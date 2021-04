Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","shortLead":"Csak kedden 13 óráig 30 ezer embert oltottak be.","id":"20210413_Orban_3_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c76810-52b6-4cb1-ad85-0f138f4bb97d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Orban_3_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 13. 13:47","title":"Orbán: 3 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium általános iskolájában és középiskolájában is alternatív eszközökkel készülnek az iskolanyitásra.","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium általános iskolájában és középiskolájában is alternatív eszközökkel készülnek...","id":"20210413_Online_oktatasi_Alternativ_Kozgazdasagi_Gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbfea2d-b20f-40c7-8451-af4a97fa4d49","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Online_oktatasi_Alternativ_Kozgazdasagi_Gimnazium","timestamp":"2021. április. 13. 17:20","title":"Hétfőn kinyit, de közben online oktatást is folytat egy budapesti általános iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig. Egészen mostanáig.","id":"20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c99b22-3a39-4d4a-8c26-a3ff5304c7d5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","timestamp":"2021. április. 14. 12:23","title":"Tíz évvel a japán cunami után ismét járni kezdett egy buddhista templom órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","shortLead":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","id":"20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4322a3-9350-4da5-a132-29cee88c18cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","timestamp":"2021. április. 12. 17:28","title":"Irán szerint Izrael a felelős a natanzi urándúsítóban bekövetkezett üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39fb2f-161f-40d1-a8a8-9ca006fe27b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes példányok akár több mint hétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az egy tonnát. A tokhalkaviár ára az egekben van.","shortLead":"Egyes példányok akár több mint hétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az egy tonnát. A tokhalkaviár ára az egekben van. Ez változhat.","shortLead":"Bár a konzoljait rengetegen veszik, és a játékok is igen népszerűek, a telefonok területén továbbra is komoly...","id":"20210414_sony_playstation_jatekok_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1c02a-4be5-442e-bdba-1f64a8caebe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_sony_playstation_jatekok_mobil","timestamp":"2021. április. 14. 08:03","title":"Mobilra is jöhetnek a legnépszerűbb PlayStation-játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és amely miatt a jobboldali publicista pellengérre állította. A hvg.hu-nak arról beszélt: mocskolódó üzeneteket is kap azóta.","shortLead":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és...","id":"20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3189002-e5c0-49ca-90b9-42655b324b41","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","timestamp":"2021. április. 14. 11:10","title":"Reagált a nő, akire Bayer Zsolt ráuszította a rajongóit: \"Fogalmam sincs, miért történik ez velem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]