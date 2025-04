Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","shortLead":"2020 körül történhetett a bevásárlás.","id":"20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7.jpg","index":0,"item":"6d1c7edc-2223-4b0a-8ed7-72b5e1ea641b","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Szaraz-Istvan-Felis-magantokealap-olasz-butorgyar-Riva-Industria-Mobili","timestamp":"2025. április. 22. 09:06","title":"Olasz luxusbútorgyártó cégben bukkant fel egy Száraz Istvánhoz kötődő magántőkealap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94c9dad-5387-4e2b-9965-94c5029e6921","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem küldték ki határidőre a számlák éves díjkimutatását, amivel kötelezettségszegést követett el az MBH Bank.","shortLead":"Nem küldték ki határidőre a számlák éves díjkimutatását, amivel kötelezettségszegést követett el az MBH Bank.","id":"20250423_mbh-bank-meszaros-bankja-kotelezettsegszeges-birsag-MNB-bankfelugyelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c94c9dad-5387-4e2b-9965-94c5029e6921.jpg","index":0,"item":"3d3191d0-43d5-4b5a-9be6-5684fa76bedf","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_mbh-bank-meszaros-bankja-kotelezettsegszeges-birsag-MNB-bankfelugyelet","timestamp":"2025. április. 23. 11:13","title":"Megbírságolta Mészáros bankját az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fd7c13-b5e0-442e-aa8d-293ee8a8a9ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt jelöltről mondta meg a mesterséges intelligencia, hogy mekkora eséllyel lehetnek Ferenc pápa utódai. Erdő Péter bíboros is szerepel a listán.","shortLead":"Öt jelöltről mondta meg a mesterséges intelligencia, hogy mekkora eséllyel lehetnek Ferenc pápa utódai. Erdő Péter...","id":"20250423_ChatGPT-mesterseges-intelligencia-konklave-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32fd7c13-b5e0-442e-aa8d-293ee8a8a9ca.jpg","index":0,"item":"59c57a43-4bf0-49a1-adc2-fcd0ad7a88b1","keywords":null,"link":"/elet/20250423_ChatGPT-mesterseges-intelligencia-konklave-Ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 23. 13:22","title":"A ChatGPT megmondta, szerinte ki lehet az új pápa, és hogy milyen esetben győzhet Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. április. 23. 07:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Intézkedésre számíthat, aki az arcát eltakarja, vagy a rendőrsorfalat lökdösi, esetleg az úttestet nem a KRESZ előírásai szerint használja.","shortLead":"Intézkedésre számíthat, aki az arcát eltakarja, vagy a rendőrsorfalat lökdösi, esetleg az úttestet nem a KRESZ...","id":"20250422_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a.jpg","index":0,"item":"a405c0d9-4b60-48f5-8799-79718eb1ec29","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes","timestamp":"2025. április. 22. 14:26","title":"A keddi tüntetés előtt kisokost adott ki a rendőrség arról, hogyan kell viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy nyertes a 4iG lehet.","shortLead":"A lap információi szerint ezzel áll összefüggésben a nemzeti hadiipari holding vezetőjének húsvéti leváltása. A nagy...","id":"20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8375bdc-121d-4a30-9575-dde3f9a37bdd.jpg","index":0,"item":"1ff05f92-40f4-4e27-a12e-866fda253dd4","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Telex-hadiipar-privatizacio-N7-holding-Rheinmetall-4iG","timestamp":"2025. április. 22. 10:35","title":"Telex: A hadiiparban is nagy magánosítási műveletre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","shortLead":"Szintet lép az életkor-ellenőrzés az Instagramon, aki lebukik, az korlátozásokkal nézhet szembe.","id":"20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"6df457a0-49d4-48e9-bc84-1dfed4d5faa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_meta-instagram-fiatalok-eletkor-megallapitasa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 15:03","title":"Lefüleli a hazudozó fiatalokat az Instagram újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem feltétlenül marad azonban ez így.","shortLead":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem...","id":"20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b.jpg","index":0,"item":"c2f97cf4-6803-465f-b44c-bd0c4fca4d93","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","timestamp":"2025. április. 23. 16:36","title":"Tényleg háromszoros árat értek el a kis napelemesek, akik csatlakoztak az első aggregátorcéghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]