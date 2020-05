Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot, a legnagyobb tagállamot, amely ráadásul a legnagyobb arányban járul hozzá a költségvetéshez. Gideon Rahman azt tanácsolja, hogy az unió demokratikus és gyakorlati megfontolásokból egyaránt lépjen egyet hátra a német Alkotmánybíróság ügyében, már ha fontos számára a túlélés. ","shortLead":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot...","id":"20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16371fa8-96b3-4db5-96f5-89538e7e50d5","keywords":null,"link":"/360/20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","timestamp":"2020. május. 19. 07:30","title":"\"Túltolná az EU a föderalista biciklit, ha beperelné a németeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb993c2-0767-45d0-81b6-aef2ee082f80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szkeptikus Társaság nem javasolja, hogy milliárdokból Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg épüljön a Semmelweis Egyetemen. Egyrészt mert ilyesmi már van ott, másrészt mert annak sem kellene ott lennie – egyszerűen nem tudományos.","shortLead":"A Szkeptikus Társaság nem javasolja, hogy milliárdokból Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg épüljön a Semmelweis...","id":"20200519_semmelweis_egyetem_kinai_orvoslas_altudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bb993c2-0767-45d0-81b6-aef2ee082f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ba1247-232a-428d-a198-0199b350ca9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_semmelweis_egyetem_kinai_orvoslas_altudomany","timestamp":"2020. május. 19. 14:43","title":"Szkeptikusok: A kormány 5,9 milliárdból áltudományokat akar vinni a Semmelweis Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f37e3a-6968-4b39-b38e-e2118a78cfa0","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik, hogy a négy, járdára kirakott asztal elég lesz a túléléshez a következő 1-2 hétben. Hétfőn Budapesten is jelentősen könnyítettek a Covid-19-járvány miatti korlátozásokon, újranyithattak többek között az éttermek és kávézók, megnéztük, mekkora a forgalom, és ki mire számít.","shortLead":"Van, aki félházzal is elműködik, más keményen fejlesztett, hogy több lábon álljon, míg van, aki reménykedik...","id":"20200518_Ujranyit_budapest_a_koronavirus_utan_kavezok_ettermek_es_utcakep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f37e3a-6968-4b39-b38e-e2118a78cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0f6345-b521-4e30-bd57-abd25d210cb0","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Ujranyit_budapest_a_koronavirus_utan_kavezok_ettermek_es_utcakep","timestamp":"2020. május. 18. 20:40","title":"Négy asztaltól nem lehet csodát várni – fővárosi teraszkörkép karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7165bee-d436-46be-a4c1-23c037f3ee98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eszköz UV-C fényt bocsát ki, amely a koronavírust is elpusztítja.","shortLead":"Az eszköz UV-C fényt bocsát ki, amely a koronavírust is elpusztítja.","id":"20200520_koronavirus_fertotlenites_automata_robot_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7165bee-d436-46be-a4c1-23c037f3ee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6653b9d9-ee15-437f-b0d9-b9f306f184e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_fertotlenites_automata_robot_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. május. 20. 11:16","title":"Videó: Robot fertőtlenít a Semmelweis Egyetem egyik klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","shortLead":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_gazdasag_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646d9616-0e74-4a07-b00c-82a44ae90f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_koronavirus_jarvany_gazdasag_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 19. 12:38","title":"Közel 50 ezren váltak munkanélkülivé egyetlen hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1772160a-ef7b-4d6e-b0d9-22343f94feb6","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Románia nemcsak a koronavírussal küzd, hanem a múlt és a jelen árnyaival is. A csatározások hátterét nem könnyű átlátni.","shortLead":"Románia nemcsak a koronavírussal küzd, hanem a múlt és a jelen árnyaival is. A csatározások hátterét nem könnyű átlátni.","id":"20200519_Szeretettel_Erdelybol_Szekely_sor_Trianonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1772160a-ef7b-4d6e-b0d9-22343f94feb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43180240-ebbe-480a-bd98-b3ccb7737fe0","keywords":null,"link":"/360/20200519_Szeretettel_Erdelybol_Szekely_sor_Trianonban","timestamp":"2020. május. 19. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Székely sör és etnopornó Trianonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Könyvhajlék elnevezésű aukción híres művészek, alkotók ajánlják fel a számukra értékes tárgyaikat. A befolyó pénzből hajléktalan embereken fognak segíteni. ","shortLead":"A Könyvhajlék elnevezésű aukción híres művészek, alkotók ajánlják fel a számukra értékes tárgyaikat. A befolyó pénzből...","id":"20200519_Hajlektalanokat_segito_arveresen_csaphatunk_le_Kulka_Janos_vagy_Alfoldi_Robert_kincseire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca35ad0-7167-4abd-a019-b6321c41dab7","keywords":null,"link":"/kultura/20200519_Hajlektalanokat_segito_arveresen_csaphatunk_le_Kulka_Janos_vagy_Alfoldi_Robert_kincseire","timestamp":"2020. május. 19. 09:53","title":"Kulka János és Alföldi Róbert kincseire csaphatunk le egy árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak.\r

","shortLead":"Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak.\r

","id":"20200520_Kormanyhivatal_idosotthon_gondozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d0868-f28c-489c-a7af-ab241fc279c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kormanyhivatal_idosotthon_gondozott","timestamp":"2020. május. 20. 15:27","title":"Kormányhivatali dolgozók és idősotthonok vezetői fosztottak ki gondozottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]