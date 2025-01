Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f1c5258-0eb3-4188-bf57-3093faa15274","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ablakokon át menekültek a szálloda vendégei a lángoló 11 emeletes épületből.","shortLead":"Az ablakokon át menekültek a szálloda vendégei a lángoló 11 emeletes épületből.","id":"20250121_tuz-torok-siparadicsom-szalloda-66-halott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1c5258-0eb3-4188-bf57-3093faa15274.jpg","index":0,"item":"fddd4a33-def1-474a-b720-ecabba590397","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_tuz-torok-siparadicsom-szalloda-66-halott","timestamp":"2025. január. 21. 13:59","title":"Már legalább 66 halottja van a török szállodatűznek, sokan az ablakon keresztül próbáltak menekülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae9efce-5951-4ea8-8c8e-f483810b00d0","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Orbán Viktor több hangszeren játszik, hogy Trump odafigyeljen rá. Gyürk Andrást, a miniszterelnök egyik fontos háttéremberét Andy Harris képviselő épp Donald Trump beiktatásakor hívta meg az Egyesült Államokba. Harris a képviselőház ultra-konzervatív képviselői csoportjának a vezetője, befolyásos figura Washingtonban, aki ukrán és magyar felmenőkkel is bír.","shortLead":"Orbán Viktor több hangszeren játszik, hogy Trump odafigyeljen rá. Gyürk Andrást, a miniszterelnök egyik fontos...","id":"20250122_Ukran-magyar-szarmazasu-befolyasos-kepviselo-meghivasara-ment-a-Fidesz-kampanystrategaja-Trump-beiktatasakor-Amerikaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae9efce-5951-4ea8-8c8e-f483810b00d0.jpg","index":0,"item":"e5ed40bc-1c74-4f63-9848-00329e99b618","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ukran-magyar-szarmazasu-befolyasos-kepviselo-meghivasara-ment-a-Fidesz-kampanystrategaja-Trump-beiktatasakor-Amerikaba-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 13:15","title":"Ukrán-magyar származású, befolyásos képviselő meghívására ment a Fidesz kampánystratégája Trump beiktatásakor Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Donald Tusk szerint nem tudni, mennyire fogja sújtani az amerikai elnök migránsellenes politikája a lengyeleket, de fel kell készülni a deportálásokra.","shortLead":"Donald Tusk szerint nem tudni, mennyire fogja sújtani az amerikai elnök migránsellenes politikája a lengyeleket, de fel...","id":"20250121_donald-tusk-trump-elnok-lengyel-migrans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"b53d3e7d-1666-45c4-aecb-3384a6fcfb53","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_donald-tusk-trump-elnok-lengyel-migrans","timestamp":"2025. január. 21. 20:13","title":"A lengyel kormány hazavárja a Trump elnök által várhatóan deportálandó lengyeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G, és a gyártó új okosórájára és TWS headsetére is vetettünk néhány pillantást.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G...","id":"20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871.jpg","index":0,"item":"8e4fce01-79ce-4ce5-9539-dce1b6b7176e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 15:00","title":"200 megapixeles jóárasított mobil: teszten a legújabb Redmi és két kisebb társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c5fc7d-b1e5-44b6-bad3-e721d9e40c1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők viszont kifejtették, vanna problémák, amikkel együtt, globálisan kell megküzdeni. ","shortLead":"Szakértők viszont kifejtették, vanna problémák, amikkel együtt, globálisan kell megküzdeni. ","id":"20250122_belugyminiszterium-usa-donald-trump-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9c5fc7d-b1e5-44b6-bad3-e721d9e40c1c.jpg","index":0,"item":"6f8be3b0-e223-4253-a8a5-611e9b4dba57","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_belugyminiszterium-usa-donald-trump-who-kilepes","timestamp":"2025. január. 22. 07:19","title":"A Belügyminisztérium szerint nem illetékesek válaszolni arra, milyen hatása lehet Magyarországra annak, hogy az USA kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","shortLead":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","id":"20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"16886f52-9a40-4b15-a8f8-988a6c2506e3","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","timestamp":"2025. január. 22. 13:11","title":"Egymásra licitálva járatta le Biden és Trump az elnöki kegyelem intézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"„Újabb hosszú felfordulás kezdődik az amerikai közéletben.” „Ilyen visszatérést Amerika idáig nem látott, az ellenfelek a padlón, teljesen demoralizálódva.” „Trump rajtja jobb volt, mint ahogy azt pár hónapja gondolhattuk volna.” „Fel kell készülni arra, hogy akárcsak a magyaroknál, sok átlag amerikai sem talál semmi kivetnivalót abban, ha dekrétumokkal irányítják az országot.” „Ha a társadalom látja, hogy valójában mit akarnak az oligarchák, akkor egyértelmű lesz, hogy vissza kell venni tőlük a hatalmat” – erős mondatokkal értékelik a nemzetközi sajtóban Trump visszatérését.","shortLead":"„Újabb hosszú felfordulás kezdődik az amerikai közéletben.” „Ilyen visszatérést Amerika idáig nem látott, az ellenfelek...","id":"20250121_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-beiktatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"509686cb-0fe6-4f74-9aec-b69f5c0c9b6c","keywords":null,"link":"/360/20250121_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-beiktatasa","timestamp":"2025. január. 21. 10:30","title":"„Ez most Trump zűrös, veszélyes világa” – emésztik a világlapok az amerikai elnök visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","shortLead":"Az amerikai elnök a jelek szerint nem felejtette el, hogy a kampányban vámháborút hirdetett.","id":"20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"d34c8104-ba04-4416-a1f5-4f2f8ef465a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-Az-Europai-Unio-nagyon-nagyon-rossz-hozzank-Szoval-jonnek-a-vamok","timestamp":"2025. január. 22. 07:49","title":"„Az Európai Unió nagyon, nagyon rossz hozzánk” – mondta Trump, és fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]