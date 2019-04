Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább fokozódik a szóváltás Majka és a MAHASZ-elnök között. A zenész nem nyert díjat, de az egész rendszerrel baja van.","shortLead":"Tovább fokozódik a szóváltás Majka és a MAHASZ-elnök között. A zenész nem nyert díjat, de az egész rendszerrel baja van.","id":"20190408_Majka_Ti_nem_vagytok_sem_objektivek_sem_szakmaiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c20160a7-b128-4409-b8e1-a1eb17164a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cc75a7-baca-4ce1-a31a-a84c14c353d2","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Majka_Ti_nem_vagytok_sem_objektivek_sem_szakmaiak","timestamp":"2019. április. 08. 10:53","title":"Majka: „Ti nem vagytok sem objektívek, sem szakmaiak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","shortLead":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","id":"20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2779c05f-e2e0-4c9b-8e4f-7aa752e406f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Az LMP szerint Puzsér a párt beleegyezése nélkül szállt ki az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","shortLead":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","id":"20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f5e8-62ce-4196-b323-5468cfc60cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2019. április. 08. 13:41","title":"ENSZ-szakértő: Veszélyben a magyar bíróságok függetlensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","shortLead":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","id":"20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bce099-1840-4199-9572-fb3f4e8ed1f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","timestamp":"2019. április. 08. 11:35","title":"Több tízmilliárddal tartoznak a szocpolosok az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 66 ezres megyeszékhelyen a hónap eleje óta egyáltalán nincs gyermek fogszabályzás, szakemberhiány miatt.","shortLead":"A 66 ezres megyeszékhelyen a hónap eleje óta egyáltalán nincs gyermek fogszabályzás, szakemberhiány miatt.","id":"20190409_Nincs_egy_fogszabalyzo_orvos_sem_Tatabanyan_Budapestre_hordjak_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b8ef1c-41c0-4ed0-ae04-4112cb6678a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Nincs_egy_fogszabalyzo_orvos_sem_Tatabanyan_Budapestre_hordjak_a_gyerekeket","timestamp":"2019. április. 09. 12:58","title":"Egyetlen fogszabályzó orvos sincs Tatabányán, Budapestre hordják a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester szerint egyáltalán nem kellene fizetős parkolás a fővárosban, ha Tarlós megépítette volna a tervek szerint a P+R parkolókat. A főpolgármesternek kilenc éve lett volna összehozni az egységes fővárosi parkolási rendszert.\r

\r

","shortLead":"A zuglói polgármester szerint egyáltalán nem kellene fizetős parkolás a fővárosban, ha Tarlós megépítette volna...","id":"20190408_Karacsony_Gergely_Tarlos_Istvan_gyamugyi_eloado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0cb731-a90f-490d-8d45-34fa083270d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Karacsony_Gergely_Tarlos_Istvan_gyamugyi_eloado","timestamp":"2019. április. 08. 09:07","title":"Karácsony Gergely: Tarlós István gyámügyi előadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca65814-583f-4974-a52b-bfafd9a2ccce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár felhasználó szíve kezdett hevesebben verni, amikor fura értesítések jelentek meg a számítógépen. Azt hitték, malware-rel fertőződött meg a gépük, holott csak a Microsoftnál ment félre valami.","shortLead":"Jó pár felhasználó szíve kezdett hevesebben verni, amikor fura értesítések jelentek meg a számítógépen. Azt hitték...","id":"20190409_microsoft_windows_10_ertesitesek_tesztelese_veletlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca65814-583f-4974-a52b-bfafd9a2ccce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d338121b-f258-444e-b301-c55dd901a3c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_microsoft_windows_10_ertesitesek_tesztelese_veletlen","timestamp":"2019. április. 09. 11:03","title":"Véletlenül jól ráijesztett a Microsoft néhány Windows 10-használóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elégedetlen volt a migránskérdéssel kapcsolatos intézkedésekkel. ","shortLead":"Elégedetlen volt a migránskérdéssel kapcsolatos intézkedésekkel. ","id":"20190408_Trump_varatlanul_kirugta_belbiztonsagi_miniszteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc512b5-6370-4a38-bfa4-9d603226083b","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Trump_varatlanul_kirugta_belbiztonsagi_miniszteret","timestamp":"2019. április. 08. 05:33","title":"Trump váratlanul kirúgta belbiztonsági miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]