[{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","shortLead":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","id":"20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa2ae-4ae1-4bf9-95e2-7a8674fd989c","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","timestamp":"2021. május. 14. 18:13","title":"Megszüntették az eljárást a Matolcsy Gyöngyi aláírásgyűjtésén kipattant balhé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb49f79a-2d16-4649-9221-7213e256c679","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A metróvonalat annak idején úgy építették, hogy ha egyszerűen lifteket építenének beléjük, az lehet, hogy lakóházak földszintjén érne a felszínre.","shortLead":"A metróvonalat annak idején úgy építették, hogy ha egyszerűen lifteket építenének beléjük, az lehet, hogy lakóházak...","id":"20210515_Szokatlan_megoldassal_fold_alatti_sikloval_akadalymentesitik_a_3as_metrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb49f79a-2d16-4649-9221-7213e256c679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbd854c-0f91-42c4-92aa-b0863d2bbc3e","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Szokatlan_megoldassal_fold_alatti_sikloval_akadalymentesitik_a_3as_metrot","timestamp":"2021. május. 15. 20:25","title":"Szokatlan megoldással, föld alatti siklóval akadálymentesítik a 3-as metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az \"össznépi védettségnek\" - 