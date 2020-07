Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem szerepelt a portugál rendőrség adatbázisában.","shortLead":"Nem szerepelt a portugál rendőrség adatbázisában.","id":"20200711_Pedofilugy_Madeleine_McCann_Christian_Brueckner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be58e0-a127-41e4-9b07-aa35df4c3c4a","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Pedofilugy_Madeleine_McCann_Christian_Brueckner","timestamp":"2020. július. 11. 14:53","title":"Korábban két pedofil-ügyet is megúszott Madeleine McCann feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","shortLead":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","id":"20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1ec05c-95ed-4722-89fa-7190560a5496","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","timestamp":"2020. július. 12. 10:00","title":"Kocsis: A pedofil bűncselekménynél már a gondolatot is büntetni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","shortLead":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","id":"20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a65cee-f492-4525-87c0-004c92c6d969","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","timestamp":"2020. július. 11. 15:32","title":"Megőrülnek a celebek az esőben balettozó 11 éves nigériai fiúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c82cb2-e224-415b-a081-76b0acd094fa","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Elődjével ellentétben, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, Freund Tamás szerint nem sérült a tudomány szabadsága a kutatóintézetek leválasztásával, ahogy a tulajdonhoz való alkotmányos jog sem. A hvg360-nak adott interjúban arról beszélt, ő a praktikus szempontokat helyezné előtérbe, visszaszerezné az elcsatolt intézeteket. Igaz, a jelenlegi irányítási struktúrával. Az átalakítás ellen Orbán Viktor miniszterelnöknél tiltakozott másfél éve, a Palkovics Lászlót élesen bíráló magánlevele pont a miniszter asztalán landolt. Azt mondta, azóta sem válaszolt rá senki. Interjú.","shortLead":"Elődjével ellentétben, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, Freund Tamás szerint nem sérült a tudomány szabadsága...","id":"20200713_Freund_Tamas_mta_lovasz_kutatohalozat_elkh_palkovics_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c82cb2-e224-415b-a081-76b0acd094fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916d1ab0-9134-49bd-8733-fb894c76ede7","keywords":null,"link":"/360/20200713_Freund_Tamas_mta_lovasz_kutatohalozat_elkh_palkovics_orban","timestamp":"2020. július. 13. 06:30","title":"Freund Tamás: Próbálom elérni, hogy Orbán fogadjon, ez még nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légvédelmi egység műszereinek rossz beállítása és a kommunikáció hiánya miatt lőtték le januárban Teherán közelében az UIA ukrán légitársaság Kijevbe tartó gépét – közölték az iráni hatóságok.","shortLead":"A légvédelmi egység műszereinek rossz beállítása és a kommunikáció hiánya miatt lőtték le januárban Teherán közelében...","id":"20200712_Iran_megmagyarazta_miert_lottek_le_az_ukran_utasszallitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400ff29a-5985-454f-8a47-1004423e5262","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Iran_megmagyarazta_miert_lottek_le_az_ukran_utasszallitot","timestamp":"2020. július. 12. 21:44","title":"Irán megmagyarázta, miért lőtték le az ukrán utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált, hogy hogyan adjon el több millió forintnyi, fólia alatt pihenő növényt, és biztosítson jövőt a cég és munkatársai számára. A kkv megnyerte a csatát: hála annak, hogy alig egy hét alatt, rohamtempóban készítette el webshopját, mely nemcsak a családi vállalkozást mentette meg, de új lehetőségeket is nyitott számára. Farkas Erikával, a Wágnerkert üzletvezetőjével beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált...","id":"magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9742e29a-d93f-45ee-bc64-4d7fce3659c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","timestamp":"2020. július. 13. 07:30","title":"Sikertörténet: kertészet a digitalizáció dzsungelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"be73b5bd-3b6f-47eb-b9bb-fb16408c0bbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Walter Palmer 80 ezer fontot fizetett, hogy elejthesse az állatot.","shortLead":"Walter Palmer 80 ezer fontot fizetett, hogy elejthesse az állatot.","id":"20200711_Cecil_oroszlan_fogorvos_Palmer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be73b5bd-3b6f-47eb-b9bb-fb16408c0bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504e39e2-1470-4bb5-b39c-0bc4f579530f","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Cecil_oroszlan_fogorvos_Palmer","timestamp":"2020. július. 11. 12:48","title":"Most egy hatalmas argali juhot ölt meg a Cecil oroszlánt lelövő fogorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszter szerint nem lazítanak tovább a járványellenes intézkedéseken, és nem kapnak zöld utat az 500 főnél nagyobb rendezvények. Ez a tervezett augusztus 20-i tűzijátékot és a fesztiválokat érintheti leginkább.","shortLead":"A miniszter szerint nem lazítanak tovább a járványellenes intézkedéseken, és nem kapnak zöld utat az 500 főnél nagyobb...","id":"20200713_Palkovics_tiltas_tomegrendezvenyek_tuzijatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a129a182-96f2-4ea5-9383-5307eae232fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Palkovics_tiltas_tomegrendezvenyek_tuzijatek","timestamp":"2020. július. 13. 08:46","title":"Palkovics: Várhatóan marad a tiltás a tömegrendezvényekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]