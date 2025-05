Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Búcsút int az európai piacnak a Google okostermosztátja, valamint több eszköz hamarosan elveszít egy csomó funkciót is.","shortLead":"Búcsút int az európai piacnak a Google okostermosztátja, valamint több eszköz hamarosan elveszít egy csomó funkciót is.","id":"20250501_google-nest-termosztatok-tamogatas-vege-europai-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77.jpg","index":0,"item":"46d49976-71e0-46ca-8014-6288d1c7fbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_google-nest-termosztatok-tamogatas-vege-europai-kivezetes","timestamp":"2025. május. 01. 10:03","title":"Lehet, hogy ebből most újat kell most vennie: megszűnik Európában a Google legnépszerűbb otthoni eszközének támogatása, eltűnik belőle sok funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce4773d-7578-4994-9570-52e4590c3981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el.","id":"20250501_Meghalt-Lenkovics-Barnabas-az-Alkotmanybirosag-volt-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dce4773d-7578-4994-9570-52e4590c3981.jpg","index":0,"item":"ca274c71-d274-4f8f-bd6f-0cc89dd42243","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_Meghalt-Lenkovics-Barnabas-az-Alkotmanybirosag-volt-elnoke","timestamp":"2025. május. 01. 10:58","title":"Meghalt Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó méreteket ölt a magyar háztartásokban felhalmozott, használaton kívüli elektronikai eszközök mennyisége – derül ki a MediaMarkt megbízásából készült friss, reprezentatív kutatásból. Az elektronikai üzletlánc szerint rengeteg pénzt hagynak veszni a magyarok azáltal, hogy soha nem kezdenek semmit a fiókban heverő készülékekkel.","shortLead":"Aggasztó méreteket ölt a magyar háztartásokban felhalmozott, használaton kívüli elektronikai eszközök mennyisége –...","id":"20250501_hasznalt-telefonok-laptopok-erteke-elektronikai-eszkozok-kutatas-keszulekbeszamitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"9d452181-c2ea-4f85-b91a-07bbe9b181ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_hasznalt-telefonok-laptopok-erteke-elektronikai-eszkozok-kutatas-keszulekbeszamitas","timestamp":"2025. május. 01. 08:03","title":"Sok magyar embernek 50-100-200 ezer forint lapul a fiókjában úgy, hogy bele sem gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OTP Banknál július első napjától jelentős változások lépnek életbe a lakossági digitális szolgáltatásokban. A jól ismert OTPdirekt helyét szinte teljes egészében átveszi az OTP internet- és mobilbank.","shortLead":"Az OTP Banknál július első napjától jelentős változások lépnek életbe a lakossági digitális szolgáltatásokban. A jól...","id":"20250501_otp-bank-otpdirekt-internetbank-mobilbank-broker-valtozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09.jpg","index":0,"item":"cb0cb854-5ace-4d38-85f3-0ff64fa00fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_otp-bank-otpdirekt-internetbank-mobilbank-broker-valtozas-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 12:03","title":"Az OTP összes ügyfele érintett: változik a rendszer, kizárólag így lehet majd bankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae11e8c-1ef8-49f5-9e51-a015232807b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek a kvantumszámítógépek. 2021-től már Kvantum Nap (World Quantum Day) is van minden év áprilisában, ünnepelve a természet legkisebb részecskéit tanulmányozó kvantumtudományt. A Google idén ehhez a naphoz kapcsolódóan foglalta össze, miért is lesz jó a hétköznapi embereknek a kvantumszámítástechnika.","shortLead":"A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek...","id":"20250501_kvantumszamitas-elonyei-google-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae11e8c-1ef8-49f5-9e51-a015232807b9.jpg","index":0,"item":"eaa0abe4-2ba4-4a09-b6d1-bfb639ce899f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_kvantumszamitas-elonyei-google-szerint","timestamp":"2025. május. 01. 16:03","title":"Új gyógyszerek jönnek, az áram meg nem megy majd el annyiszor – mit hozhat még a kvantumszámítás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint Lengyelországban volt a PiS kormányzása idején.","shortLead":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint...","id":"20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89.jpg","index":0,"item":"d113a310-16d2-4466-9984-24ef89c9dcb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","timestamp":"2025. május. 02. 10:57","title":"„Úgy tűnt, már nem érdekli őket az uniós pénz sem” – durva propagandát láttak Magyarországon a vizsgálódó EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount Everesten. Az elszánt hegymászókat segítő serpák új társakat kapnak, drónokat, amelyek felszerelést szállíthatnak, a hó és a jég fogságába kerülteket kereshetik, életeket menthetnek.","shortLead":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount...","id":"20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8.jpg","index":0,"item":"a1a86d65-34bc-4741-800f-e1a804fc16ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","timestamp":"2025. május. 02. 20:03","title":"Túlélni a Mount Everestet: a túlélés matematikája bizonyítja, miért jó, ha drónok segítik a serpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyúlfarknyi bejegyzésben közölte a Rockstar Games, hogy minimum fél évvel később érkezik a Grand Theft Auto VI, mint az eddig várható volt. De legalább már tudni, hogy pontosan mikor.","shortLead":"Nyúlfarknyi bejegyzésben közölte a Rockstar Games, hogy minimum fél évvel később érkezik a Grand Theft Auto VI, mint...","id":"20250502_grand-theft-auto-vi-megjelenes-datuma-keses-rockstar-games-gta6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"a788f7c0-f488-435a-a2ff-97ea7499124d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_grand-theft-auto-vi-megjelenes-datuma-keses-rockstar-games-gta6","timestamp":"2025. május. 02. 15:52","title":"Késik a GTA 6, nem is keveset – ekkor érkezik a várva várt játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]