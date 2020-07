A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A Fauna & Flora International szervezet a legújabb kutatása során arra kereste a választ, hogyan és honnan kerül jelentős mennyiségben habosított polisztirol, vagyis hungarocell a tengerekbe, óceánokba – a Hirosimai-öbölben például a tengeri hulladék 99,5 százalékát ez az anyag adja, a vietnami Cat-Ba szigetcsoportnál pedig 54 ezer hungarocell-úszót találtak.

Hongkongban és az Egyesült Királyságban is hungarocell-ládákban tárolják a friss fogást, ám ha ezek megsérülnek, a halászok a parton hagyják ezeket.

© Hefin Owen/Flickr

Az egyre jobban szétaprózódó puffasztott műanyaggolyócskák pedig komoly veszélyt jelentenek az élővilágra, a hungarocell ugyanis nem bomlik le. Ebből készülnek a halászat és az akvakultúrás gazdálkodás során is használt bóják és pontonok is. De már arra is láttak példát a kutatók, hogy a nagyobb darabokba vadlibák fészkeltek Kanadában. Az Ökoroom arról számolt be, hogy Kanadában most készülnek egy új törvénnyel kikötni, hogy kapjanak ezek a kellékek tartós borítást, megakadályozandó a szétmállásukat.