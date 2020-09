Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf85a8b-7621-4b56-82cd-5bad55ed4aa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Várhidi Péter legutóbb Ózdon kapott kispadot, most Kaposvárra megy.","shortLead":"Várhidi Péter legutóbb Ózdon kapott kispadot, most Kaposvárra megy.","id":"20200907_Az_NB_IIben_folytatja_az_edzoskodest_a_korabbi_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf85a8b-7621-4b56-82cd-5bad55ed4aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad8fba-fe61-44e6-ac9f-807db727106a","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Az_NB_IIben_folytatja_az_edzoskodest_a_korabbi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:58","title":"Az NB II-ben folytatja az edzősködést a korábbi szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek be kellett törniük a kocsi szélvédőjét, hogy segíteni tudjanak a fiatalnak.\r

","shortLead":"A rendőröknek be kellett törniük a kocsi szélvédőjét, hogy segíteni tudjanak a fiatalnak.\r

","id":"20200907_parkolo_auto_nyiregyhaza_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f84924-b714-46ed-be46-a6851d8fe50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_parkolo_auto_nyiregyhaza_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:17","title":"Tűző napon parkoló autóból kellett kimenteni egy 14 éves lányt Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit tárgyalóküldöttség vezetője, David Frost szerint nem félnek attól, hogy mi lesz, ha nem állapodnak meg az Európai Unióval.","shortLead":"A brit tárgyalóküldöttség vezetője, David Frost szerint nem félnek attól, hogy mi lesz, ha nem állapodnak meg...","id":"20200906_NagyBritannia_kesz_a_megallapodas_nelkuli_kereskedelemre_az_EUval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9da4d-650f-4757-a55c-b1b27cc23e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_NagyBritannia_kesz_a_megallapodas_nelkuli_kereskedelemre_az_EUval","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:53","title":"Nagy-Britannia kész a megállapodás nélküli kereskedelemre az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050a3ec1-4b36-4567-ae8a-b72feb6b966f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A termőföld elaprózottságát próbálja megszüntetni a kormány, de az eddig hozott jogszabályok mintha inkább egy újabb földosztást készítenének elő.","shortLead":"A termőföld elaprózottságát próbálja megszüntetni a kormány, de az eddig hozott jogszabályok mintha inkább egy újabb...","id":"202036__bekebelezes__foldtulajdon__vagyonosodas__nem_kertelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050a3ec1-4b36-4567-ae8a-b72feb6b966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9414007-774a-4c68-bdf4-2fa85f588509","keywords":null,"link":"/360/202036__bekebelezes__foldtulajdon__vagyonosodas__nem_kertelnek","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:00","title":"Bekebelezés: egymásnak ugrasztják az osztatlan földterületek tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","shortLead":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","id":"20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c605a5b1-5a03-4393-86f7-98eacabf85d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:09","title":"Megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b","c_author":"Bodansky György","category":"360","description":"Az SzFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","shortLead":"Az SzFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","id":"20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7120a183-f205-49de-a938-95cfa339fe7e","keywords":null,"link":"/360/20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:15","title":"A pillanat, amikor Orbán bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c69836a-8387-4c2d-aa1e-72deccfeac3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss, brit közvéleménykutatás szerint a megkérdezett orvosok kétharmada el akarja hagyni az állami egészségügyet az elkövetkezendő három éven belül.","shortLead":"Egy friss, brit közvéleménykutatás szerint a megkérdezett orvosok kétharmada el akarja hagyni az állami egészségügyet...","id":"20200906_Tobb_mint_1000_brit_orvos_akarja_elhagyni_az_egeszsegugyet_amiatt_ahogy_a_kormany_a_koronavirusjarvanyt_kezeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c69836a-8387-4c2d-aa1e-72deccfeac3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2b38c0-833e-4f27-a546-2a9c7acf3bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_mint_1000_brit_orvos_akarja_elhagyni_az_egeszsegugyet_amiatt_ahogy_a_kormany_a_koronavirusjarvanyt_kezeli","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:45","title":"Több mint 1000 brit orvos akarja elhagyni a közegészségügyet amiatt, ahogy a kormány a koronavírus-járványt kezeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]