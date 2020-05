Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Bár az Európai Bizottság nem győzi hangsúlyozni, mennyire kivételes, egyszeri és célzott megoldásra tett javaslatot, amikor azt vetette fel, közösségi hitelből finanszírozza az EU a válságkezelést, mégis egy fontos tabu dőlt le ezzel. A kérdés az lesz, a tagállamok hogyan reagálnak. ","shortLead":"Bár az Európai Bizottság nem győzi hangsúlyozni, mennyire kivételes, egyszeri és célzott megoldásra tett javaslatot...","id":"20200527_Kellett_egy_valsag_de_nagyot_lepett_Brusszel_egy_szorosabb_EU_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5bafc1-0a4b-4f69-9b22-bfc862118e29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_Kellett_egy_valsag_de_nagyot_lepett_Brusszel_egy_szorosabb_EU_fele","timestamp":"2020. május. 27. 17:45","title":"Kellett egy válság, de nagyot lépett Brüsszel egy szorosabb EU felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","id":"20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123dec1a-e668-412f-b7e4-5f42800cfe36","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","timestamp":"2020. május. 28. 09:30","title":"Nem akar visszamenni az irodába az új-zélandiak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai elemző, aki elmondja azt is, mire számít, képes lesz-e kezelni a gazdasági visszaesést a kormány. Lakner Zoltánnal, a frissen indult Jelen főszerkesztőjével Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai...","id":"20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45391d7-5ddf-49bd-89e0-69444d9c5778","keywords":null,"link":"/360/20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","timestamp":"2020. május. 28. 13:05","title":"Lakner: Hatalmat nem veszít a kormány a rendkívüli felhatalmazás visszaadásával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f23d942-a107-45c8-83a1-36a9ae58022e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hímzett arcmaszkot levélben küldte a kormányfőnek egy kormánypárti szavazó.","shortLead":"A hímzett arcmaszkot levélben küldte a kormányfőnek egy kormánypárti szavazó.","id":"20200528_orban_viktor_arcmaszk_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f23d942-a107-45c8-83a1-36a9ae58022e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e19d4f-a1b8-4242-822a-52ea128068ae","keywords":null,"link":"/elet/20200528_orban_viktor_arcmaszk_level","timestamp":"2020. május. 28. 15:04","title":"Orbán Viktor maszkot kapott a \"sárdobálók ellen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén 9 éves nyári borfesztivál 2020-as online kiadása.\r

","shortLead":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén...","id":"20200528_Rosalia_maskent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add6219-65f8-4226-97a8-fe231355a5ac","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Rosalia_maskent","timestamp":"2020. május. 28. 15:04","title":"Rosalia idén másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A közeljövőben kidolgoznak egy egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást Ausztriában, az egyes tartományok lehetőséget kapnak arra, hogy helyi szigorításokat vezessenek be.","shortLead":"A közeljövőben kidolgoznak egy egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást Ausztriában, az egyes tartományok...","id":"20200526_ausztria_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc8fa-5c29-4459-a705-a96363ce75d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. május. 26. 19:36","title":"Sebastian Kurz a „túlszabályozás” miatt aggódik, enyhítene a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","shortLead":"Az Országgyűlés szerint az EJEB keddi döntése számos ponton alátámasztja a magyar kormány álláspontját.","id":"20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419479c7-78e1-49ea-8e76-65f9545f2949","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Kover_Laszlo_Strasbourg_szabaly_parlament","timestamp":"2020. május. 26. 19:30","title":"Hiába marasztalta el Kövér Lászlót az strasbourgi bíróság, nem változtatnak a szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.","shortLead":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl...","id":"202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76633ea0-3f32-43b2-99a4-d79152587f13","keywords":null,"link":"/360/202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","timestamp":"2020. május. 28. 11:00","title":"Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]