Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus lett az MSZP egyik társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a párt stabil, egységes és megvan az ereje a következő választáshoz.","shortLead":"A politikus lett az MSZP egyik társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a párt stabil, egységes és megvan az ereje...","id":"20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_mszp_tarselnok_2022_es_valasztas_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1051d4f8-28f3-420d-9fe8-d30ec81e0dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_kunhalmi_agnes_toth_bertalan_mszp_tarselnok_2022_es_valasztas_europai_unio","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:28","title":"Kunhalmi: 2022-ben megmenthetjük az Európai Uniót Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt magyarázta, mi a baj a liberálisokkal, négyszer is libernyáknak nevezve őket. Orbán hosszú koronavírus elleni védekezést ígért, és elkezdte készíteni szavazóit a 2022-es nagy ütközetre.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt...","id":"20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b6170-d743-497f-a0c0-6bdbb9ddcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Orbán: \"2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás önkéntes és ingyenes lesz, a szülők beleegyezése szükséges hozzá.","shortLead":"Az oltás önkéntes és ingyenes lesz, a szülők beleegyezése szükséges hozzá.","id":"20200921_Kasler_hpv_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396b5208-69ba-4e81-8ae9-11cc6fea1694","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Kasler_hpv_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:23","title":"Kásler: Ősztől a hetedikes fiúk is megkaphatják a HPV-elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f35fa1-e83b-4dff-a07f-0d4dfdf93958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak két napot kell várnunk a bajor gyártó 500 lóerősnek ígérkező sportmodelljére.","shortLead":"Már csak két napot kell várnunk a bajor gyártó 500 lóerősnek ígérkező sportmodelljére.","id":"20200921_fustos_kedvcsinalo_kepeken_a_szerdan_debutalo_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f35fa1-e83b-4dff-a07f-0d4dfdf93958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cdefee-08b7-46bc-928e-a4a90472bbd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_fustos_kedvcsinalo_kepeken_a_szerdan_debutalo_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:21","title":"Füstös kedvcsináló képeken a szerdán debütáló új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte a Médiahatóság. A Klubrádiónak más a véleménye.","shortLead":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte...","id":"20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717e06fa-656c-442f-b53e-b652c936fc9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:07","title":"A Médiahatóság szerint nem mérlegelhettek a Klubrádió ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","shortLead":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","id":"20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141c727-39a0-4e6e-89d4-06ceef34d6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:29","title":"Koronavírusos lett egy óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Rekordhosszúságú ideje tartanak a kormányalakítási tárgyalások Belgiumban, a járvány miatti válság azonban rászoríthatja a megállapodásra a megosztott politikai mező szereplőit.","shortLead":"Rekordhosszúságú ideje tartanak a kormányalakítási tárgyalások Belgiumban, a járvány miatti válság azonban...","id":"202038__belga_kormanyalku__jarvany__kenyszerhelyzet__hova_alljanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54213eb7-58fd-4fef-aca1-894f1fcd62ca","keywords":null,"link":"/360/202038__belga_kormanyalku__jarvany__kenyszerhelyzet__hova_alljanak","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"A civakodó belga pártok egyezsége kellene a járvány elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9143a-ea4c-4b40-84ab-bdd70e2b128a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monash Egyetem tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amellyel reményeik szerint egy vak ember visszanyerheti a látását. A módszer az Elon Musk-féle Neuralinkhez hasonló, a műszert a koponyába építik.","shortLead":"A Monash Egyetem tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amellyel reményeik szerint egy vak ember visszanyerheti...","id":"20200921_ausztral_tudosok_vak_latasserult_bionikus_szem_implantatum_latas_visszanyerese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9143a-ea4c-4b40-84ab-bdd70e2b128a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500c3602-27ec-4220-b763-0543194c908b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_ausztral_tudosok_vak_latasserult_bionikus_szem_implantatum_latas_visszanyerese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:34","title":"Ausztrál kutatók megkísérlik visszaadni a látását egy vak embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]