Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa6a5e6-202a-4758-b550-8367f63a584e","keywords":null,"link":"/elet/20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 18:59","title":"Így pöfögött keresztül a Pilisen a nosztalgiavonat (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter újabb képességét mutatta be.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter újabb képességét mutatta be.","id":"20200912_varga_judit_alma_zsonglorkodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d43a80-4931-419a-84a4-f581380b5d18","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_varga_judit_alma_zsonglorkodes","timestamp":"2020. szeptember. 12. 15:12","title":"Varga Judit almákkal trükközik két megbeszélés között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány amennyire csak lehet, próbálja megúszni a gazdaság leállítását; nagyot nőtt az infláció; az OLAF közzétette, hogy nálunk csalják el az uniós pénzek legnagyobb hányadát. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány amennyire csak lehet, próbálja megúszni a gazdaság leállítását; nagyot nőtt az infláció; az OLAF közzétette...","id":"20200913_Es_akkor_inflacio_olaf_csalas_jarvany_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49a243-5593-4212-ae9c-a31d99756603","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200913_Es_akkor_inflacio_olaf_csalas_jarvany_brexit","timestamp":"2020. szeptember. 13. 07:00","title":"És akkor nem csak az inflációban, a csalásban is Európa élére törtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 18-tól akár az intézmények tulajdonosait is megbüntethetik, ha valaki nem visel maszkot.","shortLead":"Szeptember 18-tól akár az intézmények tulajdonosait is megbüntethetik, ha valaki nem visel maszkot.","id":"20200911_maszk_budapest_szigoritas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0b367e-6189-4d73-a514-aec5456a15a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_maszk_budapest_szigoritas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:06","title":"Szigorítana a főváros: jöhet a 15 ezres bírság és a kötelező maszkviselés a mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ea5047-01be-4f09-85c4-f4f3e7989fd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A diplomáciai kapcsolatokat rendező egyezményt az amerikai Fehér Házban írják majd alá, szeptember 15-én.","shortLead":"A diplomáciai kapcsolatokat rendező egyezményt az amerikai Fehér Házban írják majd alá, szeptember 15-én.","id":"20200911_bahrein_izrael_beke_diplomacia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ea5047-01be-4f09-85c4-f4f3e7989fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7424de-b749-4867-a4be-93d1b5c98fe8","keywords":null,"link":"/vilag/20200911_bahrein_izrael_beke_diplomacia","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:32","title":"Bahrein is békeegyezményt ír alá Izraellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja a hétezret.","shortLead":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja...","id":"20200912_koronavirus_916_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad26b2-06d2-44f0-98b2-8a478c707ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_koronavirus_916_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:57","title":"Rekord: 916 új fertőzöttnél mutatták ki a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata azonnal rá is tette a kezét, hogy elvégezze rajta a szokásos javíthatósági vizsgálatot.","shortLead":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata...","id":"20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43d00a-b8cc-4746-a56f-a301c2774a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:03","title":"Szétszedték a Microsoft új telefonját, kiderült, hogy mi hogy van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok idegmérget, amelyről Moszkva az erre vonatkozó, általa aláírt nemzetközi szerződés ellenére sem mond semmit.","shortLead":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok...","id":"202037_ujonc_azurben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2947665f-b2a3-4933-be25-7fe5e2cf1cab","keywords":null,"link":"/360/202037_ujonc_azurben","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:15","title":"Az oroszok titkolóznak, de azért sokat tudni a Navalnijt megmérgező novicsokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]