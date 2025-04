Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I. kerületben is.","shortLead":"Időszakosan több forgalmas fővárosi utat is le fognak zárni, és a parkolás is problémás lesz a belvárosban és az I...","id":"20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"6ac2e9e3-2380-4172-915e-0bf583169a43","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_lezaras-netanjahu-budapesti-latogatas-rendorseg-parkolas","timestamp":"2025. március. 31. 17:01","title":"Rengeteg lezárásra kell készülni Netanjahu budapesti látogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési számlák száma, a rajtuk lévő vagyon értéke már a 6200 milliárd forintot közelíti.","shortLead":"Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési...","id":"20250331_hvg-tartos-befektetesi-szamla-tbsz-szocho-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b5dc40-665e-451e-83e0-97dc00216173.jpg","index":0,"item":"8eaa64aa-6661-46bb-9aec-b58ddb82bda6","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-tartos-befektetesi-szamla-tbsz-szocho-szja","timestamp":"2025. március. 31. 13:10","title":"A kormány betartott nekik, mire számítsanak most a tartós befektetési számlások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9bf1e1-01ca-4846-bd7c-141dce9f3dbb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója állítja: nehezebb dolga van, mint a miniszterelnöknek, kért is veszélyességi pótlékot.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója állítja: nehezebb dolga van, mint a miniszterelnöknek, kért is veszélyességi pótlékot.","id":"20250331_menczer-tamas-magyar-peter-elmebeteg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9bf1e1-01ca-4846-bd7c-141dce9f3dbb.jpg","index":0,"item":"02f22eef-955a-4f73-b849-87410aa36d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_menczer-tamas-magyar-peter-elmebeteg-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 08:45","title":"Menczer: Magyar ezzel a zebrás sztorival „átment az elmebeteg kategóriába”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fc3535-706e-4379-96fb-df42197319c3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bármennyire is kényelmetlen a többi utas számára, a szűk és zsúfolt repülőgépen nem lehet elkerülni a kellemetlen helyzeteket, amik az utaskísérőket is éppúgy megviselik.","shortLead":"Bármennyire is kényelmetlen a többi utas számára, a szűk és zsúfolt repülőgépen nem lehet elkerülni a kellemetlen...","id":"20250401_repulo-utaskisero-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fc3535-706e-4379-96fb-df42197319c3.jpg","index":0,"item":"00823935-5ad3-4513-9711-ecbad5240608","keywords":null,"link":"/elet/20250401_repulo-utaskisero-halaleset","timestamp":"2025. április. 01. 07:01","title":"Mi történik, ha meghal valaki a repülőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes alkalmazásban letiltsák az értesítéseket.","shortLead":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes...","id":"20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1.jpg","index":0,"item":"d1872ef1-b597-4b95-bd62-8e66d31d3453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","timestamp":"2025. március. 30. 16:03","title":"Meg fogja érezni, ha a YouTube elkezdi bevezetni az új fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa522b3a-06a4-4333-80ce-c62d34989306","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem minden esetben hatékony a mikrodózisú LSD-terápia, legalábbis erre enged következtetni a Bázeli Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","shortLead":"Úgy tűnik, nem minden esetben hatékony a mikrodózisú LSD-terápia, legalábbis erre enged következtetni a Bázeli Egyetem...","id":"20250401_lsd-terapias-alkalmazasa-adhd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa522b3a-06a4-4333-80ce-c62d34989306.jpg","index":0,"item":"fe03528a-b1cd-4842-9efb-867978f9b098","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_lsd-terapias-alkalmazasa-adhd","timestamp":"2025. április. 01. 13:03","title":"Megdőlni látszik egy tévhit az LSD-vel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfb11ac-48f4-4677-9757-ee4390a9ab44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Német biológusok bizonyították, hogy a hangyák képesek tanulni a tapasztalataikból, és ennek kapcsán például „haragtartókká” válni.","shortLead":"Német biológusok bizonyították, hogy a hangyák képesek tanulni a tapasztalataikból, és ennek kapcsán például...","id":"20250331_hvg-hangyak-harag-allatok-viselkedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcfb11ac-48f4-4677-9757-ee4390a9ab44.jpg","index":0,"item":"5f593f95-831c-40a3-9211-a955db7125ae","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-hangyak-harag-allatok-viselkedese","timestamp":"2025. március. 31. 16:00","title":"Bebizonyították, hogy haragtartók a hangyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 41 éves nő állítja, hogy az orvosok szerint már csak napjai lehetnek hátra.","shortLead":"A 41 éves nő állítja, hogy az orvosok szerint már csak napjai lehetnek hátra.","id":"20250331_Sulyos-autobalesetet-szenvedett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79.jpg","index":0,"item":"23c79d0b-9cef-4461-bda5-01e0fb7f04c8","keywords":null,"link":"/elet/20250331_Sulyos-autobalesetet-szenvedett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","timestamp":"2025. március. 31. 21:29","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Virginia Giuffre, aki korábban szexuális zaklatással vádolta András herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]