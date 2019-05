1. „Egészségtelen” szexuális ingerek

Jó ideig tartotta magát a nézet, miszerint minél gyakoribb az ejakuláció, annál nagyobb a különböző prosztatapanaszok létrejöttének esélye, ám az orvostudomány mára bőven megcáfolta mindezt. Bár a kettő közt valóban találunk összefüggéseket, pont az állítás ellenkezője igaz: a prosztata rendszeres kiürülésével járó aktív nemi élet kimondottan jót tesz a prosztata egészségének. Olyannyira, hogy azokban a társadalmakban, ahol engedélyezett a többnejűség, jóval ritkábbak a prosztatabetegségek. Persze a háttérben számos más magyarázat is állhat, de az egészen biztos, hogy szerveink meghálálják, ha rendszeresen igénybe vesszük őket. A kellő mennyiségű, rendszeres alvásnak, a napi ötszöri étkezésnek és a heti több alkalommal végzett testedzésnek részben ez a szerepe: mind hozzájárulnak szervezetünk kiegyensúlyozott működéséhez.

Ez alól a prosztata sem kivétel, mely tizenöt-harminc mirigyével az ejakuláció folyamán távozó ondó egy részét adja, még életképesebbé és gyorsabbá téve a hímivarsejteket. Miközben a prosztatáé igencsak hasonlít a nyálmirigy szöveti szerkezetére, úgy a működési elve is hasonló: inger hatására mindkettő váladékot termel. A különbség annyi, hogy míg a nyálmirigy ettől nyomban megszabadul, addig erre a prosztatának legfeljebb a legközelebbi ejakuláció során van lehetősége. Azt egyelőre mindenkinek a fantáziájára és a személyes ízlésére bízzuk, hogy pontosan mit is ért hétköznapi szexuális ingeren, az viszont egészen biztos, hogy minél alacsonyabb a szexuális aktivitás, annál több váladék marad bent a férfiszervezetben. A pangó váladék pedig ideális táptalaj a baktériumok megtelepedéséhez, és a prosztatagyulladás kialakulásához.

2. A makacs férfi felfázás

Nem véletlen, hogy a „felfázást”, azaz a húgyúti gyulladásokat jellemzően női problémaként tartjuk számon, hiszen a rövidebb húgycső miatt a betegség a nőket valóban jóval gyakrabban találja meg. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy egy férfi nem fázhat fel, ám a hólyaghurut náluk gyakran prosztatagyulladással is járhat. Így jobb, ha a férfiak sem járkálnak sokáig mezítláb a hideg padlón, nem ülnek hosszasan hideg padon vagy vizes fürdőnadrágban az árnyékban, illetve jobban járnak, ha indulás előtt kissé befűtik az autót. A hideg ugyanis segíti a kórokozók elszaporodását a húgyutakban és az akár kétszázféle különböző baktérium könnyen bejuthat a prosztatába is. Közülük néhány igen komoly pusztításra képes: az erős fájdalom mellett elakadhat, vagy akár véres is lehet a vizelet, nem beszélve a további szövődménybetegségekről. Ha ilyesmit tapasztalunk, mielőbb forduljunk orvoshoz!

3. Tökmagolaj, ha már itt a baj

Az urológus a kivizsgálás után minden bizonnyal felírja majd a megfelelő gyógyszereket, ám sajnos a szakszerű gyógyszeres kezelés sem mindig hozza meg a várt eredményt, a betegség kényelmetlen tünetei nem múlnak, időről-időre vissza is térhetnek. Így a tartós gyógyuláshoz mindenképpen szükség van életmódváltásra is, amely a táplálkozástól a sportolásig sok mindenre kiterjed. Törekedni kell az immunrendszer erősítésére is, hogy képes legyen a szembeszállni a kórokozókkal. Nem véletlen, hogy a kezelési protokollokban egyre nagyobb teret nyernek a különböző fitoterápiás készítmények. Ezek elsősorban olyan gyógynövénykivonatokat tartalmaznak, melyeknek a gyógyulási folyamatban való hatásossága igazoltnak tekinthető.

