Fokozatosan nyit Európa, a vezetők keze rajta a vészféken

Németország

Németországban a múlt hét vége óta nyitva vannak az üzletek, többnyire a nagy áruházak is. E hét végétől már sorra kerülnek a vendéglők is – de nem mindenhol. A szállodák is fogadhatnak vendégeket – de van, ahol csak a saját tartományban lakók köréből, máshol az egész szövetségi köztársaságból. Az iskolákban is lesz tanítás – akad, ahol csak a végzős osztályoknak, másutt a kisebbeknek is, hol heti, hol napi váltásban.

A karantén­intézkedések enyhítésére ugyanis 16 különböző forgatókönyv született: minden tartományban más. Amennyire egységes és határozott volt Németországban a koronavírus elleni intézkedések bevezetése márciusban – beleértve az egyébként szent és sérthetetlen Bundesliga meccseinek lefújását –, annyira sokféle a szankciók feloldása.