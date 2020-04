A koronavírus miatt életkortól függetlenül mindenkinek átalakultak a hétköznapjai. Amelyek korábban napi szinten, rutinszerűen, munkába jövet-menet személyesen elintézhető teendők voltak, azok egy része vagy teljesen megszűnt, vagy átkerült az online térbe. Persze mindannyiunk számára szükség volt némi időre, amíg hozzászoktunk a megváltozott körülményekhez, azonban az elmúlt hetekben megtapasztalhattuk, hogy szinte mindent elintézhetünk, beszerezhetünk vagy épp megnézhetünk az interneten is. Talán nem is gondoltuk volna, hogy sok esetben saját időnket oszthatjuk be jobban, ha a személyes jelenlét helyett az online ügyintézést választjuk.

1. Háztartás, bevásárlás, személyes szükségletek

A napi szintű vagy heti nagybevásárlás az, amiről korábban csak nagyon kevesek gondolták azt, hogy akár online is letudhatják. Annak ellenére, hogy manapság már szinte minden nagyobb élelmiszerlánc rendelkezik webshoppal, és vásárlás után házhoz is szállítja a megrendelt termékeket, viszonylag kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. A vírus miatt megváltozott helyzet azonban „megnyitotta” az online élelmiszerpiacot: ma már nemcsak a nagy hipermarketek kínálatából válogathatunk, hanem kistermelők vagy akár kézműves pékműhelyek termékeit is házhoz rendelhetjük. Éppen emiatt érdemes a különböző boltok kínálatát alaposan átböngészni, hiszen nemcsak az árak, a kínálat, de a házhoz szállítás ideje is (nagyban) különbözhet. Sőt, előfordulhat az is, hogy egyes termékek nem elérhetők: ilyen esetekben sem kell kétségbe esni, hiszen számos alapanyag helyettesíthető, de némi (online) utánajárással akár otthon is elkészíthetjük például kedvenc péksüteményünket. Hasonló a helyzet az éttermek esetében is: ma már szinte minden étterem alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, és házhoz szállítanak, legyen szó gyorséttermekről vagy akár gourmet fogásokat kínáló vendéglátóhelyekről.

Ön intézte már online a bevásárlást? Igen, már régóta így vásárolok. Az elmúlt hetekben kezdtem meg. Még soha. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A ruházati, elektronikus vagy lakberendezési termékeket kínáló üzletek esetében is megnövekedett az online vásárlás, de ezek a webshopok a vírushelyzetet megelőzően is a forgalom jelentős részét online bonyolították. A rendelésekről minden esetben visszaigazoló e-mail érkezik, a termékeket pedig házhoz is rendelhetjük, így valóban jelentős időt spórolhatunk meg ahelyett, hogy üzletről-üzletre bóklásznánk a tökéletes farmer vagy az új mikró után kutatva. Sőt sok esetben egyes termékek csak a webshopban érhetők el, illetve az online árak kedvezőbbek is lehetnek.

2. Koncertek, színház, szabadidős tevékenységek

Habár a mostani helyzet miatt egy ideig nélkülöznünk kell a személyes élményeket, számos koncertterem és kulturális központ, de mozik és filmforgalmazók tették ingyenesen (vagy egy jelképes összegért cserébe) elérhetővé korábbi programjaik, koncertjeik, előadásaik, filmjeik egy részét. A Müpa például online koncertnaptárral, minden nap levetít egy korábbi koncertet, de a Nemzeti Filmintézet is ingyenesen hozzáférhetővé tett 90 filmet, számos előadó pedig online streamelt koncerttel jelentkezik, amelyeket a különböző közösségi oldalakon lehet nyomon követni.

A jelenlegi helyzet ellenére kimondhatjuk, hogy a jegyvásárlás a kulturális események esetében is sokkal praktikusabb online. Bár láthattunk még pár hónapja sorban állókat a népszerűbb színházak jegypénztárainál, nem kevés időt, energiát és stresszt spórolhatunk meg magunknak, ha jegyeinket online vesszük meg. Így is sok esetben résen kell lenni, mert a legnépszerűbb programok hamar sold out-ra válthatnak. A praktikusság mellett fenntarthatósági szempontból is sokkal jobb, ha online vásárolunk jegyet, amit egy applikáción keresztül vagy az e-mailünk mellékletéből a telefonunkra töltve tudunk bemutatni, nem kevés papírt megspórolva ezzel.

Ön milyen gyakran vásárol kulturális eseményekre online jegyet? Minden alkalommal így intézem. Csak olyan előadás vagy koncert esetében, ahol nagy érdeklődés várható. Mindig személyesen vásárolok. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

3. Személyes szolgáltatások

Legyen szó nyelvtanfolyamról vagy szakmai továbbképzésről, esetleg rendszeres edzésről vagy épp pszichológiai tanácsadásról, számos személyes jelenlétet igénylő szolgáltatás és tevékenység is az online térbe költözött. Sok nyelvtanár alkalmazta már korábban is ezt a módszert, de jelenleg – különösen úgy, hogy az oktatás az általános iskolától az egyetemekig távoktatásban zajlik – ez a legpraktikusabb módja annak, hogy ne kelljen fiókba tenni az eddig elért eredményeket. De akkor is ez lehet a járható út, ha munka után nem tudunk a város másik végére nyelviskolába vagy magánórára járni.