A legújabb, legmodernebb gyulladáscsökkentő, immunerősítő és számos más jótékony hatással bíró gyógynövényes készítmények egyebek mellett afrikai törpepálma, tökmag-, tömjénfa-, szalmagyopár- és teafaolaj-kivonatot tartalmaznak. A betegség tüneteinek enyhítése érdekében fokozatosan át kell térni az egészséges táplálkozásra is. A prosztatagyulladásban szenvedőknek különösen érdemes kerülniük a zsíros, csípős ételeket, továbbá az olyan keringésfokozókat, mint a kávé, a kóla vagy a tea. A kutatások szerint a prosztatagyulladásban szenvedőknek kifejezetten jót tesznek az aerob sportok. Ilyen a gyaloglás, a futás, a kerékpározás, a teniszezés és az úszás is. Ezek a szív-és érrendszert megdolgoztató, az állóképességet növelő mozgásformák csökkentik a tartós alhasi fájdalmat, és elviselhetőbbé teszik a prosztatagyulladással járó kínzó tüneteket. Kezdők részére javasolt a napi fél óra séta, amit a későbbiekben felválthat a komolyabb gyaloglás, majd a futás.

4. Sport ésszel és prosztatavédelemmel

Ha prosztatagyulladással küzdve bele is vágunk az életmódváltásba, ennek keretében pedig rendszeresen sportolunk, jó, ha tudjuk, hogy például a biciklizés adott esetben többet árt, mint használ. Ettől függetlenül a kerékpározás szerelmeseinek nem kell lemondaniuk kedvenc mozgásformájukról, amennyiben odafigyelnek rá, hogy a nyereg a gáton keresztül ne nyomja a prosztatát. Hatásos óvintézkedés lehet, ha kellően kipárnázott biciklis nadrágot vagy speciális prosztatavédő nyerget vásárolunk. Ha erre nincs lehetőségünk, a nyerget még mindig beállíthatjuk úgy, hogy a legkevésbé préselje össze a kritikus altesti területeket. Az biztos, hogy a legprofibb, kimondottan prosztatavédő biciklis nyergeket urológusok és hivatásos férfi kerékpárversenyzők közreműködésével fejlesztették, hogy minél jobban tehermentesíthessék azokat a testrészeket, melyekben keringési rendellenességek léphetnek fel. Éppen ezért az ülőfelület közepére egy hosszú, viszonylag széles kivágás került, így a prosztatavédő nyereg megakadályozza a végbélnyílás, a szeméremtest, a herék és a herezacskó, a pénisz artéria, valamint a mély háti véna, és nem utolsó sorban a prosztata összenyomódását.

5. A lustaság és a felelőtlenség ára

A prosztatagyulladással járó kínzó fájdalmat, illetve a vizelési problémákat az urak már egyszerű hétköznapi odafigyeléssel is megelőzhetik, többek között néhány alapvető higiéniai szabály betartásával. Például érdemes a hímvesszőt naponta gondosan megmosni, majd a szappant vagy a tusfürdőt alaposan leöblíteni. A belső hidratáltság – azaz napi nagyjából nyolc pohár csapvíz vagy ásványvíz elfogyasztása – szintén fontos, mert a rendszeres vizelés tisztán tartja a húgycsövet. A megnövekedett folyadékbevitel gyakoribb vizelési ingert eredményezhet, a vizeletet pedig nem szabad tartogatni, mert a pangó vizeletben is hamar megtelepszenek a húgyutakat támadó baktériumok. Kevesen tudják, hogy a nemi úton terjedő betegségek is növelhetik a prosztatagyulladás kialakulásának kockázatát, így a kiegyensúlyozott, hosszú távú párkapcsolaton túl ezért sem érdemes óvszer nélkül szexuális kapcsolatot létesíteni.