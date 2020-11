Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is vizsgáltak ilyen mintákat a szakemberek, de azóta nem.","shortLead":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is...","id":"20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8def85-b0ae-45e1-8e46-8a69a3bf3b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","timestamp":"2020. november. 12. 10:43","title":"Több mint 50 év után újabb holdminták érkeznek a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de az emberéletnél nincs fontosabb.","shortLead":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de...","id":"20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dc7763-b170-41e4-be76-9a559d74de21","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","timestamp":"2020. november. 11. 08:13","title":"Guller: A kormány nem hagyja cserben a turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6d5b4-7740-475c-8a22-df772171c510","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Instagramon osztott meg egy képet Gryllus Dorka az újszülöttről.","shortLead":"Instagramon osztott meg egy képet Gryllus Dorka az újszülöttről.","id":"20201112_Megszuletett_Gryllus_Dorka_es_Simon_Kornel_masodik_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6d5b4-7740-475c-8a22-df772171c510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebf531-c81e-4045-85d9-9b8f83311f97","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Megszuletett_Gryllus_Dorka_es_Simon_Kornel_masodik_gyereke","timestamp":"2020. november. 12. 09:50","title":"Megszületett Gryllus Dorka és Simon Kornél második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök reméli, hogy a választás eredménye kedvező lesz a „baráti és szövetséges” Egyesült Államok népe számára.","shortLead":"A török elnök reméli, hogy a választás eredménye kedvező lesz a „baráti és szövetséges” Egyesült Államok népe számára.","id":"20201110_recep_tayyip_erdogan_joe_biden_megvalasztott_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21989079-0b57-415c-932b-d7c0126cc017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af77d6c-a02e-4251-9f54-4cd6b7ff33bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_recep_tayyip_erdogan_joe_biden_megvalasztott_elnok","timestamp":"2020. november. 10. 19:41","title":"Három nap után Erdogan is gratulált Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán kezdett el gyorsan terjedni a hazai Messenger-felhasználók körében.","shortLead":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán...","id":"20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881e1be-f03c-4682-872e-999410ee2357","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","timestamp":"2020. november. 11. 20:20","title":"\"Nézd, mit találtam\" – vigyázzon, veszélyes vírus kezdett terjedni a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók számára a saját fejlesztésű operációs rendszert, a HarmonyOS-t. Az Androidot cserélnék le ezzel, immár teljesen.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, 2021 áprilisára készen áll majd a Huawei arra, hogy elérhetővé tegye a felhasználók...","id":"20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0c00c-0f5f-4980-bc86-4145764cc53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_harmonyos_beta_teszteles_telefon_operacios_rendszer","timestamp":"2020. november. 10. 15:14","title":"Nem vár tovább a Huawei: heteken belül jön az Android leváltására fejlesztett HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban. A Brexit körül és után csupa bizonytalanság lett az életük, de most egy kormánydöntés lélegzetvételhez juttatta őket.","shortLead":"A szigetországiak aggasztó hónapokat tudhatnak maguk mögött a járvány miatt amúgy sem egyszerű időket élő országban...","id":"20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d863e7-8ceb-4b40-a74e-f1519bffb80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa4cfa-6d7c-494f-83a8-ad17025ce04e","keywords":null,"link":"/360/20201110_szeretettel_brusszelbol_britek","timestamp":"2020. november. 10. 15:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: A belgiumi britek kivannak a Brexit-huzavonától ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]