[{"available":true,"c_guid":"4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","shortLead":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","id":"20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412.jpg","index":0,"item":"b1d0e1db-060d-48ea-afcb-7061cb41b7d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","timestamp":"2025. február. 12. 06:41","title":"868 lóerővel és nyitott tetővel hódít a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","shortLead":"Párjukat keresve gyakrabban tévednek rá az autóutakra, ahol könnyen elüthetik őket.","id":"20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c97962c-b889-4262-8493-cd7c6bf7fce4.jpg","index":0,"item":"e365c223-bd68-4180-9ada-968509e8fd6c","keywords":null,"link":"/elet/20250211_vadmacska-parzas-autosok-allatvedelem","timestamp":"2025. február. 11. 14:55","title":"Szerelemtől fűtött vadmacskákra figyelmezteti az autósokat a Budakeszi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok elismerték a hibát. ","id":"20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc.jpg","index":0,"item":"e6acb17c-a9f2-41de-9701-3cf517c9fc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 21:59","title":"Berepült egy orosz katonai repülőgép a lengyel légtérbe navigációs hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok körében. Radó Edinával, az E.ON e-mobilitási üzletfejlesztési szakértőjével beszélgettünk.","shortLead":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok...","id":"20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e.jpg","index":0,"item":"65d78c5e-fe4b-439f-b9a7-0011e630c96c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","timestamp":"2025. február. 11. 13:30","title":"Már egyetlen dízelautó lecserélése is jelentős lépés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi utazást. Ezt újabb fenyegetések követték, de robbanószert szerencsére sehol sem találtak. De mi történne akkor, ha előadás közben kellene menekülni? Lehet-e fontosabb a rántott hús vagy egy jó Instagram-sztori a testi épségünknél? ","shortLead":"Január huszonharmadikán országszerte tömegesen evakuáltak diákokat magyar iskolákból bombariadó miatt. 