A rohanó, folyamatosan válaszkész világunknak köszönhetően a munkamániás emberek száma növekszik, ez pedig még több kiégéshez, stresszhez és betegséghez vezet. De mik lehetnek a munkaalkoholizmus figyelmeztető jelei? Hogyan találhatnánk meg újra az egyensúlyt az életünkben, és megóvni szeretteinket ettől a káros függőségtől

Kutatások szerint egy CEO átlagos munkaóráinak száma 62,5 óra egy héten, ráadásul az is elmondható, hogy a munkavállalók legalább 54%-a ellenőrzi a munkavonatkozású e-maileket a szabadideje alatt, sőt a brit munkavállalók 9%- a állítólag még temetés közben is rátekint az e-mailjeire. Ezek ugyan nem egészséges szokások, de nem feltétlenül jelzik azt, hogy valaki munkaalkoholista lett. Ennek a mentális betegségnek ugyanis hét kritériuma van, amelyből ha négyre rendszerint vagy mindig igennel válaszolunk, nagy valószínűséggel érintettek vagyunk a problémában.

1. kritérium: Sokat gondolkozol azon, hogyan tudnál még több időt felszabadítani a munkához.

2. kritérium: Sokkal több időt töltesz a munkával, mint amennyit eredetileg szándékoztál.

3. kritérium: Azért dolgozol, hogy csökkentsd a bűntudat, a szorongás, a depresszió és a tehetetlenség érzeteit.

4. kritérium: Már sokan mondták neked, hogy dolgozz kevesebbet, de nem hallgatsz rájuk.

5. kritérium: Stresszessé válsz, ha eltiltanak a munkától.

6. kritérium: Háttérbe helyezed a munkát, a pihenést, egyéb aktivitásokat és az edzést a munkád miatt

7. kritérium: Annyit dolgozol, hogy az már negatívan befolyásolja az egészségedet.

A munkaalkoholizmus következtében azonban növekszik a stressz szintje, a kiégés lehetősége, idővel visszaesik a teljesítmény, és az egészségünk is romlásnak indul. Az egyensúly visszaszerzése nem könnyű, de nem is lehetetlen. Első körben érdemes felfedeznünk a rugalmas vagy távmunka előnyeit, megbízni a tehetségekben és a csapatunkban, és több feladatot delegálni nekik. Mindezek mellett próbáljunk meg visszatérni a 40 órás munkahétre (még akkor is, ha ügyvezetők vagyunk), tartsunk digitális detoxot, korlátozzuk a munkán kívüli technológiahasználatot, és minden nap végezzünk olyan tevékenységeket, amelyek teljesen kikapcsolnak, legyen az futás, jóga vagy kertészkedés. Ha pedig a túlmunka esetünkben az érzéseinktől való menekülést jelenti, érdemes konzultálnunk egy szakemberrel, aki segít megtalálni a megfelelő megküzdési stratégiákat.

A Recruiter cikke nyomán