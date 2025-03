Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. március. 26. 11:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"cf5be1be-1530-4c64-aada-a6fa17cd5d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A maratoni futókkal elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy az emberi agy képes felemészteni önmaga egy részét akkor, ha éhezik.","shortLead":"A maratoni futókkal elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy az emberi agy képes felemészteni önmaga egy részét akkor...","id":"20250325_emberi-agy-mielin-emesztese-zsir-neuron-anyagcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5be1be-1530-4c64-aada-a6fa17cd5d29.jpg","index":0,"item":"10fc4eeb-c2c5-4941-9994-85f338f47954","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_emberi-agy-mielin-emesztese-zsir-neuron-anyagcsere","timestamp":"2025. március. 25. 20:03","title":"Felfedezték az agy titkos önvédő mechanizmusát: inkább árt magának, csak hogy túléljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Richard Grenellnek azt ajánlották, hogy tanulmányozza egy kicsit a történelmet, de egy republikánus képviselő egyszerűen leseggfejezte.","shortLead":"Richard Grenellnek azt ajánlották, hogy tanulmányozza egy kicsit a történelmet, de egy republikánus képviselő...","id":"20250326_richard-grenell-ukrajna-atomfegyverek-budapesti-memorandum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97.jpg","index":0,"item":"f6995703-6f4f-4646-bd3a-7199432ab1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_richard-grenell-ukrajna-atomfegyverek-budapesti-memorandum","timestamp":"2025. március. 26. 12:40","title":"Trump embere akkora hülyeséget mondott Ukrajnáról, hogy azon talán még a Kremlben is meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Milyen nagyszerű magasságokba emelkedhetnénk, ha igazán aktiválnánk a motivációnkat! 9 tipp, amit ha elkezdenénk megfogadni, akár az egész társadalom megváltozna – vallja egy amerikai tréner.","shortLead":"Milyen nagyszerű magasságokba emelkedhetnénk, ha igazán aktiválnánk a motivációnkat! 9 tipp, amit ha elkezdenénk...","id":"20250326_motivacio-iranyitas-brendon-burchard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab.jpg","index":0,"item":"47520564-7394-4c89-829e-e501da11035e","keywords":null,"link":"/elet/20250326_motivacio-iranyitas-brendon-burchard","timestamp":"2025. március. 26. 07:01","title":"Ha egy oroszlán bátorságával vagyok megáldva, miért élek gyáva nyúl módjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország felosztja egymás közt a világot. Összecsomagolt bőröndökkel és teletankolt autókkal várják a lengyelek, ha netán jönnek az oroszok? Mit keresnek kínai álturisták Alaszkában? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország...","id":"20250327_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"36d3f166-3058-4c24-857a-b5be6aaf8435","keywords":null,"link":"/360/20250327_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 10:30","title":"Szijjártó tizenharmadik moszkvai útja már tényleg gyanús EU-s kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014145c7-5fc4-4ba3-a968-ece3fa138a1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megállapodott egymással az Apple és az indonéz kormány arról, hogy a cupertinói cég milyen mértékű befektetéseket hajt végre az országban. A 111 milliárdos összeg még nagyobb is lehet.","shortLead":"Megállapodott egymással az Apple és az indonéz kormány arról, hogy a cupertinói cég milyen mértékű befektetéseket hajt...","id":"20250327_apple-iphone-betiltasa-indonezia-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014145c7-5fc4-4ba3-a968-ece3fa138a1b.jpg","index":0,"item":"eb1310ef-aa19-4e60-82a4-67554f54d30f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_apple-iphone-betiltasa-indonezia-befektetes","timestamp":"2025. március. 27. 10:03","title":"111 milliárdot fizet az Apple, újra árulhatja az iPhone-okat Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede41fd5-9bd7-4326-93b3-e4e6cab75e43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csak meghatározott éves küszöbérték felett kell majd karbonvámot fizetniük az EU-ba importáló cégeknek. Az EU-szerte érintett vállalkozások 90 százaléka annyira kevés kibocsátásért felel, hogy nem éri meg őket is terhelni a karbonszivárgás megakadályozását célzó tarifával. A karbonvám megfizetésére továbbra is kötelezett nagyobbak is kapnak könnyítést.","shortLead":"Csak meghatározott éves küszöbérték felett kell majd karbonvámot fizetniük az EU-ba importáló cégeknek. Az EU-szerte...","id":"20250326_karbonvam-konnyites-cbam-karbonado-szen-dioxid-kibocsatas-csokkentes-europai-bizottsag-klimavedelem-kkv-vallalkozasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede41fd5-9bd7-4326-93b3-e4e6cab75e43.jpg","index":0,"item":"bb61c45e-2cf2-4540-bb28-9090dff29414","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_karbonvam-konnyites-cbam-karbonado-szen-dioxid-kibocsatas-csokkentes-europai-bizottsag-klimavedelem-kkv-vallalkozasok","timestamp":"2025. március. 26. 13:33","title":"Könnyítésről döntött Brüsszel, magyar cégek is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]