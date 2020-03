Angela Merkelnek még épp időben szóltak, milyen veszélyes a kézfogás

Egyelőre sok még a megválaszolatlan kérdés a koronavírus természetével kapcsolatban. Bizonytalan a lappangási ideje – a becslések 2–14 nap között mozognak –, de arra sincs még meggyőző bizonyíték, hogy ez idő alatt is fertőz-e már, vagy csak közvetlenül a tünetek megjelenése előtt, amikor a szervezetben már jelentős a vírusszám. Az, hogy a köhögéssel, tüsszentéssel keletkező cseppekre „ráül” a vírus, és így utazik tovább a gazdaszervezetből, bizonyítottnak mondható. Ha azonban aeroszol formájában, légáramlattal is terjed, akkor nem csupán egy-két méteres hatótávolságban, hanem ennél nagyobb területen is fertőzhet.