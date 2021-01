Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b56c0e66-d80f-4e3f-9c33-a7b3ba67ff2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ő készítette többek között az Up című dokumentumfilm-sorozatot is, amelyben tizennégy ember életét követte nyomon hét éves koruktól hatvanhárom éves korukig.","shortLead":"Ő készítette többek között az Up című dokumentumfilm-sorozatot is, amelyben tizennégy ember életét követte nyomon hét...","id":"20210110_Meghalt_Michael_Apted_rendezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b56c0e66-d80f-4e3f-9c33-a7b3ba67ff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4221c-07c1-40ef-bd3c-537d51c1777e","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_Meghalt_Michael_Apted_rendezo","timestamp":"2021. január. 10. 14:34","title":"Meghalt Michael Apted, A világ nem elég című Bond-film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tisztség közel tíz éve, az észak-koreai diktátor apjának halála óta betöltetlen volt.\r

","shortLead":"A tisztség közel tíz éve, az észak-koreai diktátor apjának halála óta betöltetlen volt.\r

","id":"20210111_Kim_Dzsong_Un_Koreai_Munkapart_fotitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db52b61-c7d7-4541-863f-77db8e45a0de","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Kim_Dzsong_Un_Koreai_Munkapart_fotitkar","timestamp":"2021. január. 11. 06:15","title":"Kim Dzsong Un lett a Koreai Munkapárt főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","shortLead":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","id":"20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d23ab-f160-4c6b-8d30-1f3e53ebbf7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","timestamp":"2021. január. 11. 00:03","title":"Holnap érkezik a Samsung processzora, amellyel mobilos fronton mindenkit lekörözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421b736-6759-46e4-931c-b1e9b75451b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Váradiné Naszályi Márta budavári polgármester meghosszabbította elődje, Nagy Gábor Tamás rokonainak bérleti jogát, így a volt fideszes polgármester szülei még két évig élhetnek nettó 78 ezer forintért egy 105 négyzetméteres önkormányzati bérlakásban. Még ellenzékből a jelenlegi polgármester élesen bírálta, hogy Nagy pályáztatás nélkül, egy jogi kiskaput kihasználva kvártélyozta be családját az exkluzív műemléklakásba, most viszont egy személyben ő maga bólintott rá a maradásukra. Az ellenzéki polgármester szerint nem volt más lehetősége, ráadásul az önkormányzat illetékes bizottsága – az ellenzéki tagokat is beleértve – sem kifogásolta a hosszabbítást. Egy jogász szakértőnk szerint bíróság elé kellett volna vinni ezt a szimbolikus és vitatható ügyet.","shortLead":"Váradiné Naszályi Márta budavári polgármester meghosszabbította elődje, Nagy Gábor Tamás rokonainak bérleti jogát...","id":"20210111_Budavar_ellenzeki_polgarmestere_dontott_tovabb_jar_a_berlakas_a_fideszes_elod_csaladjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2421b736-6759-46e4-931c-b1e9b75451b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44611bc-a5fb-4c16-91e7-a7469685f068","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_Budavar_ellenzeki_polgarmestere_dontott_tovabb_jar_a_berlakas_a_fideszes_elod_csaladjanak","timestamp":"2021. január. 11. 06:30","title":"Budavár ellenzéki polgármestere döntött: tovább jár a bérlakás a fideszes elődje családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet a Perzsa-öböl térségében, és nem zárható ki, hogy a január 20-án lejáró elnöksége utolsó heteiben az elszabadult hajóágyúként viselkedő Donald Trump amerikai elnök az utódját, Joe Bident szándékosan belerángatja egy katonai konfliktusba. Ahogy az sem, hogy a bosszúra éhes iráni keményvonalasok provokálnak ki egy amerikai vagy izraeli katonai csapást.","shortLead":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet...","id":"20210110_Novekvo_katonai_feszultseg_a_Perzsaobol_tersegeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1a2cb2-ae9a-4c0e-8040-792ea22331e7","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Novekvo_katonai_feszultseg_a_Perzsaobol_tersegeben","timestamp":"2021. január. 10. 17:00","title":"Belerángathatja-e még egy utolsó háborúba Trump az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában lekerült Magyarország a „sárga” országok listájáról. ","shortLead":"Romániában lekerült Magyarország a „sárga” országok listájáról. ","id":"20210109_Magyarorszag_Romaniaban_lekerult_a_magas_jarvanyugyi_kockazatot_jelento_orszagok_listajarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46821261-b32c-49d8-bbba-0e0f540ecc54","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Magyarorszag_Romaniaban_lekerult_a_magas_jarvanyugyi_kockazatot_jelento_orszagok_listajarol","timestamp":"2021. január. 09. 21:49","title":"Eltörlik a 14 napos karantént a Magyarországról érkezőknek Romániában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0bbeed-0145-4de1-8385-a477d83a91e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túlélőket még mindig nem találtak a mentésben résztvevők, emberi testrészeket viszont már igen.","shortLead":"Túlélőket még mindig nem találtak a mentésben résztvevők, emberi testrészeket viszont már igen.","id":"20210111_lezuhant_indonez_repulo_feketedoboz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d0bbeed-0145-4de1-8385-a477d83a91e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d55609-3d3e-41cb-af83-994ef7cdb024","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_lezuhant_indonez_repulo_feketedoboz","timestamp":"2021. január. 11. 07:39","title":"Megtalálták a lezuhant indonéziai utasszállító feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad hivatalában.\r

","shortLead":"Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad...","id":"20210111_Capitoliumi_rendorseg_kongresszusi_biztonsagi_tisztsegviselok_Nemzeti_Garda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5262ba-6783-4132-9260-4e661171c310","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Capitoliumi_rendorseg_kongresszusi_biztonsagi_tisztsegviselok_Nemzeti_Garda","timestamp":"2021. január. 11. 12:01","title":"Capitoliumi rendőrfőnök: a kongresszusi biztonsági tisztségviselők akadályozták meg, hogy hívják a Nemzeti Gárdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]