Ugyanez a helyzet az online tanfolyamokkal is: a tananyag- és különböző professzionális tartalommegosztásra is alkalmas, biztonságos netes felületek nemcsak a mostani krízisben, de ezt követően is alkalmasak arra, hogy aki fejlődni szeretne vagy képezné magát bizonyos területen, az megtehesse attól függetlenül, hogy éppen hol él vagy mikor ér rá.

Mi a helyzet a sporttal? Néhány edzőterem ugyan még most is nyitva tart, de az órák jelentős része már csak online látogatható. Ez a lehetőség korábban is adott volt, bár tény, hogy jóval kevesebben éltek vele. De az online edzések nemcsak karantén idején tűnnek jó megoldásnak, hiszen azok, akik eddig is kötött napirendben, javarészt otthon töltötték a napjaik nagy részét – gondoljunk csak a kismamákra vagy a kisgyermekkel otthon lévő anyukákra – is így mozogtak együtt.

A test és a szellem karbantartása mellett ugyanolyan fontos a lelki folyamatok mederben tartása is: sok terapeuta vagy coach a személyes üléseket vagy találkozókat jelenleg online folytatja. Ezekben az esetben kulcsfontosságú, hogy megtaláljuk azt a helyiséget a lakásban, ahol – a terápiás közeghez hasonlóan – biztonságban érezzük magunkat, és kellően magunkra tudunk figyelni. Ez a megoldás azonban a korlátozások feloldása után is sokak számára megoldást jelenthet, így ne féljünk segítséget kérni, hiszen nem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét itt sem.

Vett már részt online nyelv-, sport vagy egyéb kurzuson, tanácsadáson? Igen, több alkalommal is, meg vagyok elégedve az eredményekkel. Az elmúlt időszakban hetente többször veszek részt ilyen alkalmakon. Felfüggesztettem az ilyen tevékenységeimet. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

4. Orvosi rendelések, gyógyszerkiváltás

Az orvosi, szakorvosi ellátás menete is megváltozott, de fontos kiemelni, hogy nem szűnt meg. A személyes betegellátás alól felmentett orvosok és szakdolgozók a távkonzultációkban „rendelnek”, azaz telefonon vagy elektronikus csatornákon felvehetik a betegek kórelőzményét, tanácsot adhatnak, vagy e-recept rendelést végezhetnek. A gyógyszerek kiváltást pedig már családtagjaink helyett is megtehetjük: az orvos által felírt receptek az ügyfélkapun keresztül letölthetők, így már ez sem igényel személyes jelenlétet, ami a jelenlegi helyzetben igenis döntő szempont.

5. Hivatalos ügyintézés

Ez az a folyamat, amelyre korábban minden alkalommal sok időt kellett szánni. Még abban az esetben is, ha előre egyeztetett időpontban érkeztünk meg akár az okmányirodába, akár a bankba vagy a biztosítóhoz. A bürokrácia malmai ugyanis minden esetben kicsit lassabban őrölnek.

Éppen ezért egyre többen választják a hivatalos ügyek intézésekor is a különböző online felületeket. Elég, ha csak az adóbevallásra gondolunk: a papírkötegek helyett ma már ez is elektronikusan zajlik, de ugyanígy köthetünk elektronikusan biztosítást is, vagy a banki ügyeink közül is már egyre többet intézhetünk a neten. De a különböző applikációknak hála, már a havi bérletekért, busz- vagy vonatjegyekért sem kell sorban állni: s ahogy a korábbi esetekben is, itt is jelentős időt és energiát tudunk megspórolni.

Intézte már hivatalos ügyeit online? Ahol lehetséges, minden esetben így teszek. Ha közel volt a határidő, akkor igen. Minden hivatalos ügyemet személyesen intézem. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Amikor a gyorsaság számít: online kárfelmérés, élő videóban Ha megtörténik a baj, és kár éri otthonunkat vagy autónkat, a legfontosabb, hogy minél előbb bejelentsük azt a biztosító felé. Az Allianznál akár a kárszakértő személyes jelenléte nélkül is megtörténhet a szemle. Egyszerű, kisebb lakás- vagy gépjármű károk esetén már lehetőség van az élő videós online kárfelvételre, amely gyors, egyszerű és kényelmes megoldás mindenki számára. Az időpontfoglalás után akár már két órával is megkezdődhet a kárfelmérés, a megegyezést követően pedig akár 24 órán belül megtörténhet a kárrendezés.

A tartalom az Allianz Hungária Zrt. megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, a cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.