[{"available":true,"c_guid":"3ddf8987-3eac-4161-bb4f-dbab035b9a72","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Majorana 1 néven bemutatott új kvantumszámítógépes chipjét a világ első topokonduktora hajtja. A közlés szerint a lapka teszi lehetővé, hogy vállalat ne csak évtizedek múlva, hanem már néhány éven belül valódi kvantumszámítógépeket építhessen.","shortLead":"A Microsoft Majorana 1 néven bemutatott új kvantumszámítógépes chipjét a világ első topokonduktora hajtja. A közlés...","id":"20250219_microsoft-majorana-1-chip-kvantumszamitogep-topokonduktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddf8987-3eac-4161-bb4f-dbab035b9a72.jpg","index":0,"item":"cf064556-d94e-4d58-a62f-28a25cb32774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_microsoft-majorana-1-chip-kvantumszamitogep-topokonduktor","timestamp":"2025. február. 19. 13:57","title":"Komoly bejelentés a Microsofttól: új anyagállapot, új chip – új remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai biztonsági kérdéseket is áttekintené a Putyin-féle orosz vezetés. ","shortLead":"Az európai biztonsági kérdéseket is áttekintené a Putyin-féle orosz vezetés. ","id":"20250218_dmitrij-peszkov-beke-ukrajna-eu-nato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e.jpg","index":0,"item":"840d1131-b957-4601-889f-442001dbf626","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_dmitrij-peszkov-beke-ukrajna-eu-nato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 13:02","title":"Kreml: Ukrajna EU-tagsága oké, a NATO nagyon nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára alapított egy szervezetet.","shortLead":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára...","id":"20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd.jpg","index":0,"item":"7df00aa0-2331-4166-8532-969871917137","keywords":null,"link":"/360/20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 15:30","title":"Brit szakértő: Mi kell ahhoz, hogy Európa meg tudja védeni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első állomás nem más, mint Békés megye.","shortLead":"Az első állomás nem más, mint Békés megye.","id":"20250219_Marcius-elsejen-indul-a-Tisza-orszagjarasa-amit-tavaszi-bekes-hadjaratnak-neveznek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"72a55fbe-1e7d-4b18-8bb0-c066fe318e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Marcius-elsejen-indul-a-Tisza-orszagjarasa-amit-tavaszi-bekes-hadjaratnak-neveznek","timestamp":"2025. február. 19. 11:30","title":"Március elsején indul a Tisza országjárása, amit „tavaszi békés hadjáratnak” neveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a01ed5-4537-4669-82be-6c9efbd816ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az a mennyiség is csökkenhet ezáltal, amit a Molnak az ukrán–fehérorosz határon át kell vennie a Lukoil kitiltása miatt.","shortLead":"Az a mennyiség is csökkenhet ezáltal, amit a Molnak az ukrán–fehérorosz határon át kell vennie a Lukoil kitiltása miatt.","id":"20250218_Kazah-olajat-vesz-a-Mol-a-Baratsag-vezeteken-keresztul-ami-segithet-nevleg-csokkenteni-az-orosz-fuggoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97a01ed5-4537-4669-82be-6c9efbd816ff.jpg","index":0,"item":"60fbe9e5-4edb-46f8-8799-e88ae41f656f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Kazah-olajat-vesz-a-Mol-a-Baratsag-vezeteken-keresztul-ami-segithet-nevleg-csokkenteni-az-orosz-fuggoseget","timestamp":"2025. február. 18. 15:16","title":"A Mol kazah olajat vesz a Barátság-vezetéken keresztül, ami segíthet névleg csökkenteni az orosz függőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","shortLead":"Gólgazdag meccsen játszott döntetlent a Benfica és a Monaco, simán kikapott és kiesett az Atalanta.","id":"20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1254ffec-547b-41b5-a95d-43ab4adc447b.jpg","index":0,"item":"915cd031-2905-4409-8dab-60527d1c3a4a","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Bajnokok-Ligaja-AC-Milan-Feyenoord-tortenelmi-gol-Santiago-Gimenez-Club-Brugge-Atalanta-Bayern-Munchen-Celtic-Benfica-Monaco-osszefoglalo","timestamp":"2025. február. 18. 23:51","title":"Bajnokok Ligája: Vért izzadt a Bayern München a továbbjutásért, a történelmi gól is kevés volt a Milannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindenki más nyugodtan bindzsizhet, állítja a rapper, akit hazugnak nevezett a kormánysajtó.","shortLead":"Mindenki más nyugodtan bindzsizhet, állítja a rapper, akit hazugnak nevezett a kormánysajtó.","id":"20250219_majka-bindzsisztan-vedjegy-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"60eb41ca-3cb0-4d70-ae9e-c61e34d84be6","keywords":null,"link":"/elet/20250219_majka-bindzsisztan-vedjegy-politika","timestamp":"2025. február. 19. 11:51","title":"Majka a politikusoktól félti a „Bindzsisztán” szót, védjegybejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011b751a-fa3b-416f-805d-8eab37500253","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk MI-cége, az xAi bemutatta legújabb zászlóshajó modelljét, a Grok 3-at – az újdonság a cég szerint sok tekintetben jobb, mint a versenytársak (OpenAI, Google, DeepSeek) hasonló megoldásai.","shortLead":"Elon Musk MI-cége, az xAi bemutatta legújabb zászlóshajó modelljét, a Grok 3-at – az újdonság a cég szerint sok...","id":"20250218_grok3-xai-mesterseges-intelligencia-bemutato-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/011b751a-fa3b-416f-805d-8eab37500253.jpg","index":0,"item":"a42db98c-f7b6-43d1-a693-f5d113e5080a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_grok3-xai-mesterseges-intelligencia-bemutato-elon-musk","timestamp":"2025. február. 18. 11:31","title":"Elon Musk bemutatta az MI-t, ami „akkor is az igazságot keresi, amikor az igazság ellentétes azzal, ami politikailag korrekt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]