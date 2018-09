Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Idióták és gyüttmentek kérdéseire nem válaszolnék" – írta a tőle megszokott stílusban Sallai R Benedek a párttársainak, akik a Szél Bernadett elleni újabb fegyelmi kezdeményezése miatt bírálták. Újabb Sallai-levél borzolja a kedélyeket az LMP-ben 2018. szeptember. 28. 14:41

Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető. Kevesebb borászatnak van több bevétele 2018. szeptember. 28. 06:45

Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Mellőle csapattársa, a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton indulhat. A Mercedesé az első sor Szocsiban 2018. szeptember. 29. 15:25

Bejártuk az országot napszámot keresve. Munkás sehol nincs elég, a bér mégis kevés. A közmunkának van értelme, és jelentős a károkozása is. Volna itt dolga a baloldalnak: ugyanaz, mint mindig a történelemben. Tóta W. Árpád sorozatzáró gondolatai. A Nemzet napszámosa: Munka hadának a lépése dobog 2018. szeptember. 29. 20:00

Nézőként sem. A Neoton alapítója nem lesz ott a nagykoncerten 2018. szeptember. 28. 09:24

A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat. A nyugdíjasok többet beszélnek telefonon, mint a fiatalok – itt a bizonyíték 2018. szeptember. 28. 07:15

Az MKP kongresszusán egyhangúlag választották meg Menyhárt József elnököt államfő-jelöltnek, de Bugár Béla is bejelentkezett a Most-Híd jelöltjeként. Két magyar is megküzd egymással a szlovák államfőválasztáson 2018. szeptember. 29. 21:34

Legutóbb a Leganéstől kaptak ki, most majdnem otthon verte meg őket a Bilbao. Szenved, küzd és pontokat veszít a Barcelona 2018. szeptember. 29. 18:53