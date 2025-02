Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban tevékenykedik, amelynek célja Lengyelország alkotmányos rendjének megváltoztatása. De az ügyész, akinél a feljelentést tette, a kormány szerint már rég nem is ügyész.","shortLead":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban...","id":"20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"4adc6700-11c8-48d5-ad70-26626d0cc8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","timestamp":"2025. február. 06. 05:24","title":"Államcsíny elkövetésével gyanúsítja Donald Tuskot a lengyel alkotmánybíróság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A roncsok keresését folytatják a hatóságok.","shortLead":"A roncsok keresését folytatják a hatóságok.","id":"20250205_washington-usa-legikatasztrofa-repulo-helikopter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39.jpg","index":0,"item":"cd9e9de0-e312-409f-9bb1-2a134eaefd5f","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_washington-usa-legikatasztrofa-repulo-helikopter","timestamp":"2025. február. 05. 07:15","title":"Megtalálták a múlt heti washingtoni légi katasztrófa valamennyi áldozatának holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","shortLead":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","id":"20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b.jpg","index":0,"item":"7dd28441-5027-4470-86ee-ae8cbdf9eded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","timestamp":"2025. február. 06. 07:16","title":"Már Szerbia is Srí Lankáról importál sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjra szervezett amerikai kampánykörútra sem megy Karla Sofia Gascón.","shortLead":"Az Oscar-díjra szervezett amerikai kampánykörútra sem megy Karla Sofia Gascón.","id":"20250204_netflix-kampanyplakat-oscar-jelolt-transznemu-szineszno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2.jpg","index":0,"item":"fa2ecc48-027b-4b5f-8cc3-d47219b3b9cc","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_netflix-kampanyplakat-oscar-jelolt-transznemu-szineszno","timestamp":"2025. február. 04. 17:59","title":"A Netflix levette a kampányplakátjáról a rasszista botrányba keveredett Oscar-jelölt transznemű színésznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek hat év nem volt elég, hogy saját hátsó udvarában egy csöppnyi parkot felépítsen.","shortLead":"Annak a fővárosnak kellene egy Magyarországon még példátlan ingatlanfejlesztést levezényelni, amelynek hat év nem volt...","id":"20250206_mini-dubaj-elovasarlasi-jog-gulyas-gergely-karacsony-gergely-kormany-vs-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"90059fe9-f146-4ea6-8b97-994939f6ab78","keywords":null,"link":"/360/20250206_mini-dubaj-elovasarlasi-jog-gulyas-gergely-karacsony-gergely-kormany-vs-budapest","timestamp":"2025. február. 06. 14:10","title":"Mini-Dubaj: Most van bajban Karácsony!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a215d8b1-8377-4c67-8435-b642f3602e6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolcvanmilliós támogatást ítélt meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Gobbi Hilda-villa felújítására, miután nagy felháborodást váltott ki a visegrádi épület elhanyagoltsága.","shortLead":"Nyolcvanmilliós támogatást ítélt meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Gobbi Hilda-villa felújítására, miután...","id":"20250205_gobbi-hilda-visegrad-nyaralo-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a215d8b1-8377-4c67-8435-b642f3602e6d.jpg","index":0,"item":"b7e68a3d-7d6d-4e42-a9f3-39c3c37f4575","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_gobbi-hilda-visegrad-nyaralo-felujitas","timestamp":"2025. február. 05. 11:27","title":"Beszáll az állam Gobbi Hilda villájának a felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt tárgyalni, aki tüntetett, akkor elfogultságot kell jelenteni.","shortLead":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt...","id":"20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"dde0b5d6-aae8-4fe2-806e-b165db365497","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","timestamp":"2025. február. 05. 19:14","title":"Bayer Zsolt listázná azokat a bírókat, akik részt vesznek a február 22-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett Androidon is feltűnt, de előbbi esetében ez lehet az első eset, hogy ilyet találnak.","shortLead":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett...","id":"20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083.jpg","index":0,"item":"63abbf4c-1b09-410f-87df-bca60a6b234b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","timestamp":"2025. február. 06. 11:03","title":"Ilyen még nem volt: veszélyes appok csúsztak át az Apple rendszerein, ellophatják a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]