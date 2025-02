Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27eca3b4-c241-48fd-8302-9720c25472f4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Grazer AK-nál ismét együtt dolgozhat korábbi eszéki edzőjével.","shortLead":"A Grazer AK-nál ismét együtt dolgozhat korábbi eszéki edzőjével.","id":"20250205_labdarugas-kleinheisler-laszlo-atigazolas-ausztria-grazer-ak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eca3b4-c241-48fd-8302-9720c25472f4.jpg","index":0,"item":"d60f5547-ebb0-461e-8dbe-963389201860","keywords":null,"link":"/sport/20250205_labdarugas-kleinheisler-laszlo-atigazolas-ausztria-grazer-ak","timestamp":"2025. február. 05. 12:19","title":"Kleinheisler László az osztrák Bundesligába igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f08e89-24a7-4dd1-b628-9dfb7dd51975","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A 80 éves volt német kancellár a betegség meglehetősen súlyos tüneteit mutatta.","shortLead":"A 80 éves volt német kancellár a betegség meglehetősen súlyos tüneteit mutatta.","id":"20250204_gerhard-schroder-kancellar-kieges-korhaz-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f08e89-24a7-4dd1-b628-9dfb7dd51975.jpg","index":0,"item":"adf7dbb0-dff5-44ad-a84d-34783c48d726","keywords":null,"link":"/elet/20250204_gerhard-schroder-kancellar-kieges-korhaz-kezeles","timestamp":"2025. február. 04. 12:14","title":"Kiégéssel került kórházba Gerhard Schröder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pánczél Kevin 2013 óta játszott az egyesület színeiben.","shortLead":"Pánczél Kevin 2013 óta játszott az egyesület színeiben.","id":"20250203_Autobalesetben-elhunyt-a-Gyongyos-kezicsapatanak-20-eves-kapusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"4b10f831-e1ba-4c3e-a711-c9818b6d50c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Autobalesetben-elhunyt-a-Gyongyos-kezicsapatanak-20-eves-kapusa","timestamp":"2025. február. 03. 21:29","title":"Autóbalesetben elhunyt a Gyöngyös kézicsapatának 20 éves kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden független kutató számaitól.","shortLead":"Ezerfős, reprezentatív kutatásról van szó annak készítői szerint – csakhogy az eredmény radikálisan tér el minden...","id":"20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8369b622-38cc-4cbc-9e34-bbd1dc01fb59.jpg","index":0,"item":"202eb60f-cb04-4a6d-a0ad-83b58e523724","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_magyar-tarsadalomkutato-fidesz-gyozelem-2026-tisza-part","timestamp":"2025. február. 04. 10:14","title":"Megmérte a kormányközeli kutatóintézet: sima Fidesz-győzelem jön 2026-ban, nem is kérdés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt amerikai elnök egyelőre nem sokat árult el arról, hogy mihez akar kezdeni a hivatalból való távozása után.","shortLead":"A volt amerikai elnök egyelőre nem sokat árult el arról, hogy mihez akar kezdeni a hivatalból való távozása után.","id":"20250204_joe-biden-muveszeti-ugynokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"ed8bca71-ba86-426e-802c-977c2b1d0cbe","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_joe-biden-muveszeti-ugynokseg","timestamp":"2025. február. 04. 16:17","title":"Joe Biden leszerződött egy művészeti ügynökséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök nacionalizmusa nem eltévelyedés, az számít normának Amerikában, még ha a politikus viselkedése abnormálisnak tűnik is. Töréspontig juthat az EU, ha nem készül fel a vámháborúra Amerikával. A szélsőjobboldal támogatását elfogadó CDU-elnök elleni népszavazás lehet a német választásokból. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Az amerikai elnök nacionalizmusa nem eltévelyedés, az számít normának Amerikában, még ha a politikus viselkedése...","id":"20250205_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"043e001e-c948-4dc6-ad6b-f78174092bcd","keywords":null,"link":"/360/20250205_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 10:30","title":"Le Figaro-kommentár: Jalta szellemében készül felosztani a világot Trump és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19055cfe-3080-41d1-8831-b5e0851a534f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Russ Cook tavaly hosszában keresztül futott Afrikán, januárban a Kilimandzsáró tetejéről posztolt és hamarosan Új-Zélandra utazik az újabb kalandra.","shortLead":"Russ Cook tavaly hosszában keresztül futott Afrikán, januárban a Kilimandzsáró tetejéről posztolt és hamarosan...","id":"20250204_Afrika-utan-Uj-Zelandon-is-keresztul-fut-a-brit-ultrafuto-russ-cook-hardest-geezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19055cfe-3080-41d1-8831-b5e0851a534f.jpg","index":0,"item":"0adc8b82-19ec-4171-8985-2b5df42d260b","keywords":null,"link":"/sport/20250204_Afrika-utan-Uj-Zelandon-is-keresztul-fut-a-brit-ultrafuto-russ-cook-hardest-geezer","timestamp":"2025. február. 04. 16:40","title":"Afrika után Új-Zélandon is keresztül fut a brit ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben hajmeresztő lesz a villanyszámla. Jól értesültek szerint ugyanakkor ez éppen ellenkezőleg működik. Most fény derül az igazságra.","shortLead":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben...","id":"20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff.jpg","index":0,"item":"2713219f-d3da-4886-85ac-477ec85feb37","keywords":null,"link":"/elet/20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","timestamp":"2025. február. 04. 05:42","title":"Tényleg többet fogyaszt a lámpa fel- és lekapcsolása, mint a folyamatos égetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]