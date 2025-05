Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","shortLead":"A győztes a DK politikusa lett, igaz, nem a párt színeiben indult.","id":"20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bf2bd6-36ec-48e3-a459-b0b1224deef1.jpg","index":0,"item":"ffb48434-22f3-4fa1-8b14-632fafa8eb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Barcs-idokozi-valasztas-onkormanyzat-Remes-Gabor-Dobrev-Klara-Fidesz","timestamp":"2025. május. 26. 09:53","title":"Utolsó lett a Fidesz jelöltje a barcsi időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban segítséget adunk azoknak, akiknek a gyerekei először készülnek táborozásra, és jótanácsokat kapnak a megfizethető táborválasztásról és a szülői feladatokról azok is, akik már rutinosabbak.","shortLead":"Vannak egy szülő életében stresszes pillanatok, ezek közül egy az, amikor nyári táborba készül a gyerek. Podcastunkban...","id":"20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bba439-a653-406c-b8b3-c0d36cec0095.jpg","index":0,"item":"83ae0f35-afdf-4719-9d0e-d82d88563b28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_kasszakulcs-podcast-tabor-gyerek-taborozas","timestamp":"2025. május. 26. 05:50","title":"Nyári táborba megy a gyerekem, mit tegyek, hogy a legjobb legyen ez neki? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 25. 11:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arany Pálmát és a többi díjat azonban mindenképpen kiosztják szombat este. ","shortLead":"Az Arany Pálmát és a többi díjat azonban mindenképpen kiosztják szombat este. ","id":"20250524_Hatalmas-aramszunet-borzolja-az-idegeket-Cannes-ban-a-dijatado-ceremonia-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"30e73cf7-cc35-4170-b8db-1951e6003996","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Hatalmas-aramszunet-borzolja-az-idegeket-Cannes-ban-a-dijatado-ceremonia-elott","timestamp":"2025. május. 24. 16:36","title":"Nem a filmek minősége, hanem egy hatalmas áramszünet borzolta a kedélyeket Cannes-ban a díjátadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8cf735-94dc-468e-9201-e32767c6c312","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tisztaszoba, de mégsem: megvizsgáltak a kutatók egy olyan helyiséget, ahol elviekben minden körülmény adott ahhoz, hogy a földi mikroorganizmusok rosszul érezzék magukat. Az űrmissziók előkészítését szolgáló létesítményekben azonban úgy tűnik, valójában élnek és virulnak a mikroorganizmusok.","shortLead":"Tisztaszoba, de mégsem: megvizsgáltak a kutatók egy olyan helyiséget, ahol elviekben minden körülmény adott ahhoz...","id":"20250525_nasa-tisztaszoba-bakteriumok-azonositasa-felfedezes-urmissziok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8cf735-94dc-468e-9201-e32767c6c312.jpg","index":0,"item":"3fe05db9-e834-4213-9149-0effd6d7b132","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_nasa-tisztaszoba-bakteriumok-azonositasa-felfedezes-urmissziok","timestamp":"2025. május. 25. 08:03","title":"26 eddig ismeretlen baktériumot találtak ott, ahol egynek sem kéne lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette az érkezését. ","shortLead":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette...","id":"20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a.jpg","index":0,"item":"615b2de1-16a8-4a48-bcab-2fcd7d459afe","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","timestamp":"2025. május. 25. 14:18","title":"Xabi Alonso lesz a Real Madrid vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos a közösség ereje. ","shortLead":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos...","id":"20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567.jpg","index":0,"item":"30c0d66a-ff9e-423c-92de-8a367888b1a5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","timestamp":"2025. május. 25. 11:35","title":"Így lesz a harcos, Pride-ellenes tüntető szülőből LMBTQ-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészségi indítványnak abban is helyt adott a nyomozási bíró, hogy a végrehajtás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.","shortLead":"Az ügyészségi indítványnak abban is helyt adott a nyomozási bíró, hogy a végrehajtás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő...","id":"20250525_Renner-Erika-zaklatoja-letartoztattak-lugos-orvos-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc34c54b-bae6-42d5-a4a9-7cf4d9c5e36b.jpg","index":0,"item":"d09b6c85-4472-42a7-aba6-93464d12c183","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Renner-Erika-zaklatoja-letartoztattak-lugos-orvos-per","timestamp":"2025. május. 25. 17:19","title":"Letartóztatták Renner Erika zaklatóját, aki legutóbb a bíróságon rontott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]