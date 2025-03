Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b6c0362-b940-458c-8ae6-583d33e5af34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy újfajta drónt tesztel, amely 30 órán át képes a levegőben maradni, miközben olyan magasan repül, hogy a legtöbb légvédelmi rendszer nem tud vele mit kezdeni.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy újfajta drónt tesztel, amely 30 órán át képes a levegőben maradni, miközben olyan...","id":"20250228_seaguardian-dron-repules-amerikai-haditengereszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b6c0362-b940-458c-8ae6-583d33e5af34.jpg","index":0,"item":"0a203830-7c75-40e9-97e8-687c7d4a1e00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_seaguardian-dron-repules-amerikai-haditengereszet","timestamp":"2025. február. 28. 17:03","title":"Speciális drónt vethet be az amerikai haditengerészet, bárhol megtalálja a tengeralattjárókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. március. 01. 15:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1dbf07b8-b1c6-4026-86db-5d306e21d419","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szikrázva tolta maga előtt a motort hosszú métereken át az autós, majd a sérült futárt hátrahagyva elhajtott.","shortLead":"Szikrázva tolta maga előtt a motort hosszú métereken át az autós, majd a sérült futárt hátrahagyva elhajtott.","id":"20250228_fellebbezes-szigorubb-itelet-autos-ittas-vezetes-segitsegnyujtas-elmulasztasa-itelet-petofi-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dbf07b8-b1c6-4026-86db-5d306e21d419.jpg","index":0,"item":"dafce129-8635-465c-947b-37c16d3d48d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_fellebbezes-szigorubb-itelet-autos-ittas-vezetes-segitsegnyujtas-elmulasztasa-itelet-petofi-hid","timestamp":"2025. február. 28. 11:15","title":"Szigorúbb ítéletet kértek a sofőrre, aki részegen elütött egy motoros futárt a Petőfi hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a059af7d-cfe4-4a60-94e1-e5e69802115c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszeresére bővíti gyártókapacitását a japán Nissin Foods.","shortLead":"Kétszeresére bővíti gyártókapacitását a japán Nissin Foods.","id":"20250228_nissin-foods-instant-zacskos-leves-gyartouzem-bovitese-kecskemet-elelmiszeripar-kkv-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a059af7d-cfe4-4a60-94e1-e5e69802115c.jpg","index":0,"item":"57fefed1-0eca-45c9-8481-52bfe43d3020","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_nissin-foods-instant-zacskos-leves-gyartouzem-bovitese-kecskemet-elelmiszeripar-kkv-vallalkozas","timestamp":"2025. február. 28. 14:52","title":"Negyvenmilliárdból bővül a zacskósleves-birodalom kecskeméti üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe3dfc-82f7-4726-8b33-47ceda4e3e27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sérült több métert is zuhanhatott.","shortLead":"A sérült több métert is zuhanhatott.","id":"20250228_nemzeti-szinhaz-ujabb-baleset-szinpad-diszlet-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/defe3dfc-82f7-4726-8b33-47ceda4e3e27.jpg","index":0,"item":"48353121-724f-48eb-8280-23939f04b036","keywords":null,"link":"/elet/20250228_nemzeti-szinhaz-ujabb-baleset-szinpad-diszlet-korhaz","timestamp":"2025. február. 28. 13:20","title":"Kiderült néhány részlet a Nemzeti Színházban történt újabb balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d45941-cb47-4d9f-8e01-2e3ab25dd8ef","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az üzemben is komoly problémaként kezelték a néhány éve újra és újra visszatérő jelenséget. A szellőzők olyan helyiségekből fújhatták a szabadba az elhasznált, poros levegőt, ahol rákkeltő fémekkel, kobalttal és nikkellel dolgoznak.","shortLead":"Az üzemben is komoly problémaként kezelték a néhány éve újra és újra visszatérő jelenséget. A szellőzők olyan...","id":"20250228_rakkelto-szennyezesre-utalo-jelek-a-godi-samsungnal-fekete-port-fujtak-ki-a-szellozok-akkugyar-akkumulatoripar-kornyezetszennyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6d45941-cb47-4d9f-8e01-2e3ab25dd8ef.jpg","index":0,"item":"10e21510-e38c-4b58-8d50-627ee58aba11","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_rakkelto-szennyezesre-utalo-jelek-a-godi-samsungnal-fekete-port-fujtak-ki-a-szellozok-akkugyar-akkumulatoripar-kornyezetszennyezes","timestamp":"2025. február. 28. 11:58","title":"A tetőt is elszínezte a gödi Samsung-gyárból ömlő fekete por","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint évekbe is telhet annak a hibának a javítása, ami csaknem valamennyi Apple eszközt érint.","shortLead":"A kutatók szerint évekbe is telhet annak a hibának a javítása, ami csaknem valamennyi Apple eszközt érint.","id":"20250228_apple-find-my-lokator-halozat-hiba-hackerek-nyomkovetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846.jpg","index":0,"item":"af3c8505-e25c-428f-b1cd-049ee28c3b6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_apple-find-my-lokator-halozat-hiba-hackerek-nyomkovetes","timestamp":"2025. február. 28. 14:03","title":"Hatalmas hibát találtak az Apple rendszerében, szinte bárkit követni tudnak a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","shortLead":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","id":"20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"56a862e8-7ce7-40d5-a093-06d6056cdd31","keywords":null,"link":"/elet/20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 19:48","title":"Hörgőgörcsrohama volt Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]