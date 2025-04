Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Schadl György Balaton-parti ingatlanját a vád szerint a kormányhivatali dolgozó lefizetésével túlépítették, ami miatt az ügyintéző és a kivitelező is jogerősen felfüggesztett börtönt kapott.","shortLead":"Schadl György Balaton-parti ingatlanját a vád szerint a kormányhivatali dolgozó lefizetésével túlépítették, ami miatt...","id":"20250416_schadl-gyorgy-siofok-nyaralo-hazi-orizet-vegrehajtoi-kar-korrupcio-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d.jpg","index":0,"item":"e40fa723-597c-4c4e-b30d-bcba54a362f0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_schadl-gyorgy-siofok-nyaralo-hazi-orizet-vegrehajtoi-kar-korrupcio-birosag","timestamp":"2025. április. 16. 07:12","title":"Schadl György a vádiratban is szereplő siófoki luxusnyaralójában tölti házi őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 15 és 29 év közti magyarok 87 százaléka szerint elterjedt az országban a korrupció.","shortLead":"A 15 és 29 év közti magyarok 87 százaléka szerint elterjedt az országban a korrupció.","id":"20250416_integritas-hatosag-fiatalok-korrupcio-kenopenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"0b0858d7-730e-4e47-822c-8629a690b75b","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_integritas-hatosag-fiatalok-korrupcio-kenopenz","timestamp":"2025. április. 16. 10:27","title":"A magyar fiatalok szerint szerint az idősebbek szoktak kenőpénzt adni, de ők nem akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27549080-3a93-4678-99b1-a62616d20525","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez akár 2600 dolgozót is érinthet.","shortLead":"Ez akár 2600 dolgozót is érinthet.","id":"20250416_dunaferr-dunai-vasmu-csoportos-letszamleepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27549080-3a93-4678-99b1-a62616d20525.jpg","index":0,"item":"0ad60c43-3f8f-4e26-aca8-901de593302f","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_dunaferr-dunai-vasmu-csoportos-letszamleepites","timestamp":"2025. április. 16. 17:56","title":"Bejelentették a csoportos létszámleépítést az egykori Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy 2019-es kutatásból derült ki, hogy minden tájegységben megtalálták a vizekben a gyomirtó szert, de az eredményeket nem hozták nyilvánosságra.","shortLead":"Egy 2019-es kutatásból derült ki, hogy minden tájegységben megtalálták a vizekben a gyomirtó szert, de az eredményeket...","id":"20250415_glifozat-gyomirto-felszini-vizek-talajviz-orszagos-vizugyi-foigazgatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46030298-3ea1-4eee-869f-580a080c9698.jpg","index":0,"item":"e0e882ec-6797-4b08-ac53-20d6dcc93287","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_glifozat-gyomirto-felszini-vizek-talajviz-orszagos-vizugyi-foigazgatosag","timestamp":"2025. április. 15. 18:03","title":"Hat évig titkolták: országszerte ott van a glifozát a felszíni és talajvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103e25f1-8516-4828-8854-9a5b6bada608","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál színésznő tele van munkával, de úgy érzi, sok minden várja még az életben a színészeten túl. ","shortLead":"Az ausztrál színésznő tele van munkával, de úgy érzi, sok minden várja még az életben a színészeten túl. ","id":"20250415_cate-blanchett-szinesz-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103e25f1-8516-4828-8854-9a5b6bada608.jpg","index":0,"item":"349c62b9-af23-4ad2-933b-5a7741a236bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_cate-blanchett-szinesz-visszavonulas","timestamp":"2025. április. 15. 17:30","title":"A visszavonulását tervezgeti Cate Blanchett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek elkövettek-e jogsértést.","shortLead":"Szükséges adatokat és bizonyítékokat akartak így lefoglalni, miközben azt sem tudják, hogy az érintett cégek...","id":"20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae31acf9-e09d-4894-a50b-a4f18d6dde6e.jpg","index":0,"item":"a1dd7a06-3a93-4242-92ff-3d6eeb55df89","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Rajtautes-gvh-spar-auchan-maspex-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 15:12","title":"Rajtaütést tartott a GVH a Sparnál és az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Kilencedik kihívás.","shortLead":"Áprilisban A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42dfe9b0-6b65-4220-a4c7-5ad7ad32d6e3.jpg","index":0,"item":"aab52764-b8ad-4357-b7d9-d00c3ab2716d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Gondolkozz-velunk-Kotogetes-Szexi-a-matek-9","timestamp":"2025. április. 17. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kötögetés – Szexi a matek 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vezérigazgató korszerű mozdonyok beszerzéséről beszélt, csakhogy a Vikingeket 1985-ben gyártották utoljára.","shortLead":"A vezérigazgató korszerű mozdonyok beszerzéséről beszélt, csakhogy a Vikingeket 1985-ben gyártották utoljára.","id":"20250417_mav-korszeru-dizelmozdony-balaton-40-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba.jpg","index":0,"item":"35d2a005-7ed5-433f-8f5c-c88b510f3808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_mav-korszeru-dizelmozdony-balaton-40-eves","timestamp":"2025. április. 17. 13:27","title":"A MÁV 40 éves, szerintük korszerű dízelmozdonyokat indít a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]