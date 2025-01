Az adás elérhető a HVG BrandTalks csatornáján:

De olyan munkahely is van, amelyik még arra is odafigyel, hogy a dolgozóik munkaidő után is jól, jobban érezzék magukat. Esetleg évtizedes távlatban még a nyugdíjas éveikre is gondolnak.

Még mielőtt azt hinné valaki, hogy egy meseműsor következik, gyorsan elmondom, hogy itt Magyarországon ez ma igenis a valóság. Egyáltalán nem ördögtől való, hogy a munkavállalók és a munkahelyek valódi érdekszövetségben dolgoznak együtt, és valóban fontos, hogy mindenkinek jól menjen a sora amíg együtt dolgoznak, de lehetőleg még azután is. Olyannyira így van mindez, hogy ezen munkahelyek törekvéseit már el is ismerik.

Fontos, hogy mindenki jól érezze magát a munkában, de azután is Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek, ahova a dolgozók szeretnek bejárni. Vannak olyan munkahelyek is, amelyek odafigyelnek arra, hogy a munkatársaik, kollégáik igenis jól érezzék magukat abban a napi 8 órában, amit ott töltenek. Legújabb podcastunkban arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor egy munkahely gondoskodó.

Hogy mit kell tennie egy munkahelynek, hogy megnyerhesse ezt a versenyt, hogyan lehet a legkreatívabb módon jobb kedvre deríteni a dolgozókat, többek között ezekről is beszélgetünk mai vendégünkkel Pataki Tímeával, a Prémium Egészségpénztár ügyvezetőjével, Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj zsűrielnökével.

A tartalom Az Év Gondoskodó Munkahelye 2024 Díj és a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. Létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.