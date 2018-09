Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több mint tíz emu szándékos halálra gázolásával vádolt ausztrál fiatalember szerint autózás közben még vicces dolognak tartotta a madarak levadászását. Jacob McDonald most viszont már nem tartja humorosnak az esetet: számtalan halálos fenyegetést kapott, s hosszú börtönre is ítélhetik.","shortLead":"A több mint tíz emu szándékos halálra gázolásával vádolt ausztrál fiatalember szerint autózás közben még vicces...","id":"20180923_Megvan_az_emugyilkos_s_mar_nem_nevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8372dcc0-5d7b-4aac-802c-b8278b87e5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Megvan_az_emugyilkos_s_mar_nem_nevet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:05","title":"Megvan az emu-gyilkos, s már nem nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2229427-1a31-4fec-8363-a7ef373b971c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ vezető gazdasági lapja hosszan ír arról, amit az illiberális demokráciában itthon csak kultúrharcnak hívnak. Alföldi Róbert színész-rendező az öncenzúráról nyilatkozott.","shortLead":"A világ vezető gazdasági lapja hosszan ír arról, amit az illiberális demokráciában itthon csak kultúrharcnak hívnak...","id":"20180923_Alfoldi_a_Financial_Timesban_beszel_a_Fidesz_kulturharcarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2229427-1a31-4fec-8363-a7ef373b971c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1ce5e5-a4cf-42c4-9156-29395dd3ef9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Alfoldi_a_Financial_Timesban_beszel_a_Fidesz_kulturharcarol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:20","title":"Alföldi a Financial Timesban beszél a Fidesz kultúrharcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","shortLead":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","id":"20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc23915-cfef-4ced-bbd9-9411548e55ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:36","title":"A nap fotói: Tom Hanks is megirigyelné ezeket az amerikai Polskikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hol az egyensúly természetes adottság és önfejlesztés között? Talán a legjobb, ha mindkettőt nagyra becsüljük.","shortLead":"Hol az egyensúly természetes adottság és önfejlesztés között? Talán a legjobb, ha mindkettőt nagyra becsüljük.","id":"20180923_Az_orok_kerdes_a_sikerre_tenyleg_szuletni_kell_vagy_csak_sokat_gyakorolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec062c-1e22-494d-b472-61e43cc672c7","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180923_Az_orok_kerdes_a_sikerre_tenyleg_szuletni_kell_vagy_csak_sokat_gyakorolni","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:15","title":"Az örök kérdés: a sikerre születni kell vagy csak sokat gyakorolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f09a93-3f38-4546-a1cc-26f58e060752","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180924_Ez_a_kiskutya_mindent_megtett_hogy_kiszabaduljon_az_elkeritett_teruletrol_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f09a93-3f38-4546-a1cc-26f58e060752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ebcfab-82d6-443d-9429-9cae5f04d85e","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Ez_a_kiskutya_mindent_megtett_hogy_kiszabaduljon_az_elkeritett_teruletrol_video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:15","title":"Ez a kiskutya mindent megtett, hogy kiszabaduljon az elkerített területről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje alapján Magyarországot ki kellene zárni az Európai Unióból - vélte a Le Monde című francia napilapnak adott interjúban Luuk van Middelaar holland politikafilozófus. Szerinte a Sargentini-jelentés megszavazása jelzi: a jobbközép keresi az elhatárolódást a nacionalista és antidemokratikus szélsőségektől.","shortLead":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje...","id":"20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfc7f04-7d5f-496e-b65a-eaa0f16f5037","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:26","title":"Orbán migránsellenessége a demokrácia leépítését fedi el – véli a politikafilozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett kampányoljon. A kudarcok – amelyeket Turmel nem is tart vereségeknek – nem vették el a kedvét, s most 96. alkalommal is versenybe szállt.","shortLead":"A kanadai John Turmel a kezdetekben azért szállt be a politikába, hogy a szerencsejátékok legalizálása mellett...","id":"20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cff04c16-6e1d-431f-b361-fdc1af83c2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836998e7-8b58-4b61-b2c4-8859560ab65e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_95_valasztast_vesztett_el_politikai_luzerseg_vilagcsucstartoja","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:40","title":"95 választást vesztett el politikai lúzerség világcsúcstartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623acc6-1693-42a5-a33b-20ec8e928a62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy krakkói cég, amely ablakkereteket gyárt és évi 1,5 milliós termelésének legnagyobb részét Nyugat-Európába exportálja, hamarosan reklámkampányba kezd a legnézettebb francia tv csatornán. Az időzítés nem véletlen.","shortLead":"Egy krakkói cég, amely ablakkereteket gyárt és évi 1,5 milliós termelésének legnagyobb részét Nyugat-Európába...","id":"20180923_A_lengyel_vizvezetekszerelok_utan_most_az_olcso_ablakosok_rontanak_ra_a_franciakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6623acc6-1693-42a5-a33b-20ec8e928a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528bc9c1-0d49-40e0-8d58-dd433006f424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_A_lengyel_vizvezetekszerelok_utan_most_az_olcso_ablakosok_rontanak_ra_a_franciakra","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:33","title":"A lengyel vízvezeték-szerelők után most az olcsó ablakosok „rontanak rá” a franciákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]