golden Globe-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eed1ff3-6bb0-4e91-9d31-c6e6ee6e43d2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsödik a termékportfólió.","shortLead":"Egyszerűsödik a termékportfólió.","id":"20250106_Budapesti-kozossegi-kozlekedes-dragul-a-Bubi-megszunik-tobb-BKK-berlettipus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1eed1ff3-6bb0-4e91-9d31-c6e6ee6e43d2.jpg","index":0,"item":"2b1e7242-6461-4c3c-8468-a8eb3d18f2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Budapesti-kozossegi-kozlekedes-dragul-a-Bubi-megszunik-tobb-BKK-berlettipus","timestamp":"2025. január. 06. 12:13","title":"Budapesti közösségi közlekedés: drágul a Bubi, megszűnik több BKK-bérlettípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e82400-b584-4151-a580-1e1e53f30f44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét amerikai államban rendkívüli állapotot hirdettek, több száz közlekedési baleset történt, iskolákat kellett bezárni az ítéletidő miatt.","shortLead":"Hét amerikai államban rendkívüli állapotot hirdettek, több száz közlekedési baleset történt, iskolákat kellett bezárni...","id":"20250107_Legalabb-ot-halottja-van-az-Egyesult-Allamokban-pusztito-hoviharnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e82400-b584-4151-a580-1e1e53f30f44.jpg","index":0,"item":"c2aca59f-ed31-46ad-afc1-33be5e4effb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Legalabb-ot-halottja-van-az-Egyesult-Allamokban-pusztito-hoviharnak","timestamp":"2025. január. 07. 14:37","title":"Legalább öten haltak meg az Egyesült Államokban tomboló hóviharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]