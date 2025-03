Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza a Fidesszel együtt szavazott, és nem ment át az a módosító sem, hogy szivárványszínű díszvilágítást kapjon egy óbudai templom.","shortLead":"A Fidesz szerint félmeztelen alakok bőrszerkós vonulása a Pride, amit ráadásul Soros-pénzből szerveznek. A Tisza...","id":"20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0081559-580e-41d0-8d5d-9c4af18e050d.jpg","index":0,"item":"bc1e8080-ce8e-4218-bbd4-ccb85a815fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Kozgyules-Pride-Baranyi-Krisztina-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 10:28","title":"Üzengetések és erős állítások a Pride-javaslat vitájában a közgyűlésben, végül leszavazták Baranyi előterjesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. A Fram2 missziónak több tudományos célja is van.","shortLead":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. A Fram2 missziónak több tudományos célja is van.","id":"20250327_spacex-fram2-kuldetes-polaris-palya-privat-asztronautak-sarkvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69.jpg","index":0,"item":"ce825822-f333-4392-879e-54368b130e47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_spacex-fram2-kuldetes-polaris-palya-privat-asztronautak-sarkvidek","timestamp":"2025. március. 27. 15:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX: oda küld űrhajósokat, ahol még sosem jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78090d1f-6f54-4a62-98f7-baeee1105197","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Igazi unikum ez a V12-es motorral felvértezett puttonyos Aston Martin Rapide.","shortLead":"Igazi unikum ez a V12-es motorral felvértezett puttonyos Aston Martin Rapide.","id":"20250326_elado-az-altalunk-alaposan-korbefotozott-egyedi-aston-martin-rapide-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78090d1f-6f54-4a62-98f7-baeee1105197.jpg","index":0,"item":"f3ba3c1b-8b19-40d7-95ef-31b7bc0e349f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_elado-az-altalunk-alaposan-korbefotozott-egyedi-aston-martin-rapide-kombi","timestamp":"2025. március. 26. 07:21","title":"Eladó az általunk alaposan körbefotózott egyedi Aston Martin kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bea5d41-f871-4fc6-b3c5-b4bf21f0680a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza Párt önkénteseit, akik a Nemzet Hangja népszavazás keretében gyűjtik a szavazatokat. ","shortLead":"Magyar Péter szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza Párt önkénteseit, akik a Nemzet...","id":"20250327_Hangosan-zsidozva-tamadta-meg-a-Tisza-onkenteseit-egy-Fidesz-szimpatizans","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bea5d41-f871-4fc6-b3c5-b4bf21f0680a.jpg","index":0,"item":"a33dfe20-8b8a-4997-889b-ab4d827261b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Hangosan-zsidozva-tamadta-meg-a-Tisza-onkenteseit-egy-Fidesz-szimpatizans","timestamp":"2025. március. 27. 11:05","title":"Hangosan zsidózva támadták meg a Tisza önkénteseit Tökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec5bf78-048a-464b-ad7a-9c7d1b174c28","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A cipőjét is levették róla a hóban, szerencséje volt, hogy nem lett fagyási sérülése.","shortLead":"A cipőjét is levették róla a hóban, szerencséje volt, hogy nem lett fagyási sérülése.","id":"20250327_gyerekotthonbol-szokott-fiu-rendori-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ec5bf78-048a-464b-ad7a-9c7d1b174c28.jpg","index":0,"item":"af4a3c5e-2055-485f-88e2-0d20bd1f6a46","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_gyerekotthonbol-szokott-fiu-rendori-bantalmazas","timestamp":"2025. március. 27. 20:33","title":"Ahelyett, hogy visszavitték volna a gyerekotthonba, a rendőrök megverték, kivitték Ózd szélére és magára hagyták a szökött fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d6fa5-9f78-4123-815b-3dad16c4ccfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a közlekedés akadályozására hivatkozva megtiltotta, hogy a hídon tüntessenek kedden este a Pride betiltása ellen, de a Kúria kimondta: ez nem elegendő indok. ","shortLead":"A rendőrség a közlekedés akadályozására hivatkozva megtiltotta, hogy a hídon tüntessenek kedden este a Pride betiltása...","id":"20250326_Hadhazy-Akosek-csak-a-tuntetes-kezdete-utan-kaptak-ertesitest-hogy-megis-demonstralhatnanak-az-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111d6fa5-9f78-4123-815b-3dad16c4ccfb.jpg","index":0,"item":"9acbae37-67d0-462c-8713-7fb971e4b20b","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Hadhazy-Akosek-csak-a-tuntetes-kezdete-utan-kaptak-ertesitest-hogy-megis-demonstralhatnanak-az-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. március. 26. 08:55","title":"Hadházy Ákosék csak a tüntetés kezdete után kaptak értesítést arról, hogy mégis demonstrálhatnának az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c90d367-e8f1-4666-8fe4-e15415212e46","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Egy évvel a választás előtt reális esély van a kormányváltásra. Ez már önmagában hatalom. Feltételes módban, de már használható, már alkalmas arra, hogy megfagyassza a vért a végrehajtó gyalogokban. Vélemény.","shortLead":"Egy évvel a választás előtt reális esély van a kormányváltásra. Ez már önmagában hatalom. Feltételes módban, de már...","id":"20250327_hvg-Tota-W-Arpad-A-hatalom-ervenytelenitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c90d367-e8f1-4666-8fe4-e15415212e46.jpg","index":0,"item":"3cef0f8e-7ac1-4a5c-ac1f-61476e475b20","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Tota-W-Arpad-A-hatalom-ervenytelenitese","timestamp":"2025. március. 27. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Az ellenzéknek feladata előlépni mint leendő kormány. Megígérni, hogy te, meg te és te is ülni fogsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai nyúlfarkfű sem úszta meg az akciót.","shortLead":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai...","id":"20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9.jpg","index":0,"item":"2fc4d8e9-be07-4e1f-977a-a5157443bc30","keywords":null,"link":"/zhvg/20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 13:01","title":"Ukrán nemzeti színekbe festették Normafán a Tündér-sziklát, védett növények pusztultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]