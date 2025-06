Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"14cc0fac-a84d-4c20-91f1-9c244df57f9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.","shortLead":"Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.","id":"20250602_opera-neon-bongeszo-mesterseges-intelligencia-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14cc0fac-a84d-4c20-91f1-9c244df57f9f.jpg","index":0,"item":"51a2ae0a-dff7-4c32-889d-69f2899cdeb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_opera-neon-bongeszo-mesterseges-intelligencia-ugynok","timestamp":"2025. június. 02. 17:03","title":"Bejelentették a böngészőt, ami már ön helyett intéz mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef0253b-e3bd-4155-8f14-6b907eaca3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás szerint a tervezett belvárosi útvonalon nem garantálható, hogy 18 évesek ne találkozhassanak a gyülekezési törvénnyel ellentétes magatartással. A rendőrség azt is feltételezi, hogy a bejelentett gyűlés bármikor az idei Pride-felvonulássá válhat, az pedig fotók szerint veszélyes.","shortLead":"Az indoklás szerint a tervezett belvárosi útvonalon nem garantálható, hogy 18 évesek ne találkozhassanak a gyülekezési...","id":"20250603_Megtiltotta-a-rendorseg-a-30-Pride-megtartasat-a-budapesti-belvarosban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef0253b-e3bd-4155-8f14-6b907eaca3b6.jpg","index":0,"item":"cf1f973f-bda1-4b32-9eeb-04da0fe50b77","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Megtiltotta-a-rendorseg-a-30-Pride-megtartasat-a-budapesti-belvarosban-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 12:00","title":"Megtiltotta a rendőrség a Pride napjára tervezett LMBTQ-felvonulás megtartását a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","shortLead":"A tárgy művészeti értékét éppen a rajta szereplő, egy apácát és papokat ábrázoló frivol jelenet adja.","id":"20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd19ed59-2f7f-4373-b44f-a7ee21885332.jpg","index":0,"item":"6a82e6af-2d67-4276-b080-9dc241a71eca","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_rijksmuseum-birkabel-ovszer","timestamp":"2025. június. 03. 17:33","title":"Erotikus ábrával ellátott 200 éves birkabél óvszert állítanak ki Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13752d-0585-4973-be23-bc80076f1865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napos idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"A napos idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20250602_Kezdetet-veszi-az-idei-ev-eddigi-legmelegebb-hete-mar-hetfon-34-fok-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db13752d-0585-4973-be23-bc80076f1865.jpg","index":0,"item":"4e21e2d6-d718-421c-8493-bf1d9b89c802","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kezdetet-veszi-az-idei-ev-eddigi-legmelegebb-hete-mar-hetfon-34-fok-lehet","timestamp":"2025. június. 02. 06:44","title":"Kezdetét veszi az idei év eddigi legmelegebb hete, már hétfőn 34 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218.jpg","index":0,"item":"415b8ba0-3a1a-4620-a736-2e1ac58dbf86","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","timestamp":"2025. június. 02. 05:15","title":"Gyújtópalackkal támadt az izraeli túszok miatt összegyűlt tömegre egy férfi Coloradóban, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","shortLead":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","id":"20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807.jpg","index":0,"item":"a23a9188-7bf6-4682-8242-84169dd8745d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","timestamp":"2025. június. 03. 10:55","title":"42 milliárdos kárt okoznak a banki csalók, az MNB most öt csapással számolna le velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84de505c-ff66-4e82-b89b-f88079b434a9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az állam által lélegeztetőgépen tartott sportlapnak még 3 milliárdnyi tartaléka van, így még nagyon sokáig probléma nélkül működhet tovább.","shortLead":"Az állam által lélegeztetőgépen tartott sportlapnak még 3 milliárdnyi tartaléka van, így még nagyon sokáig probléma...","id":"20250602_orban-viktor-kedvenc-lapja-nemzeti-sport-szollosi-gyorgy-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84de505c-ff66-4e82-b89b-f88079b434a9.jpg","index":0,"item":"48643fef-a601-4702-b14a-263778cf0618","keywords":null,"link":"/sport/20250602_orban-viktor-kedvenc-lapja-nemzeti-sport-szollosi-gyorgy-veszteseg","timestamp":"2025. június. 02. 17:30","title":"Orbán kedvenc lapja veszteséges, de a főszerkesztőnek rekordosztalékot fialtak a Puskás-relikviák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","shortLead":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","id":"20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"0116127e-321e-4bcf-811c-1179e62fcd1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","timestamp":"2025. június. 02. 14:05","title":"Újabb gyárat épít Magyarországon egy kínai villanyautós óriás – Szijjártónak a Bajnokok Ligája kieséses szakasza ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]