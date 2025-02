Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ellenzik, hogy agressziónak nevezzék az orosz agressziót.","shortLead":"Ellenzik, hogy agressziónak nevezzék az orosz agressziót.","id":"20250220_Az-USA-nem-szavazza-meg-az-orosz-agressziot-elitelo-ENSZ-hatarozatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"19ee8232-ac02-443f-a8cf-768f3b9bc315","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Az-USA-nem-szavazza-meg-az-orosz-agressziot-elitelo-ENSZ-hatarozatot","timestamp":"2025. február. 20. 19:20","title":"Az USA nem szavazza meg az orosz agressziót elítélő ENSZ-határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamion felborult az úttesten.","shortLead":"Egy kamion felborult az úttesten.","id":"20250219_baleset-m1-sztrada-lezaras-obarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"627d3ddb-43ac-484f-850c-69fdac5b478f","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_baleset-m1-sztrada-lezaras-obarok","timestamp":"2025. február. 19. 20:28","title":"Baleset miatt zárták le az M1-es sztrádát Óbaroknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották, hogy az ikonikus baglyukat elgázolta egy Tesla. 