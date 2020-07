Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban még jutalmat is felajánlott a rendőrség, hátha valaki elősegíti a nyomozást. ","shortLead":"Korábban még jutalmat is felajánlott a rendőrség, hátha valaki elősegíti a nyomozást. ","id":"20200702_Megtalaltak_egy_2006ban_eltunt_szentesi_no_holttestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68b70ac-300b-4d6b-9a45-21dbfb50bf97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abec7719-3d96-499c-95d6-38cfd588158c","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Megtalaltak_egy_2006ban_eltunt_szentesi_no_holttestet","timestamp":"2020. július. 02. 13:55","title":"Megtalálták egy 2006-ban eltűnt szentesi nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","shortLead":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","id":"20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb650e39-e238-4cc6-aca5-78a7ca0be2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 01. 05:56","title":"Lepörgött a roham, már közel sem használunk annyi mobilnetet, mint a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka legfontosabb szabadidő-autója a jövőben már zöld rendszámos autóként is szóba jöhet, legalábbis Magyarországon.","shortLead":"A német márka legfontosabb szabadidő-autója a jövőben már zöld rendszámos autóként is szóba jöhet, legalábbis...","id":"20200701_Ket_vegletkent_jott_az_uj_Volkswagen_Tiguan_zold_rendszamos_hibridkent_es_320_loeros_sport_SUVkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0e514c-c7fd-4986-8115-1b60873e6a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Ket_vegletkent_jott_az_uj_Volkswagen_Tiguan_zold_rendszamos_hibridkent_es_320_loeros_sport_SUVkent","timestamp":"2020. július. 01. 15:29","title":"Alaposan megújult a Volkswagen Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064267b3-69ba-4a49-86dc-92dd2a9270fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyébként is ritkaságszámba menő típusban még tudták kicsit fokozni a luxust.","shortLead":"Az egyébként is ritkaságszámba menő típusban még tudták kicsit fokozni a luxust.","id":"20200630_Tiz_darab_keszul_gyujtok_szamara_a_MercedesMaybach_Grand_Editionbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=064267b3-69ba-4a49-86dc-92dd2a9270fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e969ff68-b0c9-490d-baa8-8bbefddfb51c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Tiz_darab_keszul_gyujtok_szamara_a_MercedesMaybach_Grand_Editionbol","timestamp":"2020. június. 30. 16:01","title":"Csupán tíz darab készül a Mercedes-Maybach Grand Editionből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány bőkezűen támogatja \"Európa legnagyobb hagyományőrző\" rendezvényét.","shortLead":"A magyar kormány bőkezűen támogatja \"Európa legnagyobb hagyományőrző\" rendezvényét.","id":"20200701_tamogatas_Kurultaj_MagyarTuran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4511d5-9880-4a98-9663-cf0d94110f4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_tamogatas_Kurultaj_MagyarTuran","timestamp":"2020. július. 01. 10:50","title":"Több mint félmilliárd forint támogatást kap a Kurultáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A menedékjogi és integrációs rendszer ismételt erősítésére épül a római kormány keddi ülésén bemutatott új migrációs törvénycsomag, amely a volt belügyminiszter, Matteo Salvini tavalyi rendelkezéseit hivatott módosítani, többek között a menekültekkel érkező civilhajókra eddig kivetett bírság jelentős csökkentésével.","shortLead":"A menedékjogi és integrációs rendszer ismételt erősítésére épül a római kormány keddi ülésén bemutatott új migrációs...","id":"20200630_Olasz_kormany_Salvini_intezkedeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83a641b-39a6-48ee-a642-7609f675f5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Olasz_kormany_Salvini_intezkedeseket","timestamp":"2020. június. 30. 21:09","title":"Az olasz kormány módosítaná a Salvini-féle migrációs intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott kockázatot azzal a megállapítással, hogy az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták az életet. A veszélyhelyzet miatti életmódváltás egyebek mellett abban is megmutatkozott, hogy sok más mellett a banki szolgáltatások használata – mint például a számlanyitás, a hitel és kölcsön igénylése, vagy a közüzemi díjak befizetése - is még inkább az online térbe terelődött. Ön hogyan változtatott szokásain? Töltse ki kérdőívünket!\r

","shortLead":"Bár már enyhített a kormányzat a Covid-19 vírus miatt bevezetett veszélyhelyzeten, valószínűleg nem vállalunk túlzott...","id":"otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf06e21-0afc-4302-aa46-bda4e5907a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8e5457-158b-4a43-a4a3-f72c8dbdaee3","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200603_Felmeres_digitalis_bankolas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 02. 14:30","title":"Bankba járni se fogunk már úgy, mint régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc7998a-a64e-4821-b0d2-349ce4789898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi piacon már öt éve elérhető, hozzánk viszont csak most jutott el a YouTube gyerekbarát verziója. A fejlesztés ingyenes.","shortLead":"A nemzetközi piacon már öt éve elérhető, hozzánk viszont csak most jutott el a YouTube gyerekbarát verziója...","id":"20200701_youtube_kids_magyarorszag_videonezes_a_neten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc7998a-a64e-4821-b0d2-349ce4789898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f98c307-ea67-4990-8a82-27b8b5d3e4ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_youtube_kids_magyarorszag_videonezes_a_neten","timestamp":"2020. július. 01. 18:03","title":"Elindult Magyarországon is a gyerekeknek tervezett YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]