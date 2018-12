A hidegebb évszakokban hamarabb sötétedik és általában is rosszabbak a látási viszonyok, ezért érdemes korábban elindulni, de legalábbis felkészülni arra, hogy a szemünket jobban igénybe veszi majd az utazás, mintha fényes nappal vezetnénk. Sőt, a testünket is, a sötétség ugyanis arra készteti a szervezetünket, hogy felkészüljön arra, hogy nemsokára lefekszünk.

Fáradtan vezetni pedig legalább olyan veszélyes, mint ittasan. Bár sokan nem tudják, de egy fáradt sofőrnél akár mikroalvás is előfordulhat vezetés közben. Ez pedig akár 10 másodpercig is tartó vakvezetést eredményez – ennyi idő alatt a jármű akár több száz métert is megtehet!

A Ford mérnökei erre válaszul fejlesztették ki az úgynevezett Driver Alert System nevű rendszert, amely a jármű mozgását figyelve észleli, ha a sofőr figyelme lankad, ilyenkor pedig a műszerfalon egy üzenet formájában figyelmezteti az autó vezetőjét, hogy ideje lenne megállni és pihenni egy kicsit.

A téli sötét hónapok során hasonló fontos segítséget nyújt a vezetőknek a szintén a Ford által kifejlesztett adaptív fényszórórendszer, amely az útjelző táblákat és az út vonalvezetését figyelve kikövetkezteti, hogy milyen irányban kell megfelelően bevilágítani az autó előtti területet, hogy a sofőr időben észrevehesse a potenciális veszélyforrásokat. Ez annyit jelent, hogy például egy körforgalomhoz megérkezve a fényszórók sugarai „szétterülnek”, hogy jobban láthatóvá váljanak a járdaszegélyek és az ott esetlegesen feltűnő gyalogosok, kerékpárosok. A korábbi hasonló rendszerek jellemzően GPS-koordináták alapján dolgoztak, ám, ahogy Michael Koherr, a Ford Európa világítástechnikai kutatómérnöke elárulta, csak az öreg kontinensen minden évben megváltozik az utak 15 százalékának a nyomvonala, amit a műholdas navigáció nem tud azonnal lekövetni. A Ford adaptív fényszórórendszere azonban a környezeti adottságok – a már említett táblák és felfestések – figyelésével képes érzékelni, hogy éppen milyen közúton járunk.

A Ford autóban emellett vakításmentes távfény (vagyis reflektor) gondoskodik a szembejövők biztonságáról is – a Ford járműveiben egyébként lehetőség van a fényszóró automata beállítására is, amely a szembejövők lámpáit érzékelve magától tompított fényre kapcsol, majd, ha elhaladtunk a másik autó mellett, visszakapcsolja a fényszórót.

Nem csak a hótól kell tartani!

A havas út látványa sok autós rémálma, ilyenkor az autó könnyen letérhet a kívánt ívről és már meg is van a baj! Ezért is rendkívül fontos, hogy a gépkocsira időben felkerüljön a megfelelő állapotú téli gumi, mert a nyári abroncsoknak esélye sincs a havas útfelületen. A téli kerekek állapotát szigorúan ellenőrizni kell, ha ugyanis nyáron is azt használtuk, a tapadást biztosító lamellák éle elkopik, így pedig hiába néz ki első blikkre jónak a gumi, a csúszós úton nem számíthatunk a segítségére.

Rendkívül veszélyes lehet az úgynevezett „fekete jég”, amely egy vékony, de rendkívül csúszós réteget képezhet az aszfalton. Legfőbb veszélye abban rejlik, hogy szinte lehetetlen észrevenni, mert teljesen áttetsző, így beleolvad az úttestbe. De legalább ilyen veszélyeket rejtenek az úttestre tapadt vizes falevelek, azonban ezt sok autós nem gondolja valódi veszélyforrásnak.

A Ford mérnökei éppen ezért rendhagyó kísérletbe fogtak és a cég belgiumi tesztpályáján vizsgálták, hogy milyen veszélyesek lehetnek az úttesten heverő falevelek. Ehhez több zsáknyi avart gyűjtöttek össze és terítettek szét a pálya aszfaltján, majd egy súrlódásmérő szerkezet segítségével méréseket végeztek. Az eredmények önmagukért beszélnek: a vizes falevelek legalább annyira csúszósak, mint az utat beborító hóréteg.

“A kísérlet talán viccesnek hangzik, pedig rámutat egy fontos problémára,” mondta el Eddy Kasteel, a Ford Európa fejlesztőmérnöke. “A legtöbb ember tisztában van azzal, hogy a havas úton le kell lassítani, és fokozott óvatossággal kell vezetni. A falevelekkel borított utakat viszont sokkal kevesebben hiszik veszélyesnek – holott ugyanúgy csúszhatnak.”

Az amerikai autógyártó szakemberei az eredmények láttán komoly fejlesztésekbe fogtak, ennek eredménye pedig az idén bemutatkozó, húszadik születésnapját ünneplő új Ford Focusokban is megjelent. Az úgynevezett „csúszós út üzemmód” alkalmazásával a sofőrök komoly segítséget kapnak, hogy a rossz útviszonyok között is képesek legyenek tökéletesen uralni az autójukat. A csúszós üzemmódban a Ford Focus fedélzeti számítógépe folyamatosan figyeli a kocsi mozgását és annak megfelelően akár egymás után többször is áthangolja a menetstabilizáló rendszert, de a gyorsítás és a fékezés során is támogatja a sofőrt, hogy megakadályozza a jármű megcsúszását, vagy kipördülését. Az új Fordok így csúszós úton is stabilan tartják a vezető által meghatározott irányt, nem fognak letérni a kijelölt nyomvonalról.

A fentiek mellett a téli autózáshoz érdemes bepakolni a kocsiba jégkaparót és valamilyen kézmelegítőt. Ma már pár száz forintért kaphatóak olyan, többször felhasználható műanyag tasakok, amelyekben egyetlen kattintással kémiai reakciót indíthatunk be, amely hőt termel, ez akár életmentő is lehet télen az autóban. szükség lehet még egy pár tartalék kesztyűre, tartalék szélvédőmosóra, elemlámpára (és friss elemekre), egy vagy több takaróra vagy hőtartó fóliára, esetleg valamilyen tartósabb élelmiszerre (az olajos magvak sokáig elállnak és rengeteg energiát tartalmaznak), hogy vészhelyzet esetén melegen tudjuk tartani magunkat. Szintén érdemes beruházni egy pár ezer forintos tartalék akkumulátorba, amelyről szükség esetén fel tudjuk tölteni a lemerült mobiltelefonunkat is.

Remélhetőleg a fentiekre senkinek sem lesz szüksége, de ahogy a mondás is tartja, jobb félni mint megijedni.