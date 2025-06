Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná a feje tetejére, de elvágná a világtól az egyik legnagyobb LNG-exportőrt, Katart is. A megtorlás potenciális célpontjaivá léptek elő Izrael tengeri gázmezői is, ez a két front együtt pedig óriási fenyegetést jelenthet az európai energiabiztonságra.","shortLead":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná...","id":"20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034.jpg","index":0,"item":"f948ba5d-3bcf-4fb3-9fac-61d9f08a700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","timestamp":"2025. június. 14. 17:30","title":"Mindenki az olajat félti az izraeli-iráni csapásoktól, pedig a gázellátás is legalább annyira veszélybe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bb1236-4123-44a9-aa2e-5d49d362591e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iráni média szerint az ország Kelet-Azerbajdzsán tartományában tíz helyszínt is támadás ért.","shortLead":"Az iráni média szerint az ország Kelet-Azerbajdzsán tartományában tíz helyszínt is támadás ért.","id":"20250613_izrael-tamadas-iran-tebriz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1bb1236-4123-44a9-aa2e-5d49d362591e.jpg","index":0,"item":"23712fbf-1017-4190-b54a-b75909753a76","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-tamadas-iran-tebriz","timestamp":"2025. június. 13. 12:40","title":"Újabb izraeli csapás Irán ellen, most a tebrizi repteret támadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb megállapításokhoz haza kéne hozni a Földre néhány mintát. Ez pedig pont most került veszélybe a NASA büdzséjének várható megvágása miatt.","shortLead":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb...","id":"20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955.jpg","index":0,"item":"b5172329-6af5-46fd-8485-abc323ad56f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","timestamp":"2025. június. 13. 20:03","title":"Rejtett vulkánt találhattak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa1227-c007-4ae2-aec5-b105ada715d1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Öt éve baráti vacsora, négy éve pedig közös mozi – ahhoz képest, hogy nem voltak barátok, Gulyás és Magyar gyakran összefutott.","shortLead":"Öt éve baráti vacsora, négy éve pedig közös mozi – ahhoz képest, hogy nem voltak barátok, Gulyás és Magyar gyakran...","id":"20250613_gulyas-gergely-magyar-peter-elkXrtuk-premier-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa1227-c007-4ae2-aec5-b105ada715d1.jpg","index":0,"item":"f371f519-ab85-41cb-aab5-c7189525a338","keywords":null,"link":"/elet/20250613_gulyas-gergely-magyar-peter-elkXrtuk-premier-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 15:05","title":"Miközben Gulyás Gergely azt állítja, hogy 2018 óta nem barátok Magyar Péterrel, négy éve együtt ültek az ElkXrtuk premierjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ead2837-b77b-4528-86fd-2fa30efd6325","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem csak az új funkciókat, hanem azt is tudni lehet, hogy mely iPhone-ok és más Apple eszközök kapják meg ősszel a cég újdonságait. Van néhány búcsúzó.","shortLead":"Már nem csak az új funkciókat, hanem azt is tudni lehet, hogy mely iPhone-ok és más Apple eszközök kapják meg ősszel...","id":"20250614_apple-ios-ipados-macos-26-tamogatott-keszulekek-lista-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ead2837-b77b-4528-86fd-2fa30efd6325.jpg","index":0,"item":"d7cdad94-1bff-4096-a158-af8177c8fbd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_apple-ios-ipados-macos-26-tamogatott-keszulekek-lista-iphone","timestamp":"2025. június. 14. 14:03","title":"Itt a lista: ezek a készülékek kapják meg az iOS 26-ot és az Apple többi új rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De aztán jött a Büszkeség és balítélet.","shortLead":"De aztán jött a Büszkeség és balítélet.","id":"20250613_Keira-Knightley-borzalmas-szineszno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3.jpg","index":0,"item":"e846e03c-aab9-40c3-a98b-4ce3aaa1f619","keywords":null,"link":"/elet/20250613_Keira-Knightley-borzalmas-szineszno","timestamp":"2025. június. 13. 12:49","title":"Keira Knightley szerint sokan borzalmas színésznőnek gondolták a Karib-tenger kalózai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették, hogy június 20-ig nem indítanak gépeket Tel-Avivba és Ammánba. ","shortLead":"Hosszabb, alternatív útvonalon repülnek a légitársaság gépei Abu-Dzabiba és Dubajba. Azt már korábban bejelentették...","id":"20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"03642c60-05fa-41d3-8a28-4b0294370aad","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_wizz-air-jaratok-izraeli-irani-haboru","timestamp":"2025. június. 14. 12:15","title":"A Wizz Air újabb járatai módosulnak az iráni-izraeli háború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae223f-565f-4dd7-a058-045e0c645b4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Talált egy 3,8 millió forintos fotelt is, amelyre lehuppanhat a fáradt fiatal pár. ","shortLead":"Talált egy 3,8 millió forintos fotelt is, amelyre lehuppanhat a fáradt fiatal pár. ","id":"20250614_hadhazy-akos-matolcsy-adam-luxus-fotel-francia-bor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12ae223f-565f-4dd7-a058-045e0c645b4e.jpg","index":0,"item":"403dd92a-9797-4ad4-96fa-6ea67d435d85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hadhazy-akos-matolcsy-adam-luxus-fotel-francia-bor","timestamp":"2025. június. 14. 10:49","title":"Hadházy Ákos 175 ezer forintos francia bort azonosított be Matolcsy Ádám kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]