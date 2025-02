Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hír hatására a vállalat utóbbi napokban ereszkedő árfolyama is magára talált.","shortLead":"A hír hatására a vállalat utóbbi napokban ereszkedő árfolyama is magára talált.","id":"20250225_A-4iG-uripari-cege-szerzodest-kotott-egy-nemet-antennagyartoval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9.jpg","index":0,"item":"a51b8326-4e03-42ae-9c8a-8176d4cd76e8","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_A-4iG-uripari-cege-szerzodest-kotott-egy-nemet-antennagyartoval","timestamp":"2025. február. 25. 13:56","title":"A 4iG űripari cége szerződést kötött egy német antennagyártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3c6cb3-5823-4cc6-81c8-0f52b4158328","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Galatasaray szerint a Fenerbahce edzője a török népre tett rasszista megjegyzéseket, ezért büntetőfeljelentést tesznek ellene. ","shortLead":"A Galatasaray szerint a Fenerbahce edzője a török népre tett rasszista megjegyzéseket, ezért büntetőfeljelentést...","id":"20250225_jose-mourinho-rasszizmus-feljelentes-fenerbahce-galatasaray-jatekvezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b3c6cb3-5823-4cc6-81c8-0f52b4158328.jpg","index":0,"item":"5f551f19-5feb-4b66-ac6c-fbb910d4f1c9","keywords":null,"link":"/sport/20250225_jose-mourinho-rasszizmus-feljelentes-fenerbahce-galatasaray-jatekvezetok","timestamp":"2025. február. 25. 17:14","title":"Megint Mourinho miatt áll a bál a török fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Minden várakozást meghaladó növekedést tapasztalt tavaly a hazai ingatlanpiacon az OTP Bank illetékes alága. A cég vezető szakértői szerint kedvező az aktivitás növekedése, azt ők is belátják, hogy az áremelkedéssel a vagyonosabbak járnak jól.","shortLead":"Minden várakozást meghaladó növekedést tapasztalt tavaly a hazai ingatlanpiacon az OTP Bank illetékes alága. A cég...","id":"20250225_otp-ingatlan-lakaspiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"2f9ccb50-c16e-4e84-b183-a818d1f2a5fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250225_otp-ingatlan-lakaspiac","timestamp":"2025. február. 25. 17:20","title":"Ha nem is nő a gazdaság, az ingatlanárak emelkedését ez nem fogja vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a bíróságnak ki kell mondania, hogy Magyarország az ENSZ-ben egy szavazás során megszegte uniós kötelezettségeit, és megsértette az EU hatásköreit. ","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a bíróságnak ki kell mondania, hogy Magyarország az ENSZ-ben egy szavazás során...","id":"20250227_Europai-Birosag_fotanacsnok_unios-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"9db57ce5-21fe-4597-b868-4dc8bbb81dea","keywords":null,"link":"/eurologus/20250227_Europai-Birosag_fotanacsnok_unios-jog","timestamp":"2025. február. 27. 12:01","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a magyar kormány bíróságnak képzelte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d96768-49b4-4c7e-8562-fd5051ca713b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve dolgozik Orbán Viktor közelében, mégis kevesen ismerik Máté Jánost, aki Havasi Bertalan feladatainak java részét átveszi. Máté 2015 óta nemcsak szervezi a kormányfő programjait, a java részükön ott is van. Sok szál köti Békés megyéhez, cége, szántói vannak arra, vagyonnyilatkozataiból pedig az is kiderül, hogy egy év alatt el tud költeni 43 milliót nyom nélkül.","shortLead":"Tíz éve dolgozik Orbán Viktor közelében, mégis kevesen ismerik Máté Jánost, aki Havasi Bertalan feladatainak java...","id":"20250226_Havasi-Bertalan-utodja-Mate-Janos-kenderesi-foldbirtokos-vagyonnyilatkozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77d96768-49b4-4c7e-8562-fd5051ca713b.jpg","index":0,"item":"e6e37908-f851-4891-b136-d9c2ac1a770f","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Havasi-Bertalan-utodja-Mate-Janos-kenderesi-foldbirtokos-vagyonnyilatkozat-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 17:08","title":"Havasi Bertalan utódja, Máté János kondorosi földbirtokos titokzatosabb, mint Columbo felesége, vagyonából pedig tízmilliók tűntek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624ff525-b569-4f15-8534-764ece89243b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tettek elmaradnak a szükséges szinttől, bár már legalább sok cégnek vannak konkrét klímavédelmi céljai.","shortLead":"A tettek elmaradnak a szükséges szinttől, bár már legalább sok cégnek vannak konkrét klímavédelmi céljai.","id":"20250227_fenntarthatosagi-cel-magyar-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/624ff525-b569-4f15-8534-764ece89243b.jpg","index":0,"item":"695e9e2f-bc4c-498d-a3b6-a9ec2cc8f38c","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_fenntarthatosagi-cel-magyar-cegek","timestamp":"2025. február. 27. 13:12","title":"Abban már jók a magyar cégek, hogy fenntarthatósági célokat írjanak, abban, hogy meg is valósítsák, még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést szenvedett el, az akkukat is magában foglaló villamos gépek exportja ötödével zuhant.","shortLead":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést...","id":"20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"fb197319-5cf0-4e61-b610-7c7475709a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","timestamp":"2025. február. 26. 08:53","title":"Csúnyán visszaesett a magyar autóexport decemberben, az akkuexport még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szóvivője szerint ezzel szélesebbre tárják a bejutás lehetőségét.","shortLead":"A Fehér Ház szóvivője szerint ezzel szélesebbre tárják a bejutás lehetőségét.","id":"20250226_feher-haz-sajtotajekoztato-ujsagirok-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"e5ec9cb7-d0a9-4709-85d4-03ef4e7d5b3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_feher-haz-sajtotajekoztato-ujsagirok-donald-trump","timestamp":"2025. február. 26. 06:03","title":"Ezentúl a Fehér Ház dönt arról, ki kérdezheti Trumpot a sajtótájékoztatókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]