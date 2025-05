Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csúcsmobil vékony köntösben: jön a Galaxy S25 Edge, ami sok tekintetben azt tudja majd, mint a „nagyok”. Várhatóan nem a Samsung lesz az egyetlen gyártó, ami előáll hasonló készülékkel.","shortLead":"Csúcsmobil vékony köntösben: jön a Galaxy S25 Edge, ami sok tekintetben azt tudja majd, mint a „nagyok”. Várhatóan nem...","id":"20250508_samsung-galaxy-s25-edge-vekony-okostelefon-bemutatas-datum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"6adb8725-6413-4393-84e8-8d890324c064","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_samsung-galaxy-s25-edge-vekony-okostelefon-bemutatas-datum","timestamp":"2025. május. 08. 15:03","title":"Megvan a dátum, mikor jön a Samsung legvékonyabb mobilja, a Galaxy S25 Edge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f365fac-be73-4ea7-b3c1-3e23749b69b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"XIV. Leó pápa az ünnepi asztalnál mondta el a bíborosoknak, miért ezt a nevet választotta.","shortLead":"XIV. Leó pápa az ünnepi asztalnál mondta el a bíborosoknak, miért ezt a nevet választotta.","id":"20250509_nemet-laszlo-biboros-xiv-leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f365fac-be73-4ea7-b3c1-3e23749b69b7.jpg","index":0,"item":"c6915d1e-7909-41cf-8664-c4ca1922efcd","keywords":null,"link":"/elet/20250509_nemet-laszlo-biboros-xiv-leo-papa","timestamp":"2025. május. 09. 14:40","title":"Német László bíboros a pápáról: Oroszlánunk van, aki el fogja kergetni a farkasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap szerint ugyanennek a játszmának a részeként múlt héten egy Magyarországra berepülő drónt is lelőttek.","shortLead":"A lap szerint ugyanennek a játszmának a részeként múlt héten egy Magyarországra berepülő drónt is lelőttek.","id":"20250509_ukrajna-magyar-kemek-titkosszolgalati-jatszma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"08c5b0e0-7c8c-4857-a711-bebbe7c38bba","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-magyar-kemek-titkosszolgalati-jatszma","timestamp":"2025. május. 09. 13:04","title":"Telex: Hónapok óta tartó titkosszolgálati játszma része az ukrán bejelentés a magyar kémek elfogásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert, hogy a nyilvánosságnak szánt mondataival szemben nem békepárti. ","shortLead":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert...","id":"20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"17ce588e-e6a4-47fb-9bb8-71bfa6895c78","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 08. 17:49","title":"Azzal vádolja a Honvédelmi Minisztérium Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy vezérkari főnökként Ukrajna pártján állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c07d37f-1af4-4c07-a3fc-c681f5ab6231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy korszerű számítógép, egy jó videókártya, egy szabványos webkamera, és máris minden megvan egy innovatív, mesterséges intelligencia által vezérelt tanulási rendszerhez, ami egyénre szabhatóvá teszi a matematika oktatását.","shortLead":"Egy korszerű számítógép, egy jó videókártya, egy szabványos webkamera, és máris minden megvan egy innovatív...","id":"20250508_hvg-olcso-matematikai-kompetenciameres-nemetorszag-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c07d37f-1af4-4c07-a3fc-c681f5ab6231.jpg","index":0,"item":"fb1bb89c-e9fd-47c2-a975-13aa6e5ca24c","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-olcso-matematikai-kompetenciameres-nemetorszag-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 08. 16:00","title":"Már tesztelik a filléres matekfelmérő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1da201-48fc-4286-9490-c7ea4a5a79e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc azt kérte az utolsó pártelnöki levelében a párttársaitól, hogy támogassák majd a DK új elnökét, és tartsanak ki a DK mellett.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc azt kérte az utolsó pártelnöki levelében a párttársaitól, hogy támogassák majd a DK új elnökét, és...","id":"20250508_gyurcsany-bucsuuzenet-dk-partelnok-lemondas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1da201-48fc-4286-9490-c7ea4a5a79e6.jpg","index":0,"item":"eb065355-95c3-4182-b380-30b0150431e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-bucsuuzenet-dk-partelnok-lemondas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 17:17","title":"Gyurcsány búcsúüzenete: Tudom, milyen érzés legyőzni Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcb9963-1c60-436a-8985-0dab880342df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hosszú évek óta próbálták elérni szakértők és civil szervezetek, hogy több európai uniós tagállamhoz hasonlóan a magyar kormány is törölje el, vagy csökkentse a női higiéniai termékek áfáját. A menstruációs szegénység növekvő veszélyére eddig mégsem reagált a kormány. Most úgy tűnik, az „indokolatlan áremelések” és az infláció elleni harc miatt mégis fontos lett, hogy olcsóbbak legyenek a betétek és a tamponok.","shortLead":"Hosszú évek óta próbálták elérni szakértők és civil szervezetek, hogy több európai uniós tagállamhoz hasonlóan a magyar...","id":"20250509_menstruacios-szegenyseg-inflacio-betetek-tamponok-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edcb9963-1c60-436a-8985-0dab880342df.jpg","index":0,"item":"b2810097-f0c3-4d87-917e-19ac815558b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_menstruacios-szegenyseg-inflacio-betetek-tamponok-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 09. 05:30","title":"A menstruációs szegénység nem létezett a számukra, de ha az infláció ellen harcol, a kormánynak máris fontos a női higiéniás termékek árcsökkentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ghibli többségi tulajdonosa a koronavírus-járvány körüli állami beszerzéseknél is felbukkant.","shortLead":"A Ghibli többségi tulajdonosa a koronavírus-járvány körüli állami beszerzéseknél is felbukkant.","id":"20250508_kinai-hatteru-ceg-magyar-honvedseg-vasuti-szallitasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28.jpg","index":0,"item":"88eb67e9-c1f2-424a-984b-16342b22e1f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_kinai-hatteru-ceg-magyar-honvedseg-vasuti-szallitasok","timestamp":"2025. május. 08. 18:19","title":"Kínai hátterű cég bonyolítja a magyar honvédség vasúti szállításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]