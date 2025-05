Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","shortLead":"Júniusban tesztelheti a kínai hadsereg a Csiu Tien nevű drónhordozó drónt, ami megbéníthatja az ellenséges légvédelmet.","id":"20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/600e3cd9-a482-4081-851e-d5fcca9b6bfc.jpg","index":0,"item":"86886812-5f64-41d4-9051-d95fd6d53063","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_csiu-tien-kinai-harci-dron","timestamp":"2025. május. 19. 17:03","title":"Kész az új kínai drón, 100 másik drónt képes kiengedni magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eba0a46-a4e4-4fd7-9b62-7d5f27184ccd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A Harcosok Klubja már a sokadik eszköz, amitől győzelmet remél a Fidesz. Némelyik megoldás elérte célját, más eszközök nem váltották be Orbán és stábja reményét, ezért ezek idővel a süllyesztőbe kerültek. Vajon más jövő előtt állnak a digitális szabadságharcosok, mint a polgári körök, a szellemi honvédő CÖF-ösök, a megafonos influenszerek vagy éppen a wokebusterek?","shortLead":"A Harcosok Klubja már a sokadik eszköz, amitől győzelmet remél a Fidesz. Némelyik megoldás elérte célját, más eszközök...","id":"20250520_Harcosok-Klubja-Orban-hatalom-polgari-korok-szellemi-honvedok-megafonosok-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eba0a46-a4e4-4fd7-9b62-7d5f27184ccd.jpg","index":0,"item":"dd364177-e14b-4f87-af0c-90582fc7e96f","keywords":null,"link":"/360/20250520_Harcosok-Klubja-Orban-hatalom-polgari-korok-szellemi-honvedok-megafonosok-remeny","timestamp":"2025. május. 20. 06:30","title":"A Harcosok Klubjában látja most Orbán a hatalom őrzőit – látványos a körítés, de mintha láttunk volna már hasonló csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16029f82-1aaa-4f6d-8616-c0344169a9da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs szó arról, hogy az Egyesült Királyság ismét felvételizne az unióba, de a közeledés jelentős. És részben Vlagyimir Putyinnak és Donald Trumpnak köszönhető.","shortLead":"Nincs szó arról, hogy az Egyesült Királyság ismét felvételizne az unióba, de a közeledés jelentős. És részben Vlagyimir...","id":"20250519_Europai-Unio-Nagy-Britannia-vedelmi-es-kereskedelmi-megallapodasok-utazas-szendioxid-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16029f82-1aaa-4f6d-8616-c0344169a9da.jpg","index":0,"item":"adb557d7-7c91-490c-bb92-caa462c4003c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Europai-Unio-Nagy-Britannia-vedelmi-es-kereskedelmi-megallapodasok-utazas-szendioxid-ado","timestamp":"2025. május. 19. 15:43","title":"Öt évvel a Brexit után fontos védelmi és kereskedelmi megállapodásokat kötött Nagy-Britannia és az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is, zenei influencerek és a szabad rögtönzéseket kedvelő publikum szeretete kíséri. ","shortLead":"A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is...","id":"20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f884d3-8a37-483c-88b8-3f408474058a.jpg","index":0,"item":"1edcc74d-4bc4-4256-99b2-7eb84df6e930","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-gerloczy-zsigmond-zongoramuvesz","timestamp":"2025. május. 18. 20:00","title":"Gerlóczy Zsigmond: Igyekszem a semmiből játszani, hogy ami elhagyja a kezemet, egyszeri és megismételhetetlen legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5b088-040d-4e83-84e3-b9ce5cf1acd9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesen számítanak a légi megfigyelésre.","shortLead":"Kevesen számítanak a légi megfigyelésre.","id":"20250519_Olcso-hatekony-alig-lehet-kiszurni-rakapott-a-rendorseg-a-dronos-razziakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d5b088-040d-4e83-84e3-b9ce5cf1acd9.jpg","index":0,"item":"fd42dae3-8372-4db0-82c2-805aaa2fcb73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Olcso-hatekony-alig-lehet-kiszurni-rakapott-a-rendorseg-a-dronos-razziakra","timestamp":"2025. május. 19. 08:53","title":"Olcsó, hatékony és alig lehet kiszúrni: nagyon rákapott a rendőrség a drónos razziákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","shortLead":"Az összeg a 2024-es 2,5 milliárdról 2025-ben 6,2 milliárdra nőtt.","id":"20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"9b3add4b-ad65-4dc6-a0d9-3a6d8d2bcb2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-koltsegvetes-noveles-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. május. 19. 09:39","title":"Megduplázta a kormány a listázással megbízott Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f188da73-5cb6-4443-aa59-6f38d467d6c8","c_author":"Tornyos Kata","category":"gazdasag","description":"Sokszor a lelkes, pályakezdő fiatalok bizonyulnak a legmegbízhatóbb munkaerőknek, mégis előfordul, hogy a tapasztaltabb kollégák támogatás helyett megalapozatlan előítéletekkel fogadják őket.","shortLead":"Sokszor a lelkes, pályakezdő fiatalok bizonyulnak a legmegbízhatóbb munkaerőknek, mégis előfordul, hogy a tapasztaltabb...","id":"20250519_palyakezdo-sztereotipia-kulonbseg-felelosseg-munka-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f188da73-5cb6-4443-aa59-6f38d467d6c8.jpg","index":0,"item":"7a32dc5b-225a-498f-b4ee-9a76288e34c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_palyakezdo-sztereotipia-kulonbseg-felelosseg-munka-z-generacio","timestamp":"2025. május. 19. 09:00","title":"Ha ki akarnak rúgni, hát tegyék – mitől félnek a fiatalok a munkahelyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d5f2cd-2e4a-44d5-80d2-6c6909813fe0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A brit uralkodó és a volt amerikai elnök legutóbb 2023 júliusában találkozott egymással.","shortLead":"A brit uralkodó és a volt amerikai elnök legutóbb 2023 júliusában találkozott egymással.","id":"20250519_karoly-kiraly-joe-biden-rakos-megbetegedes-prosztatarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d5f2cd-2e4a-44d5-80d2-6c6909813fe0.jpg","index":0,"item":"a5b9c3e3-c5e7-4ec5-837c-ffc2610310c1","keywords":null,"link":"/elet/20250519_karoly-kiraly-joe-biden-rakos-megbetegedes-prosztatarak","timestamp":"2025. május. 19. 16:58","title":"A rákkal kezelt III. Károly király is üzent Joe Bidennek a rákdiagnózisa után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]