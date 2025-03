Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bejelentette a Meta, hogy március 18-án megkezdi az újfajta tényellenőrzés tesztelését a közösségi oldalain. A vállalat több részletet is elárult a Közösségi Megjegyzések működéséről.","shortLead":"Bejelentette a Meta, hogy március 18-án megkezdi az újfajta tényellenőrzés tesztelését a közösségi oldalain. A vállalat...","id":"20250314_facebook-instagram-threads-tenyellenorzes-community-notes-kozossegi-megjegyzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9d31ed-02cc-4b7d-9a39-3ce4150d1887.jpg","index":0,"item":"c2d5e082-a9f2-41e4-bbe7-b1af223e10ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_facebook-instagram-threads-tenyellenorzes-community-notes-kozossegi-megjegyzesek","timestamp":"2025. március. 14. 11:03","title":"Napokon belül jön a tényellenőrzés utódja a Facebookra és az Instagramra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","shortLead":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","id":"20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b.jpg","index":0,"item":"7158b277-af59-4941-b723-6a17c7b1a90f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","timestamp":"2025. március. 14. 15:57","title":"Havas Henrik elárverezi a Táncsics-díját, a pénzt Iványi Gábor alapítványa kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan” gyorsulásának a jelei – mutat rá egy friss kutatás. ","shortLead":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan”...","id":"20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8.jpg","index":0,"item":"4fc8e55d-798c-4ec9-a234-e8c87ba0d203","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","timestamp":"2025. március. 13. 15:03","title":"Meglepő dolog derült ki az óceánok elmúlt években tapasztalt rekordhőmérsékletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ddb642-8b82-4cdf-aafe-f873eee33659","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen a jubiláló újlipótvárosi Belgában. ","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250314_Hasbeszelo-belga-soretterem-ujlipotvaros-Mosselen-jubileum-beszedes-etlap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ddb642-8b82-4cdf-aafe-f873eee33659.jpg","index":0,"item":"b0e2a9b8-37f4-4b0c-a3bd-caaa5e8ea5df","keywords":null,"link":"/360/20250314_Hasbeszelo-belga-soretterem-ujlipotvaros-Mosselen-jubileum-beszedes-etlap","timestamp":"2025. március. 14. 19:30","title":"Hasbeszélő és a politikus étlap Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint az alacsony jövedelmeket. Igazságosabb, ha a kormány egyenlően segít mindenkit.","shortLead":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint...","id":"20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874.jpg","index":0,"item":"0bdcafa7-2449-4628-a93c-c0ce56a9cdc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","timestamp":"2025. március. 13. 12:52","title":"Gulyás Gergely páros lábbal szállt bele a kormány adócsökkentési terveibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","shortLead":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","id":"20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5.jpg","index":0,"item":"796e8964-1800-4707-8d83-435cd1d6e44f","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","timestamp":"2025. március. 14. 08:56","title":"Orbán levelet írt a határon túli magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy olyan fogalmat dobott be a köztudatba a kormány, amely a boltosokat és a könyvelőket kivéve szinte senkit nem foglalkoztatott eddig, de most már a túl nagy árrés ellen kell küzdeni.","shortLead":"Egy olyan fogalmat dobott be a köztudatba a kormány, amely a boltosokat és a könyvelőket kivéve szinte senkit nem...","id":"20250313_arres-orban-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"ec294678-4141-4750-bd77-393aa217364e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_arres-orban-google-trends","timestamp":"2025. március. 14. 10:13","title":"Senkit nem érdekelt az árrés, aztán jött Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet a fogyasztás vége.","shortLead":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet...","id":"20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1.jpg","index":0,"item":"0c1efd07-bf48-4b65-a325-3da1845f7e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","timestamp":"2025. március. 13. 20:03","title":"Kórházba is kerülhet a gyerek, ha jégkását iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]