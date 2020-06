Az én hetem: Krusovszky Dénest bedurcizott puszta-fighterek kísértik

Négy flegma Franco Nero-klón vonul a (ránézésre) komlói meddőhányók között. Fejük fölött szivárvány feszül, balra, a kék égen Disney-tündérek lejtenek erotikus táncot, egyikük már konkrétan az orgazmusnál tart, ő át is sodródott jobbra, a susnyásban meg a csodaszarvas néz bambán, hogy most akkor mi van, jöttök vagy nem. Ám a négy Nero nem megy, hiszen le se szarják, hogy mit akar ez az őz vagy micsoda. Amennyire én meg tudom ítélni – úgy, hogy se pedagógus, se irodalomtörténész, se ősmagyar identitású hazánkfia nem vagyok, tehát semennyire – ez egy radikálisan komplexebb identitás-ábrázolás, mint amiben nekem gyerekként részem lehetett, pedig az se volt kutya(fasza). Én például sokáig rémálmodtam László Gyula bácsi zombi-gyászmagyarjaival, viszont a Lehel-kürtje sztori már akkor is bűzlött. Mindegy. Ha ezt az egyetlen képet meg szeretném fejteni – ami, hiszen ezt elfelejtettem mondani, az új tankönyvcsomag egyik emblematikus illusztrációja – rögtön szükségem lenne az összes műelemzői tehetségemre, mind-mind a sok esztétika- és összehasonlító irodalomtudomány-szeminárium emlékére, melyek valahol az agyam hátsó fertályában lappanganak még, ha egyáltalán, és még így is könnyen lehet, hogy alulmaradnék az ábrázolat hihetetlenül komplikált gondolati-érzelmi üzenetével szemben. Egyszerűbben fogalmazva, fejtse meg az, aki szülte (rajzolta), vagy akinek két anyja van. Csak hát sajnos nem nekik kell majd, hanem a szerencsétlen nebulóknak, akik visszatérvén a hosszú vírus- és nyári szünet után, rögtön ezt kapják az arcukba. Csak nehogy rosszul értsék a szivárvány szimbólumát a csajok vonaglására fittyet hányó süveges-szakállas fószerek vonatkozásában, ugye.