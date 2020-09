Ideiglenesen betiltotta a vitorláshajók forgalmát mintegy 100 kilométernyi sávban északnyugati, atlanti-óceáni partvidékén Spanyolország a kardszárnyú delfinek támadásai nyomán. A spanyol közekedési tárca keddtől egy hétre rendelt el hajózási tilalmat a 15 méter alatti vitorlásokra.

A vitorlások kihajózhatnak a nyílt tengerre, de nem maradhatnak a part közelében. A rendelkezés mind a tengeri emlősök, mind a hajók védelmét célozza és kiterjeszthető a kardszárnyú delfinek vándorlási útjait követve – olvasható közleményükben.



Az utóbbi időben több hajós is arról számolt be, hogy a kardszárnyú delfinek csapatostul támadták meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. Az első támadást augusztus 19-én jelentették a spanyol közlekedési minisztériumnak.

A Guardian által megszólaltatott gibraltári kutatók nem zárják ki, hogy az orkák különös viselkedését a veszélyeztetett populációban kialakult stressz okozza. Ugyanakkor Bruno Diazt, az MTI által idézett biológst látszólag nem hozták zavarba a mindeddig példátlan események. Szerinte arról lehet szó, hogy az orkák egy kicsit hevesebben játszanak. Mint fogalmazott:

Éretlen tinédzser orkák duhajkodhattak.