[{"available":true,"c_guid":"9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament jogosan hagyta figyelmen kívül a tartózkodó szavazatokat, mikor elfogadta a hetes cikk szerinti eljárást elindító állásfoglalást","shortLead":"Az Európai Parlament jogosan hagyta figyelmen kívül a tartózkodó szavazatokat, mikor elfogadta a hetes cikk szerinti...","id":"20210603_ecj_sargentini_jelentes_ketharmad_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2987b99-6b4d-4c1e-bb20-3875864d9430","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_ecj_sargentini_jelentes_ketharmad_itelet","timestamp":"2021. június. 03. 09:55","title":"Elvesztette a magyar kormány a Sargentini-jelentés kapcsán indított pert az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"EU-s pénzből finanszírozott projekt kapcsán vizsgálódnak a NAV ellenőrei Badacsonytomajon.","shortLead":"EU-s pénzből finanszírozott projekt kapcsán vizsgálódnak a NAV ellenőrei Badacsonytomajon.","id":"20210603_NAV_ellenor_badacsonytomaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bcccca-dbc5-4550-abd5-6fd3c5436be9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_NAV_ellenor_badacsonytomaj","timestamp":"2021. június. 03. 17:15","title":"Kivonultak a NAV ellenőrei a badacsonytomaji polgármesteri hivatalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","shortLead":"Némi eső megzavarhatja a nyári időjárást, de a napsütés lesz a jellemző.","id":"20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197585e8-e4f1-4d1a-b59f-7c7cf200c920","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2021. június. 03. 17:29","title":"30 fok közeli meleg is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b282e0-1760-45d5-a25e-724b58a23765","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Most először a paralimpiai sportolók is helyet kaptak az olimpiai emlékérmén. ","shortLead":"Most először a paralimpiai sportolók is helyet kaptak az olimpiai emlékérmén. ","id":"20210604_mnb_emlekerem_tokioi_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b282e0-1760-45d5-a25e-724b58a23765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3080df9-3d4f-46c9-aebb-f6f3e483101a","keywords":null,"link":"/sport/20210604_mnb_emlekerem_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. június. 04. 12:39","title":"Magyarock feliratú emlékérmét ad ki a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a785e13-b087-4bd5-9c2c-ddbf58d575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Őszöd 2006","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87de989-1a7e-48be-9a17-db869182bc89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több, mint tíz éve gazdátlanul állt egy hatalmas adag veszélyes hulladék, mostanra jutottak el oda, hogy sikerült elszállítani.","shortLead":"Több, mint tíz éve gazdátlanul állt egy hatalmas adag veszélyes hulladék, mostanra jutottak el oda, hogy sikerült...","id":"20210603_veszelyes_hulladek_NAV_kiskunhalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c87de989-1a7e-48be-9a17-db869182bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f25f55-e0ed-43fd-99e4-d53491ed9f7c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210603_veszelyes_hulladek_NAV_kiskunhalas","timestamp":"2021. június. 03. 18:38","title":"Tíz évbe telt, hogy a NAV elszállíttasson 1200 tonna veszélyes hulladékot egy kiskunhalasi telepről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp a következő hónapokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amivel egyszerre több eszközön is használni lehet majd a csevegőprogramot.","shortLead":"A WhatsApp a következő hónapokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amivel egyszerre több eszközön is használni lehet...","id":"20210603_whatsapp_uzenetkuldes_felhasznaloi_fiok_tobb_keszulek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6129c2bf-28d2-4645-838c-445091081eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_whatsapp_uzenetkuldes_felhasznaloi_fiok_tobb_keszulek","timestamp":"2021. június. 03. 17:03","title":"Álomfunkció jön a WhatsApp-ba, minden felhasználó megkapja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mit csinálnak a felnőttek egy mesekocsmában vagy egy mesepárbajon? Miért lesz jobb a szövegértése annak, akinek sokat meséltek gyerekkorában? A CEU Határtalan tudás most pénteki online rendezvényén mesemondó, olvasáskutató és néprajzkutató szakemberek erednek a mese nyomába.



","shortLead":"Mit csinálnak a felnőttek egy mesekocsmában vagy egy mesepárbajon? Miért lesz jobb a szövegértése annak, akinek sokat...","id":"20210604_Harmincotszoros_esellyel_valik_olvaso_felnotte_az_a_gyerek_akinek_sokat_meselnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b2fbe5-7024-428b-a009-092b38337a9b","keywords":null,"link":"/kultura/20210604_Harmincotszoros_esellyel_valik_olvaso_felnotte_az_a_gyerek_akinek_sokat_meselnek","timestamp":"2021. június. 04. 10:40","title":"Harmincötszörös eséllyel válik olvasó felnőtté az a gyerek, akinek sokat mesélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]