Trump szerint amerikai katonák nem mennek Ukrajnába, európaiak viszont könnyen lehet

Donald Trump megígérte, hogy amerikai katonák nem fogják Ukrajna határait védeni, még az ő hivatali idejének lejárta után sem – az amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban beszélt erről. Azt azonban nem zárta ki, hogy európai országok csapatai vonuljanak be Ukrajnába a békemegállapodás részeként.

Az amerikai elnök arról is mondta, hogy Ukrajnának több követeléséről, például az oroszok által 2014-ben megszállt Krím félsziget visszaszerzéséről és a NATO-tagságról is le kell mondania. „Mindkettő lehetetlen” – jegyezte meg. Ugyanakkor az európaiak „NATO-szerű” biztonsági garanciákat adhatnak Ukrajnának szerinte.

Azt is belengette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnököt előbb négyszemközt ültetné le tárgyalni, és csak azután csatlakozna, háromoldalúvá bővítve a találkozót. „Eddig sem voltak kimondottak legjobb barátok” – mondta a két, egymással háborúban álló elnök viszonyáról Trump. – „De talán kicsit jobban kijönnek egymással, mint gondoltam. Egyébként nem szerveztem volna köztünk négyszemközti találkozót, háromoldalút szerveztem volna”. Azt is elárulta, hogy azért nem az európai szövetségesei társaságában telefonált Putyinnal, mert az tiszteletlen lett volna az orosz elnökkel szemben.

„Lehetséges, hogy nem is akar megállapodni” – jegyezte meg vele kapcsolatban, mégis úgy vélte, hogy nem jelent majd gondot a békemegállapodás, mivel Putyin is belefáradt már a háborúzásba. „Mindannyian belefáradtak… de sosem tudhatod” – magyarázta az elnök.

Trump pénteken Alaszkában találkozott Putyinnal, azután vetődött fel, hogy az orosz elnök Zelenszkijjel is leülhet tárgyalni. Azóta az ukrán fél is jelezte, hogy nyitottak a találkozóra. A béketárgyalások lehetséges helyszíneként Budapest is felmerült, de Svájc is jelezte, hogy készen áll helyet adni a találkozónak.