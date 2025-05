Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha te is, én is nagyban: Volodimir Zelenszkij biztosan ott lesz, Moszkva viszont nem közölte, hogy kik lesznek benne a delegációban. Az ukrán elnök Trumpot is hívta, aki akkor fontolja meg az utat, ha az orosz elnök is megy.","shortLead":"Ha te is, én is nagyban: Volodimir Zelenszkij biztosan ott lesz, Moszkva viszont nem közölte, hogy kik lesznek benne...","id":"20250514_Meg-mindig-nem-tudni-hogy-orosz-reszrol-ki-megy-a-holnapi-beketargyalasokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"b37534ac-9a0a-4477-84ca-24e1eaf54a87","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Meg-mindig-nem-tudni-hogy-orosz-reszrol-ki-megy-a-holnapi-beketargyalasokra","timestamp":"2025. május. 14. 18:15","title":"Még mindig nem tudni, hogy orosz részről ki megy a holnapi béketárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc42a5a-9594-40d9-aa21-dd4b4387e7d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Személyi asszisztenst fejlesztenek magyar startuperek a mesterséges intelligencia (MI) nyelvi modelljeinek felhasználásával.","shortLead":"Személyi asszisztenst fejlesztenek magyar startuperek a mesterséges intelligencia (MI) nyelvi modelljeinek...","id":"20250516_hvg-mesterseges-intelligencia-todo-for-ai-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc42a5a-9594-40d9-aa21-dd4b4387e7d2.jpg","index":0,"item":"a233968d-7a29-43fa-8068-38dab5a44839","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-mesterseges-intelligencia-todo-for-ai-cegvilag","timestamp":"2025. május. 16. 12:15","title":"Magyar Jarvis készül, hogy mindenkinek kézre álljon a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia szempontjából.","shortLead":"A főpolgármester szerint ellenkező esetben a törvény visszafordíthatatlan károkat okoz a magyar demokrácia...","id":"20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"34ac037e-86c5-4af1-8835-9d37193414c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Karacsony-Gergely-nyilt-levelben-keri-Von-der-Leyent-hogy-fuggessze-fel-az-uldozesi-torveny-vegrehajtasat","timestamp":"2025. május. 15. 08:32","title":"Karácsony Gergely Brüsszelben fogja kérni az üldözési törvény felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve a rengetegben. Kiről mintázta magyar hősnőjét, Csillát a 85 éves kanadai író, és milyen kontextusban nevezte bébinek a HVG munkatársát? Miért éppen úgy képzelte el az amerikai diktatúrát A szolgálólány meséjében, és meglepte-e, hogy Donald Trump véget vetett a kanadai–amerikai barátságnak? ","shortLead":"A végső simításokat végzi Margaret Atwood a memoárján, addig is itt a legújabb novelláskötete, az Elveszve...","id":"20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf50b67-7c06-4792-b68e-d4ab84db47d8.jpg","index":0,"item":"71a3c604-62dd-482a-9155-fe58142804f3","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-elarulva-margaret-atwood-interju-kanadai-iro-memoar-alice-munro","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Margaret Atwood a HVG-nek: Ha diktátor vagy, jobb, ha alapos munkát végzel, mert rád omolhat a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tartalma kísértetiesen hasonlít az eddigi kormányzati panelekre.","shortLead":"A tartalma kísértetiesen hasonlít az eddigi kormányzati panelekre.","id":"20250514_Nyilvanossagra-hoztak-egy-oldalt-a-Ruszin-Szendit-elmarasztalo-dokumentumbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"c0ec9109-5746-4810-bcc5-af353f60ded0","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Nyilvanossagra-hoztak-egy-oldalt-a-Ruszin-Szendit-elmarasztalo-dokumentumbol-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:50","title":"Nyilvánosságra hozott a HM egy oldalt a Ruszin-Szendit elmarasztaló dokumentumból, amit a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésére készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze két betűt írt ki a miniszterelnök, de rajta kívül senki sem tudja, mire gondolt.","shortLead":"Mindössze két betűt írt ki a miniszterelnök, de rajta kívül senki sem tudja, mire gondolt.","id":"20250515_Rejtelyeset-posztolt-a-Facebookon-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"4203cc40-e5bc-48fa-a23a-b47bfab87dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Rejtelyeset-posztolt-a-Facebookon-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 15. 08:28","title":"Hajnalban rejtélyeset posztolt a Facebookon Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Hogyan befolyásolja a hámozás nehézségét a tojás frissessége vagy éppen a főzővíz hőfoka? Mit kell tenni a vízbe ahhoz, hogy könnyebben lehessen pucolni a tojást, és miért jobb szobahőmérsékleten tárolni, mint a hűtőben?","shortLead":"Hogyan befolyásolja a hámozás nehézségét a tojás frissessége vagy éppen a főzővíz hőfoka? Mit kell tenni a vízbe ahhoz...","id":"20250515_fott-tojas-pucolas-hamozas-tojashej-tojaspucolas-tippek-tojasfozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008.jpg","index":0,"item":"4e37cf39-2282-4b2b-a0b3-8ba6e9453531","keywords":null,"link":"/elet/20250515_fott-tojas-pucolas-hamozas-tojashej-tojaspucolas-tippek-tojasfozes","timestamp":"2025. május. 15. 07:01","title":"A könnyen pucolható főtt tojás titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","shortLead":"A film nagyszerűségéről már tavaly sajtótájékoztatót tartott a honvédelmi miniszter.","id":"20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4787be4-0ba2-4b71-99e1-550877aafdb5.jpg","index":0,"item":"aadc0afd-080b-487d-93e2-82eeb0492e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Itt-a-milliardos-allami-kurzus-akciofilm-a-Sarkanyok-Kabul-felett-elso-elozetese","timestamp":"2025. május. 15. 12:15","title":"Itt a milliárdos állami kurzus-akciófilm, a Sárkányok Kabul felett első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]