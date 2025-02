Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1bc4bf8-8a6c-448a-997f-36fcef9d48a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve volt a Hősök terére szervezett influenszertüntetés.","shortLead":"Egy éve volt a Hősök terére szervezett influenszertüntetés.","id":"20250216_Pottyondy-Edina-kegyelembotrany-influenszertuntetes-novak-katalin-varga-judit-balog-zoltan-orban-viktor-hosok-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bc4bf8-8a6c-448a-997f-36fcef9d48a4.jpg","index":0,"item":"954c2a71-1f04-479b-bcc4-c1be8ce2108f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Pottyondy-Edina-kegyelembotrany-influenszertuntetes-novak-katalin-varga-judit-balog-zoltan-orban-viktor-hosok-tere","timestamp":"2025. február. 16. 09:53","title":"Pottyondy Edina a kegyelembotrányról: 150 ezer ember kevés volt, hogy ezt a mélyen romlott rendszert meghátrálásra kényszerítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech oligarchák épp államcsínyt hajtanak végre. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech...","id":"20250216_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"6ab6f011-fc73-48f5-9307-c067e56140ca","keywords":null,"link":"/360/20250216_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 10:33","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa keresztet vethet saját magára, ha az USA-ra hagyatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is a garancia arra, hogy nem változik a Kolibri profilja.”","shortLead":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is...","id":"20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3.jpg","index":0,"item":"b2264809-7050-44f1-be5e-8f6870daa5ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","timestamp":"2025. február. 17. 14:31","title":"Novák János a Kolibri új igazgatója mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4953e2b-fa2f-4519-ad32-7c5e6c0d7052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész márciusban lesz 86 éves.","shortLead":"A színész márciusban lesz 86 éves.","id":"20250217_Terence-Hill-dokumentumfilm-keszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4953e2b-fa2f-4519-ad32-7c5e6c0d7052.jpg","index":0,"item":"0b61c027-3b62-4706-9a3e-1016a25ab88c","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Terence-Hill-dokumentumfilm-keszul","timestamp":"2025. február. 17. 09:48","title":"Terence Hill-dokumentumfilm készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","shortLead":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","id":"20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"fe692c0a-def3-4747-890f-154559f3eb50","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","timestamp":"2025. február. 15. 21:53","title":"Leégett egy állatmenhely, több állat bent égett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij. Vlagyimir Putyin Oroszországában jelenleg is mintegy 1500 politikai foglyot tartanak fogva, már egy háborúellenes közösségi posztért is éveket lehet kapni.","shortLead":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd.jpg","index":0,"item":"527a1b39-92f5-4444-9020-807f08dafcc0","keywords":null,"link":"/360/20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","timestamp":"2025. február. 16. 15:30","title":"Besúgók és provokátorok – így telnek meg az orosz börtönök politikai foglyokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Opus Dei és USAID. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9e6e9a3e-b19a-4f36-bd94-d79876092b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","timestamp":"2025. február. 16. 06:00","title":"Elvitelre #106: Donald Trump apostoli munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]