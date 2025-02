Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d58c630-08a6-409b-b9b0-1b3c851bd383","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vannak, akik akkor is nagyot nyernek a szerencsejátékon, ha nem húzzák ki a számaikat.","shortLead":"Vannak, akik akkor is nagyot nyernek a szerencsejátékon, ha nem húzzák ki a számaikat.","id":"20250222_Havasi-Balazs-Pataky-Attila-Bekemenet-Szerencsejatek-Zrt-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d58c630-08a6-409b-b9b0-1b3c851bd383.jpg","index":0,"item":"adbdbebe-a835-4b85-bed5-1aa37bbf12aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250222_Havasi-Balazs-Pataky-Attila-Bekemenet-Szerencsejatek-Zrt-tamogatas","timestamp":"2025. február. 22. 09:28","title":"Havasi Balázs, Pataky Attila és a Békemenet szervezője is kapott a Szerencsejáték Zrt. támogatásaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","shortLead":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","id":"20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5.jpg","index":0,"item":"0209f90c-378d-454f-aaa1-88521e62e161","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","timestamp":"2025. február. 20. 10:51","title":"Mire figyeljünk, ha fánkot sütünk az iskolai farsangra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64793737-c9d1-4327-abe9-926b3dbbc9b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető ellen hajtóvadászatot indított a rendőrség.","shortLead":"Az elkövető ellen hajtóvadászatot indított a rendőrség.","id":"20250221_keseles-berlini-holokauszt-emlekmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64793737-c9d1-4327-abe9-926b3dbbc9b7.jpg","index":0,"item":"e73fcb25-0e44-4b26-8d30-de867a3777be","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_keseles-berlini-holokauszt-emlekmu","timestamp":"2025. február. 21. 20:47","title":"Megkéseltek egy férfit a berlini holokauszt-emlékműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d13399-088a-4b00-a4fd-53d18e04f6aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megszaporodott esetszám több alkalommal is felvetette a szabotázs gyanúját.","shortLead":"A megszaporodott esetszám több alkalommal is felvetette a szabotázs gyanúját.","id":"20250221_balti-tenger-optikai-kabelek-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d13399-088a-4b00-a4fd-53d18e04f6aa.jpg","index":0,"item":"06cc75bb-63ed-4e9e-a827-d097aa75b294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_balti-tenger-optikai-kabelek-rongalas","timestamp":"2025. február. 21. 11:41","title":"Újabb balti-tengeri kábel megrongálódása ügyében vizsgálódnak a svéd hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b44f987-43b2-4c91-9261-676c223b3da1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Fidesz fővárosi vezetője szerint az aluljárós gíroszozás amolyan romantikus életérzés, ráadásul ha nem lesznek sütödék, akkor a kihalt aluljárókban több lesz a bűnöző, a drogos, a csöves.","shortLead":"A Fidesz fővárosi vezetője szerint az aluljárós gíroszozás amolyan romantikus életérzés, ráadásul ha nem lesznek...","id":"20250220_Szentkiralyi-Alexandra-gyros-aluljaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b44f987-43b2-4c91-9261-676c223b3da1.jpg","index":0,"item":"144f44c6-7a83-472e-9548-211abcc1e499","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_Szentkiralyi-Alexandra-gyros-aluljaro","timestamp":"2025. február. 20. 13:18","title":"Szentkirályi Alexandra: Ha nem lesz gírosz az aluljárókban, jönnek a drogosok és a csövesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cd068-ae84-4796-b825-1fbb0f2c9b8a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A spanyol labdarúgó-szövetség volt elnökét Jenni Hermoso szájon csókolása miatt ítélték el, azonban a kényszerítés vádja alól felmentették.","shortLead":"A spanyol labdarúgó-szövetség volt elnökét Jenni Hermoso szájon csókolása miatt ítélték el, azonban a kényszerítés...","id":"20250220_itelet-luis-rubiales-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a18cd068-ae84-4796-b825-1fbb0f2c9b8a.jpg","index":0,"item":"da55256e-7e35-4999-8a6d-2a5abb691ae4","keywords":null,"link":"/sport/20250220_itelet-luis-rubiales-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 20. 14:37","title":"Elítélte a bíróság Luis Rubialest szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","shortLead":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","id":"20250220_ferenc-papa-javulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"cd81c02e-20e1-4812-88c7-826f30e33464","keywords":null,"link":"/elet/20250220_ferenc-papa-javulas","timestamp":"2025. február. 20. 20:55","title":"Ferenc pápa állapota enyhe javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53147460-784f-4e14-8929-42290a829747","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Valaki időt és energiát nem kímélve fogott egy régi Nokia okostelefont, és beleépítette az Apple legolcsóbb jelenlegi mobilját. Az eredmény egyszerre bizarr és lenyűgöző.","shortLead":"Valaki időt és energiát nem kímélve fogott egy régi Nokia okostelefont, és beleépítette az Apple legolcsóbb jelenlegi...","id":"20250220_reddit-nokia-lumia-1020-apple-iphone-se-egybeszereles-lumiphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53147460-784f-4e14-8929-42290a829747.jpg","index":0,"item":"44038640-24db-44b1-afc5-37040c35436a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_reddit-nokia-lumia-1020-apple-iphone-se-egybeszereles-lumiphone","timestamp":"2025. február. 20. 10:03","title":"Megcsinálták, működik: itt a LumiPhone, ami egy iPhone és egy windowsos Lumia mobil fura szerelemgyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]